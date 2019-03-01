В январе расходы Нацфонда РК превысили доходы на Т145 млрд

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - В январе расходы Национального фонда Казахстана превысили доходы сразу на 145 млрд тенге. 95% всех доходов фонда приходится на прямые налоги предприятий нефтяного сектора, передает Kazakhstan Today.

На конец января 2019 года средства Национального фонда РК составили 25,2 трлн тенге, увеличившись за год на 10,8%. При этом по сравнению с прошлым месяцем средства Нацфонда снизились на незначительные 0,6%. Основной причиной снижения стало значительное превышение расходами фонда доходов - на 144,8 млрд тенге, пишет Finprom.kz

В аналогичном периоде годом ранее средства Нацфонда снизились на 7,8% год-к-году. За последние годы наибольший прирост средств Нацфонда в соответствующем периоде пришёлся на 2016-й: плюс 28,8% за год.

По итогам января текущего года поступления в Нацфонд увеличились на 25,2% за год и достигли 115,4 млрд тенге. Для сравнения: в аналогичном периоде 2018 года доходы снизились на 74,5% год-к-году и составляли 92,2 млрд тенге. За последние годы наибольшая сумма доходов в соответствующем периоде наблюдалась в 2017 году: 361,2 млрд тенге.

Основной источник доходов Нацфонда за январь - прямые налоги от предприятий нефтяного сектора: 109,3 млрд тенге, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (89,1 млрд тенге). Удельный вес налогов составил 94,7% от общей суммы поступлений.

Поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, составили 4,6 млрд тенге, или 4% от суммы доходов.

Другие поступления - от операций, осуществляемых предприятиями нефтяного сектора, и от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения - достигли 1,5 млрд тенге и 32,6 млн тенге, соответственно.

Согласно докладу министра финансов РК Алихана Смаилова, за отчётный 2018 год по всем уровням бюджета план по доходам был перевыполнен: консолидированный бюджет - на 102,6%; Нацфонд - на 102,3%; республиканский бюджет - на 102,3%; местные бюджеты - на 102,8%.

Расходы Нацфонда за первый месяц 2019 года составили 260,3 млрд тенге, снизившись на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За январь 2018 года расходы составили 420,3 млрд тенге, показав увеличение более чем в пять раз год к году.

Почти вся сумма расходов пришлась на гарантированные трансферты: 260 млрд тенге (годом ранее - 420 млрд тенге). Покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, составило 255,3 млн тенге (годом ранее - 315,4 млн тенге).

В 2019 году в РК планируется открытие фонда прямых инвестиций "Казахстанский инвестиционный фонд развития". Об этом говорится в проекте Указа президента Республики Казахстан "О некоторых мерах по повышению конкурентоспособности национальной экономики" от 24 января 2019 года. По указу президента на данный проект будет выделен целевой трансферт из Национального фонда РК в размере 370 млрд тенге. Основной целью деятельности управляющей компании станет привлечение инвестиций в экономику Республики Казахстан.

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