В Нацбанке прокомментировали ситуацию с обменным курсом тенге

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Директор монетарных операций Национального банка РК Нуржан Турсунханов прокомментировал ситуацию с обменным курсом тенге, передает Kazakhstan Today.

Курс тенге к доллару США на открытии торгов 28 сентября ослаб на 0,38%, до 428,20 по сравнению с закрытием предыдущей недели на уровне 426,60, несмотря на то, что цена на нефть особо не изменилась. Что стало причиной? Сегодня мы наблюдаем некоторое ослабление национальной валюты, вызванное прежде всего укреплением доллара США на мировых рынках.





Индекс доллара США достиг двухмесячного пика, укрепившись против корзины основных мировых валют на фоне усиления опасений по поводу надвигающейся второй волны коронавируса, а также предстоящими президентскими выборами в США. По словам представителей МВФ, кризис, связанный с пандемией коронавируса, продлится дольше ожидаемого и экономикам некоторых стран будут необходимы годы для возвращения к росту. Тревоги о второй волне коронавируса в Европе и введение ограничительных мер также оказывают поддержку доллару", - сказал Турсунханов.

Он отметил, что давление внешних рынков ощутили на себе и валюты развивающихся стран. Турецкая лира продолжила обновлять исторические максимумы, бразильский реал и мексиканское песо за пятницу ослабли на 0,9%, южно-африканский ранд потерял 1,2% от стоимости против доллара. Российский рубль стал антирекордсменом за прошлую неделю, превысив отметку 78 рублей за доллар - максимум с апрельских уровней. Торги на Мосбирже закрылись на уровне 78,19, показав снижение за пятницу на 1,35%.

Рост индекса доллара подстегнул снижение цен на нефть. Несмотря на слабое восстановление котировок нефти на торгах в четверг и в пятницу, недельный тренд цен черного золота остается в негативной зоне - минус 2,9%. К тому же перспектива роста спроса на нефть остается сомнительной на фоне нового прироста случаев COVID-19 и введением ограничительных мер в ряде стран. На фоне общего движения валют развивающихся стран и неуверенности по поводу восстановления спроса на нефть, курс тенге формируется соответственно с динамикой фундаментальных внешних факторов", - пояснил Турсунханов.

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