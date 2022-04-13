В первом квартале в Казахстане введено в эксплуатацию 2,8 миллиона квадратных метров жилья

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - За первый квартал текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 2,8 млн квадратных метров жилья, что составляет 100,4% к аналогичному периоду 2021 года. Об этом на заседании правительства доложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день всего по республике сдано 23,3 тысячи жилищ. Рост отмечается в 15 регионах. В лидерах - Павлодарская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Туркестанская области. В этом году запланировано строительство 15,1 млн квадратных метров жилья", - сообщил глава МИИР.
По данным спикера, индекс физического объема по строительству за январь - март 2022 года составил 108,6%.
Он также сообщил о текущей ситуации в сферах промышленности и транспорта.
Так, по итогам первого квартала 2022 года в обрабатывающей промышленности наблюдается положительная тенденция с совокупным показателем 106,5%.
Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 11,3% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов (+14,8%), машин и оборудования (+3,4%), производства прочих транспортных средств (+13,3%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (+18,3%), а также электрического оборудования (+1,8%)", - доложил Ускенбаев.
В цветной металлургии отмечается рост объема выпуска рафинированной меди (+10%), золота в слитках (+7%), катодной меди (+4%), аффинированного золота (+33 %). В черной металлургии увеличены объемы производства стали (+7%), чугуна (+6%), арматурного проката (+24%), рельсов (+32%), фасонного проката (+55%), ферросилиции (+2,7%) и стальных труб (в 2,6 раза).
Производство стройматериалов в целом выросло на 12,4%. Рост сложился за счет повышения производства теплоизоляционных материалов (в 1,5 раза), изделий из бетона (+15,4%), бетона товарного (+22,8%), кирпичей (+17,8%) и строительных растворов (+10,7%)", - проинформировал спикер.
Объем производства химической промышленности вырос на 7,8%. Увеличены объемы производства фосфора желтого (+49%), фосфорно-калийных удобрений (+43%), трикальцийфосфата кормового (+73%), селитры аммиачной (+10), аммиака жидкого (+13%), азотной кислоты (+8), натра едкого в растворе (+28%) и хлора (+41).
В легкой промышленности рост на 10,6% за счет увеличения объемов производства текстильных изделий (+6,6%), производства одежды (+13%) и кожаной продукции (+28,8%).
В транспортной отрасли сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных перевозках - рост составил 7%. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 849,2 млн тонн.