В РК для сдерживания цен на масло рассматривают введение экспортной пошлины на подсолнечник

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - В Казахстане для стабилизации цен на подсолнечное масло по аналогии с Российской Федерацией рассматривают вероятность введения экспортной пошлины на семена подсолнечника, передает Kazakhstan Today.

По информации производителей подсолнечного масла, в настоящее время из-за нехватки сырья маслозаводы загружены лишь на 30% от плановой мощности. Ежегодный урожай подсолнечника в Казахстане составляет порядка 800 тыс. тонн, из которых почти половина уходит на экспорт. При этом перерабатывающие мощности маслозаводов в РК составляют 1,9 млн тонн в год, пишет портал ElDala.kz

В текущем маркетинговом году наблюдается резкий рост цен на подсолнечник на мировых рынках. Если в прошлом году стоимость семян подсолнечника достигала 120-150 тыс. тенге за тонну, то в текущем сезоне - 220 тыс. тенге.

В свою очередь представители отраслевых ассоциаций выступают против ограничивающих мер. По словам эксперта Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, введение пошлин крайне негативно скажется, в первую очередь, на фермерах.

Выгоды в итоге не будет, потому что переработчиков также пытаются обложить различными требованиями, что они должны поставить на внутренний рынок определенный объем по определенным ценам. Мы все прекрасно видим ситуацию в России, у нас как под копирку идет. Но самое главное, что внутренняя цена на масло в России не снизилась, поэтому правительство РФ сейчас обсуждает введение таможенной пошлины на сырое подсолнечное масло. Думаю, у нас будет тот же эффект", - сказал он.

В свою очередь, президент Масложирового союза Казахстана Константин Невзоров считает, что регулирование рынка в данном ключе негативно отразится на всей отрасли.

Невозможно административно принять предельные внутренние цены на масло в тенге без нанесения прямого экономического ущерба бизнесу. Если растет цена на сырье, соответственно, будет расти цена на готовую продукцию. Ни один бизнес не может работать в убыток", - заявил он.

Масложировой союз предложил Минсельхозу иной вариант: ответственные госорганы будут ежемесячно получать от крупных производителей информацию об их себестоимости и цене реализации на ближайший месяц. Далее на основании этой информации устанавливать максимальную наценку в торговых сетях.

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