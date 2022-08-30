В столичном аэропорту прокомментировали заявление АЗРК о нарушении антимонопольного законодательства

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НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - В АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" прокомментировали сообщение департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, который проводил анализ состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиационного топлива за период 2020-2021 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее 3%. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и др.", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
В аэропорту разъяснили, что ценообразование авиабилета не входит в компетенцию аэропорта, данную информацию могут предоставить авиакомпании, которые непосредственно заправляют воздушные судна собственным авиационным керосином.
В связи с тем, что аэропорт не продает авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует", - добавили в пресс-службе.
Ранее в АЗРК сообщили, что по итогам анализа на рынке розничной реализации авиационного топлива в действиях международного столичного аэропорта усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка.
Таким образом, АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", являясь доминантам на рынке реализации авиационного топлива, допускал нарушения антимонопольного законодательства", - заявили в ведомстве.