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В Нур-Султан привлечено свыше 504 млрд тенге инвестиций

07.09.2021, 20:54 6346
В Нур-Султан привлечено свыше 504 млрд тенге инвестиций
Фото: Instagram Алтая Кульгинова
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Привлекательность Нур-Султана для инвесторов растет с каждым годом. Несмотря на пандемию, что в 2020 году, что в этом, инвестиции не просто не снизились, а даже увеличились, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Частные инвестиции мы направляем на строительство проектов, которые необходимы городу и жителям. Так, в прошлом году мы привлекли в город рекордное количество инвестиций - свыше 1 триллиона тенге. За 7 месяцев текущего года - свыше 504 миллиардов тенге, рост с аналогичным периодом составляет 9%", - написал аким столицы Алтай Кулгинов в Instagram.

 
Он добавил, что проведение инвестсоветов по привлечению инвестиций переведено на системную основу. Вместе с тем функционирует региональный фронт-офис по привлечению инвестиций Astana Invest, которым осуществляется полное сопровождение инвесторов по принципу "одного окна", в том числе при прохождении процедур госуслуг. За это время поддержали свыше 150 проектов с созданием более 18 тысяч рабочих мест. Это проекты в сферах медицины, образования, логистики и торговли, промышленности, спорта, электроэнергии и другие.
 
Аким города также привел несколько примеров: 
 
  • в этом году введен в эксплуатацию ряд частных образовательных учреждений, производство стройматериалов, оборудования и другие. В рамках "Экономики простых вещей" поддержано еще 40 проектов на сумму 55 миллиардов тенге: строительство школ, медцентров, центра перинатальной профилактики и другие;
  • также за счет привлеченных инвестиций ведется строительство трех оптово-распределительных центров и двух тепличных комплексов мощностью 10 тысяч тонн продукции в год; завершение строительства запланировано на 2022-2023 годы. Вместе с тем реализуется инвестпроект по строительству хлебокондитерского комбината мощностью 5 тысяч тонн в год; сроки введения в эксплуатацию запланированы на конец текущего года;
  • привлечены инвесторы для строительства овощехранилища мощностью до 6 тысяч тонн в год; планируется ввести в эксплуатацию в следующем году; в рамках регионального инвестсовета также поддержано строительство производственно-пищевого комплекса общей стоимостью 2,6 миллиарда тенге.
 

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