В текущем году на реализацию Дорожной карты занятости направят 300 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации Дорожной карты занятости (ДКЗ). На реализацию программы в текущем году планируют направить 300 млрд тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.



"Реализация Дорожной карты занятости показала свою высокую эффективность в обеспечении рабочими местами и улучшении благосостояния народа. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева были приняты комплексные меры, включая расширение программы Дорожной карты занятости на 2021 год", - сказал Мамин.



Премьер-министр отметил, что в текущем году в рамках исполнения ДКЗ будет уделено особое внимание созданию постоянных рабочих мест через реализацию инфраструктурных проектов, развитие предпринимательства и аграрного сектора.



В регионах будут реализованы инфраструктурные проекты на 127,5 млрд тенге, направленные на строительство и ремонт дорог, медицинских и образовательных организаций.



Через микрофинансовые организации с участием НПП "Атамекен" и акиматов планируется профинансировать бизнес-проекты на сумму 22,5 млрд тенге. На развитие предпринимательства в регионах будет направлено 50 млрд тенге.



На финансирование инвестиционных проектов агропромышленного комплекса планируется направить через АО "НУХ "Байтерек" 100 млрд тенге.



"В целом на реализацию Дорожной карты занятости в текущем году выделено 300 млрд тенге, будет создано 35,6 тыс. рабочих мест, в том числе свыше 20 тыс. постоянных рабочих мест", - сказал Мамин.



Глава правительства поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию всех направлений Дорожной карты занятости, а также финансирование инвестиционных проектов.



Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, а также другими заинтересованными госорганами поручено разработать критерии оценки эффективности мероприятий по финансированию сельскохозяйственных проектов.



"Создание постоянных рабочих мест надо держать на особом контроле", - подчеркнул Мамин.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства