В Роснефти рассказали об использовании искусственного интеллекта в процессе бурения скважин

МОСКВА. 29 АПРЕЛЯ - В Центре геологического сопровождения бурения скважин ПАО "НК "Роснефть" рассказали о процессе строительства высокотехнологичных горизонтальных скважин в режиме реального времени, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказала ведущий специалист по машинному обучению управления геологического сопровождения бурения скважин Алена Галкина, в 2020 году центр начал работать над созданием интеллектуального ассистента для сопровождения бурения.

Разрабатываемая система будет анализировать весь накопленный опыт по ранее пробуренным скважинам, а также данные в режиме реального времени. Анализируя всю информацию, ассистент будет давать подсказки и рекомендации инженерам по геонавигации. Также система позволит существенно сократить объем операций, выполняемых вручную, что в свою очередь позволит геонавигаторам иметь больше времени на принятие корректного решения", - пояснила специалист в ходе онлайн пресс-тура.

В настоящее время, по ее словам, компания проводит апробацию, разработанных с использованием искусственного интеллекта методик, для определения типа горной породы по данным, которые поступают с долота в режиме реального времени.

Такой подход имеет неоспоримое преимущество перед данными каротажа, которые поступают с некоторой задержкой из-за наличия слепой зоны между долотом и датчиком", - подчеркнула спикер.

В Центре геологического сопровождения бурения также отметили, что наряду с процессом строительства высокотехнологичных горизонтальных скважин в режиме реального времени, их деятельность повышает уровень взаимодействия и коммуникации специалистов дочерних предприятий компании.

Такая совместная работа позволяет принимать оперативные решения о корректировке траектории скважины с учетом обновляющейся информации о структуре коллектора, свойств пласта, технологических данных, поступающих с буровой в режиме реального времени, с целью наиболее оптимального вскрытия продуктивного пласта", - рассказали представители центра.

По данным компании, первый в российской нефтегазовой отрасли Центр геологического сопровождения бурения скважин введён в эксплуатацию в 2008 году, а в 2009 году начал работать в круглосуточном режиме. На сегодняшний день ресурсы центра позволяют в круглосуточном режиме контролировать и оказывать поддержку бурения всех (более 250 буровых ежедневно) высокотехнологичных горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов компании.

Накоплен опыт бурения более 7 тыс. горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов в различных геологических условиях более чем на 150 месторождениях в 24 предприятиях компании. Накопленный экономический эффект от проведенных мероприятий уже сегодня составляет более 1,2 млрд рублей", - добавили в компании.

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