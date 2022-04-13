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В первом квартале в Казахстане введено в эксплуатацию 2,8 миллиона квадратных метров жилья

12.04.2022, 10:56 14076
В первом квартале в Казахстане введено в эксплуатацию 2,8 миллиона квадратных метров жилья
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - За первый квартал текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 2,8 млн квадратных метров жилья, что составляет 100,4% к аналогичному периоду 2021 года. Об этом на заседании правительства доложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день всего по республике сдано 23,3 тысячи жилищ. Рост отмечается в 15 регионах. В лидерах - Павлодарская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Туркестанская области. В этом году запланировано строительство 15,1 млн квадратных метров жилья", - сообщил глава МИИР.

 
По данным спикера, индекс физического объема по строительству за январь - март 2022 года составил 108,6%.
 
Он также сообщил о текущей ситуации в сферах промышленности и транспорта.
 
Так, по итогам первого квартала 2022 года в обрабатывающей промышленности наблюдается положительная тенденция с совокупным показателем 106,5%.
 

Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 11,3% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов (+14,8%), машин и оборудования (+3,4%), производства прочих транспортных средств (+13,3%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (+18,3%), а также электрического оборудования (+1,8%)", - доложил Ускенбаев.

 
В цветной металлургии отмечается рост объема выпуска рафинированной меди (+10%), золота в слитках (+7%), катодной меди (+4%), аффинированного золота (+33 %). В черной металлургии увеличены объемы производства стали (+7%), чугуна (+6%), арматурного проката (+24%), рельсов (+32%), фасонного проката (+55%), ферросилиции (+2,7%) и стальных труб (в 2,6 раза).
 

Производство стройматериалов в целом выросло на 12,4%. Рост сложился за счет повышения производства теплоизоляционных материалов (в 1,5 раза), изделий из бетона (+15,4%), бетона товарного (+22,8%), кирпичей (+17,8%) и строительных растворов (+10,7%)", - проинформировал спикер.

 
Объем производства химической промышленности вырос на 7,8%. Увеличены объемы производства фосфора желтого (+49%), фосфорно-калийных удобрений (+43%), трикальцийфосфата кормового (+73%), селитры аммиачной (+10), аммиака жидкого (+13%), азотной кислоты (+8), натра едкого в растворе (+28%) и хлора (+41).
 
В легкой промышленности рост на 10,6% за счет увеличения объемов производства текстильных изделий (+6,6%), производства одежды (+13%) и кожаной продукции (+28,8%).
 
В транспортной отрасли сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных перевозках - рост составил 7%. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 849,2 млн тонн.
 

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Назначен новый гендиректор "КазТрансГаз Аймак"

13.04.2022, 16:39 4406
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Решением совета директоров АО "НК QazaqGaz" в дочерней компании АО "КазТрансГаз Аймак" на должность генерального директора (председателя правления) назначен Максут Хаким, сообщили в компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Максут Хаким уроженец Павлодарской области. Высшее образование получил в Казахском национальном техническом университете по специальности "Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", затем в Хьюстонском университете по специальности Master of Business Administration.
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности инженера международной компании Chevron (Хьюстон, США), затем работал в международной компании AGIP KKo (Лондон, Великобритания) в должности инженера и координатора. Работал координатором в компании "Тоталь" (Париж, Франция), коммерческим директором, а после первым заместителем генерального директора ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод".
 
Занимал должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и капитальному ремонту АО "КазТрансОйл", руководителя по развитию АО "КазСтройСервис", исполнительного директора ТОО "Лукойл ЛЦА".
 
В период с 2019 по 2021 годы занимал должность советника генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", по настоящее время являлся исполнительным директором АО "Пассажирские перевозки".
 
Также свой опыт применял в производственных нефтегазовых компаниях на территории Республики Казахстан и за рубежом. 
 
АО "КазТрансГаз Аймак" является 100-процентным дочерним предприятием АО "НК QazaqGaz" и занимается поставкой, а также реализацией природного газа потребителям в одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.
 

Депутаты требуют наказать нацхолдинг "Зерде" и Astana HUB за незаконный майнинг на территории технопарка

13.04.2022, 15:41 6026
Депутаты требуют наказать нацхолдинг "Зерде" и Astana HUB за незаконный майнинг на территории технопарка
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Мажилисмены требуют вернуть в бюджет преференции, незаконно полученные майнинговыми компаниями, которые располагались на территории технопарка Astana HUB, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проверки реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" в IT-технопарке Astana HUB были выявлены проекты, которые под видом стартапов занимались майнингом криптовалют. 5 таких компаний получили государственные преференции на сумму 8,5 млрд тенге", - напомнили в своем депзапросе депутаты партии "Ак жол".

 
Они напомнили, что основной задачей создания технопарка Astana HUB являлось привлечение и развитие инновационных проектов. При этом участникам технопарка предоставлялись различные преференции, включая освобождение от уплаты налогов.
 
Депутаты партии считают, что Министерство цифрового развития не обеспечило надлежащий контроль за деятельностью подведомственного технопарка Astana HUB.
 

Еще в феврале текущего года президент Токаев поручил правительству выявить все майнинговые фермы в стране и в кратчайшие сроки в разы увеличить налог на добычу криптовалюты. С момента прямого поручения президента прошло 3 месяца, и только сейчас выявляются майнинговые компании, которые не просто работали "в серую", но и воспользовались налоговыми преференциями", - подчеркнули мажилисмены.

 
Они задались вопросом: каким образом на виду у национального холдинга "Зерде", который является учредителем Astana HUB, могли работать такие компании?
 

В миллиардных нарушениях, обнаруженных Счетным комитетом, возмущает реакция Министерства цифрового развития, которое, судя по комментариям в прессе, считает для себя слишком хлопотным обращаться в суд и привлекать нарушителей к какой-либо ответственности, то есть фактически спокойно кому-то "дарит" миллиарды бюджетных средств. А как же государственные интересы", - отмечают депутаты.

 
По их мнению, даже если действующее законодательство имело пробел в этой части, то каким образом не одна, а сразу 5 компаний воспользовались этим; почему и за какие стимулы руководство IТ-технопарка закрывало на это глаза?
 
На основании вышеизложенного депутатская фракция "Ак жол" просит:
 
  1. В ходе расследования деятельности майнинговых компаний, работавших в Astana HUB, вернуть в бюджет незаконно полученные преференции.
  2. Привлечь к ответственности виновных должностных лиц национального холдинга "Зерде" и самого IT-технопарка, допустивших нецелевое использование предоставленных государством ресурсов.
  3. В срочном порядке устранить выявленные коллизии в регулировании деятельности Astana Hab.

Напомним, пять компаний, которые занимались майнингом криптовалют, были установлены в ходе аудита программы "Цифровой Казахстан" на территории Astana Hub. 

Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. 

Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга. 

Министр энергетики Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.  
 

О причинах роста цен на продукты рассказали в Минторговли

13.04.2022, 15:19 7006
О причинах роста цен на продукты рассказали в Минторговли
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - О причинах роста цен на продукты, в частности на капусту и картофель, рассказал на площадке СЦК заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во-первых, неурожай овощей в России 2021 года привел к увеличению спроса в первую очередь на капусту и картофель, что, соответственно, привело к подорожанию. К тому же очень высокий рост цен обычно на капусту обусловлен волатильностью", - рассказал глава комитета.


 
По его словам, в 2020 году отечественные фермеры очень много посадили капусты, но из-за пандемии много продукции осталось на полях. 
 

В прошлом году фермеры посадили меньше капусты, поэтому вырос спрос со стороны России и цены, соответственно, выросли. Причина роста цены в настоящее время - фактор сезонности, что связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов, к тому же сейчас свежая продукция пошла из Узбекистана и Пакистана, что является тоже основой для роста цен", - подчеркнул Абилдабеков. 

 
Он также рассказал, что из-за подорожания кормов дорожает мясо, молочная продукция и яйца. 
 

Повышение акцизов на ГСМ в 2021 году тоже явилось одной из причин роста на продовольствие, был небольшой рост тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на сырье, удобрения, ветеринарные препараты, логистику, это также влияет на рост цен на социально значимые продовольственные товары", - добавил представитель министерства.

 
По его словам, также определенную лепту в рост цен на продукцию внесли январские события. 
 

В настоящее время рост цен на сахар обусловлен геополитической обстановкой в мире, связанной с событиями на Украине и запретом экспорта сахара из РФ. Россия была основным поставщиком сахара, 58% мы импортировали", - рассказал чиновник. 

 
Он также напомнил, что Казахстан является страной с рыночной экономикой и в связи с законом "О регулировании торговой деятельности" цены на товар определяются субъектами внутри торговли самостоятельно, за исключением розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Перечень состоит из 19 товаров. При этом допустимый размер предельной торговой надбавки составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены поставщика.
 

Энергооборудование в пяти городах Казахстана изношено на 80%

13.04.2022, 14:48 8101
Энергооборудование в пяти городах Казахстана изношено на 80%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Минэнерго планирует усилить контроль в энергетическом секторе и готовит программу модернизации теплоэлектроцентралей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ энергооборудования ТЭЦ в Уральске, Таразе, Кентау, Кызылорде и Степногорске превышает 80%", - сообщили в Минэнерго. 

 
Количество ТЭЦ, эксплуатация которых превышает 50 лет, составляет 28 единиц (76%), свыше 30 лет - 9 единиц (24%). Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год.
 
В этой связи министерство инициирует внесение поправок в законодательство по усилению функций государственного органа по энергетическому контролю, в том числе за исполнением ремонтных кампаний и инвестиционных программ электростанций и сетей.
 

Поправки в законодательство также коснутся вопросов повышения ответственности руководителей электростанций за качество ремонтных работ и целевое использование средств", - подчеркнули в ведомстве.

 
По его данным, в настоящее время начата работа по проведению масштабного технологического аудита энергопроизводящих организаций. По его результатам будет определен перечень мероприятий, направленных на модернизацию электростанций, в том числе по выведению их из эксплуатации.
 
В целом отрасль энергетики испытывает нехватку финансовых средств для реализации инвестиционных проектов на модернизацию, реконструкцию, замену физически и морально устаревшего оборудования, а также на капитальные ремонты оборудования электростанций, отметили в Минэнерго. Для решения этих проблем ведомство готовит программу модернизации теплоэлектроцентралей. 
 
На сегодня в стране их функционирует 37. 10 ТЭЦ находятся в коммунальной собственности (в городах Семее, Костанае, Кентау, Уральске, Аркалыке, Шахтинске, Нур-Султане, Кызылорде, Таразе), 2 - в государственной собственности (ТОО "МАЭК "Казатомпром"), 3 - в квазигосударственной (АО "АлЭС") и 22 - в частной собственности.

Как сообщалось ранее, 20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. 26 марта стало известно об очередной аварии на ТЭЦ-2. 

Позже в Минэнерго назвали предварительные причины обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ.

Токаев поручил министру энергетики Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах.
 

Акчулаков рассказал о текущей ситуации на КТК

13.04.2022, 13:55 9361
Акчулаков рассказал о текущей ситуации на КТК
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сегодня на брифинге для журналистов рассказал о текущей ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы держим связь с нашими коллегами. Пока с их стороны идет ссылка на то, что погодные условия не позволяют ремонтным бригадам спуститься под воду. Вы знаете, что мы физически там не находимся, это все-таки юрисдикция не Казахстана. Поэтому мы ждем до 15 апреля. А потом уже думаю, что своих коллег отправим или же сами съездим для определения перспектив на месте", - сказал Акчулаков.


Отвечая на вопрос о начале ремонтных работ, глава Минэнерго сообщил, что российской стороной определены повреждения, но информации, что водолазы и рабочие бригады приступили к ремонту, у Казахстана нет. По его словам, с момент аварии прошло 3 недели, сейчас КТК работает на 60%. 
 

Если сохранится ситуация, когда КТК будет работать на 60% мощности в течение апреля. По альтернативным маршрутам, которые мы сейчас используем - мы нашли вагоны, договорились об увеличении квоты по маршруту Атырау - Самара, то есть мы вопросы решаем все это время. Не думаем, что будут большие потери. Вот если КТК полностью встанет, то будут большие потери. Цифры просты - 53 млн тонн. Если КТК ничего не грузит, то у нас есть еще 16,5 млн тонн на запасных маршрутах, которые можем быстро разбить. Понятно, что это значительные потери", - добавил глава МЭ РК.

 
По его словам, подсчитывать материальный ущерб пока рано. Но если ремонт затянется на май, то потери могут составить 1 млн тонн нефти в месяц.
 
На вопрос о том, как Казахстан может воспользоваться ситуацией, когда европейские страны сокращают поставки энерготоплива, министр МЭ РК ответил, что на данный момент санкций на энергоносители нет. Тем не менее рассматриваются альтернативные маршруты на случай подобных ситуаций. 
 

В сторону Европы у нас остается только один вариант - это через Каспий на Кавказ. Мы поддерживаем этот маршрут, но он незначительный. В текущий момент воспользоваться ситуацией, наверное, не получится", - отметил Акчулаков. 

 
В то же время он подчеркнул, что Казахстан не может бесконечно увеличивать объем производства нефти. 
 

Следующее расширение добычи нефти будет через 1 - 1,5 года, это завершение Тенгизского проекта в конце 2024 года, плюс 12 млн тонн. Вот эти 12 млн тонн мы сможем дополнительно продать", - добавил он. 


Напомним, сегодня депутаты Народной партии Казахстана заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.
 
 

Депутат: тарифы энергопроизводящих организаций являются абсолютно непрозрачными

13.04.2022, 13:27 10651
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Депутат мажилиса Александр Милютин заявил на заседании палаты о непрозрачности образования тарифов энергопроизводящих компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам мажилисмена, из трех составляющих тарифа на электроэнергию прозрачными являются только тарифы энергопередающих и надбавки энергоснабжающих организаций.
 

Кроме того, в Казахстане имеет место перекладывание тарифов с одних услуг на другие. К примеру, тарифы ТЭЦ, одновременно производящих тепловую и электрическую энергию, регулируются двумя государственными органами и рассчитываются по разным методикам. В итоге получается, что ряд потребителей электроэнергии вынуждены оплачивать затраты ТЭЦ, связанные с производством тепла, которое они не потребляют", - заявил Милютин в своем депутатском запросе.

 
Также, по мнению депутата, в стране, по сути, отсутствует декларируемый конкурентный рынок электроэнергии. Почти весь объем производимого в стране электричества реализуется через двусторонние договоры между потребителями и станциями. Такая структура рынка усугубляет дефицит электроэнергии и обусловливает другие негативные моменты. 

Например, Согринская ТЭЦ в обход потребителя почти всю производимую электроэнергию поставляет собственной майнинговой криптоферме, получая при этом доходы от рынка мощности", - рассказал Милютин. 


Депутат считает, что более целесообразным станет отказ от идеи развития конкуренции на рынке электроэнергии и законодательное наделение единого закупщика функцией по обеспечению единого тарифа на станциях по всей стране.
 
Депутат просит рассмотреть вопрос передачи функции по утверждению тарифа на тепло и электричество на ТЭЦ в один государственный орган, который будет определять механизм утверждения тарифов, обеспечивающий окупаемость затрат предприятий.
 

Судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы - депутаты

13.04.2022, 13:26 10111
Судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы - депутаты
Фото: oreanda.ru
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. Это касается и экспорта энергоресурсов, и внутреннего рынка энергоснабжения, заявили в депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутаты Народной партии Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За аварией на КТК следует видеть не просто технический инцидент, а ущербность всей структуры стратегической нефтегазовой сферы. По сути, вся она завязана в буквальном смысле "на одну трубу", - написал в депзапросе глава фракции НПК Айкын Конуров. 

 
Он сделал акцент на том, какие потери несет республиканский бюджет и Национальный фонд из-за аварии, произошедшей на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Между тем Министерство энергетики не считает ситуацию критической. Такой подход, по мнению мажилисмена, недопустим.
 
По его словам, 80% экспорта нефти в Евросоюз осуществляется через КТК, в котором доля государства в лице нацкомпании "Казмунайгаз" составляет всего 19%. При этом отправителями нефти являются крупнейшие месторождения страны, которые также полностью контролируются частным зарубежным бизнесом.
 

После реализации проекта расширения мощность КТК увеличится с 67 миллионов тон до 83 миллионов тонн. С коммерческой точки зрения и интересов частных акционеров это все логично и обоснованно. Но с позиции государства зависимость всей экономики страны от одного источника поступлений и одного канала сбыта может стать просто критической", - отмечает Конуров.

 
Ситуацию, по его мнению, омрачает тот факт, что в Казахстане нет ни альтернативных вариантов экспорта, ни иных способов компенсации доходов и использования собственной нефти. То есть перекрытие одного экспортного маршрута приведет к параличу всей экономики. 
 

В народе шутят: "Придет труба трубе, придет труба бюджету!", - отметил Конуров. 

 
Народная партия Казахстана считает, что благополучие государства и граждан не может быть заложником случайных факторов или частных интересов, и просит озвучить предпринимаемые меры для обеспечения экономической безопасности в сфере экспорта нефти, газа, урана и других видов стратегического сырья. 
 
Депутаты попросили ответить на следующие вопросы:
 
  1. Какие меры предпринимаются для обеспечения экономической безопасности в сфере экспорта нефти, газа, урана и других видов стратегического сырья?
  2. Какие объемы прямых выплат в государственный бюджет от деятельности операторов месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак за 2021 год?

Напомним, 21 и 22 марта 2022 года после неблагоприятных погодных условий на КТК вышли из строя ВПУ-3 и ВПУ-2. Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - два месяца. 

Из-за аварии в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 

В настоящее время Ростехнадзор проводит на КТК внеплановую проверку. 
 

В Акмолинской области выявлены признаки ценовых нарушений в работе крупных реализаторов сахара

13.04.2022, 11:09 13126
В Акмолинской области выявлены признаки ценовых нарушений в работе крупных реализаторов сахара
КОКШЕТАУ. 13 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области выявлены признаки ценовых нарушений в работе крупных оптовых реализаторов сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с ростом цен и ажиотажем на рынке реализации сахара антимонопольный департамент по Акмолинской области провел анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации сахара в границах региона. По итогам анализа в действиях двух крупных оптовых реализаторов сахара усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления и (или) поддержания цен", - проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

 
Как сообщили в агентстве, в адрес двух оптовых поставщиков, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке, направлено уведомление о необходимости снижения цены на сахар до обоснованного уровня и предупреждение впредь не допускать подобных действий.
 

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