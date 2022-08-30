В столичном аэропорту прокомментировали заявление АЗРК о нарушении антимонопольного законодательства

ПАВЛОДАР. 27 АВГУСТА - Глава АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел совещание по ситуации с дизельным топливом на Павлодарском нефтехимическом заводе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

План переработки нефти трех крупнейших НПЗ на 2022 год увеличен почти на 1 млн тонн по сравнению с 2021-м. Таким образом, в текущем году КМГ переработает почти 17 млн тонн нефти. При этом мощности заводов максимально загружены, что требует круглосуточного контроля за техническим состоянием оборудования", - рассказал на заседании заместитель Мирзагалиева Арман Кайрденов.

В то же время, по словам представителей АЗС, на внутреннем рынке наблюдается аномально высокий спрос на дизельное топливо. Это происходит из-за транзитной заправки большегрузных автомобилей из России и Киргизии. Не исключается также возможность контрабандного вывоза топлива. Всему этому способствует диспаритет цен на дизель с приграничными странами.

Так, розничная стоимость дизельного топлива в Казахстане дешевле российского в 1,5 раза. В августе цены на российских АЗС составляли 429 тенге за литр, в РК - 238 тенге за литр.

В результате более дешевое в цене казахстанское топливо "утекает" в приграничные регионы и субсидирует рынок соседних стран. Дополнительно давление на текущее предложение ГСМ на внутреннем рынке оказывает активная транспортировка сельскохозяйственной и плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в Казахстан и Россию", - заявил Кайрденов.

Он отметил, что за 2 последних года потребление топлива вырастет не менее чем на 800 тысяч тонн. Так, если в 2020 году показатель составил 4,7 млн тонн, то по итогам 2022-го ожидается 5,5 млн тонн.

Подводя итоги рабочей встречи, глава КМГ поручил обеспечить стабильную реализацию дизтоплива на рынок РК в период предстоящих осенних полевых работ, контролировать безаварийную работу НПЗ и выполнить производственный план на 2022 год. Помимо этого, необходимо усилить взаимодействие с национальной компанией "Казакстан темір жолы" по своевременной подаче вагонов и локомотивов для бесперебойной отгрузки ГСМ с НПЗ.

Он также напомнил, что в целях недопущения нехватки нефтепродуктов в текущем году принято решение о переносе планового ремонта Шымкентского НПЗ на 2023 год.

Ранее глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил , что продажи топлива на автозаправочных станциях Казахстана выросли в 2-2,5 раза.