В январе взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 0,9%

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - В январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС выросла на 0,9% и составила 1 350,3 млн долларов США, передает Kazakhstan Today.

В январе 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 1350,3 млн долларов США, что на 0,9% больше, чем в январе 2018 года, в том числе экспорт - 409,0 млн долларов США (уменьшился на 12,1%), импорт - 941,3 млн долларов США (увеличился на 7,9%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,5%, Кыргызскую Республику - 4,4%, Республику Беларусь - 3,0%, Республику Армения - 0,1%.

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