Валютные активы Нацфонда за месяц снизились на $2,5 млрд до $57,5 млрд

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Валютные активы Национального фонда снизились на $2,5 млрд до $57,5 млрд, сообщила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, валютные активы Национального фонда составили $57,5 млрд, снизившись за месяц на $2,5 млрд. Следует выделить следующие причины снижения валютных активов Нацфонда. Во-первых, преимущественно из-за падения рынка акций рыночная переоценка активов Национального фонда снизилась на порядка $1,9 млрд. Так, за март снижение индекса акций составило порядка 13%, а за весь I квартал рынок акций упал почти на 25%. При этом следует отметить, что рынки акций волатильны, с начала апреля они показывают рост, в среднем на 3%, что принесло порядка $250 млн инвестиционного дохода в Нацфонд. Доля акций от общего объема Национального фонда невысокая и составляет порядка 17%. Во-вторых, в марте трансферты из Национального фонда в бюджет составили 341 млрд тенге. С целью выделения трансфертов Национальным банком на валютном рынке было сконвертировано валютных активов на сумму $872,7 млн", - сказала Молдабекова.

Зампред Нацбанка также проинформировала, что финрегулятор с 10 марта проводил интервенции на валютном рынке, объем которых составил $1487,6 млн.

Несмотря на проведенные интервенции, международные резервы по итогам месяца выросли предварительно почти на $80 млн, достигнув уровня $29,97 млрд. Резервы в свободно конвертируемой валюте достигли $10,3 млрд, увеличившись за месяц более чем на $700 млн благодаря двум основным факторам: увеличение средств БВУ в инвалюте на корреспондентских счетах НБРК на $1,5 млрд, а также за счет продажи золота", - добавила Молдабекова.

По ее словам, в марте Национальный банк в рамках Концепции формирования и использования Национального фонда продал золото более чем на $300 млн из золотовалютных активов в Национальный фонд. По итогам месяца с учетом падения цены на золото объем портфеля золота сократился до $19,7 млрд.

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