Занимаясь фермерством, сельчане могут зарабатывать не меньше горожан

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - При грамотном подходе к ведению фермерского хозяйства жители сел могут обеспечивать свои семьи не хуже, чем те, кто ездит на заработки в крупные города, считает директор Фонда местных сообществ Енбекшиказахского района Бакытгуль Ельчибаева, передает Kazakhstan Today.

Бакытгуль Ельчибаева привела в пример фермеров из села Чилик. Из 280 тысяч жителей этого села фермерским хозяйством зарабатывают себе на жизнь около 5 тысяч человек. Они выращивают перец, помидоры, баклажаны, огурцы и другие овощи и на открытых землях, и в теплицах. На деньги, вырученные от продажи урожая, сельчане живут весь год.

"Чем хорошо фермерское хозяйство? Если человек в городе зарабатывает 120 тыс. тенге, то ему нужно платить 50-60 тыс. за квартиру, питаться и тратить деньги на развлечения. И тогда какой смысл с его заработка? Когда мы говорим про мелких фермеров, мы же не говорим про одну теплицу с прибылью в 1 млн тенге в год. У фермеров есть и другие направления деятельности. Он может на грунте выращивать перец, а дома может поставить теплицу. И самое главное - человек находится с семьей. Можно жить в сельской местности и хорошо зарабатывать. Не надо из-за этого все бросать, куда-то мотаться без семьи, без дома", - считает Бакытгуль Ельчибаева.

По ее мнению, жителям села, занимающимся фермерством, необходимо развиваться, повышать свой уровень знаний в области экономики и современных технологий. Также, чтобы избежать перепроизводства, сельчанам необходимо изучать потребности рынка в сельскохозяйственной сфере.

Специалисты отмечают, что вырастить хороший урожай мало, его нужно выгодно продать, заранее определив точки сбыта.

"Есть примеры, когда фермеры сдают свои овощи на утренний или вечерний рынок. Они привозят свой товар в два часа три часа ночи и продают продукцию всего по 30-40 тенге за килограмм. А люди в городе покупают по 150 тенге за килограмм. Разные перекупщики, которые особого труда туда не вкладывали, просто делают наценку, и вся продукция людям попадает только через третьи руки. Один покупает продукцию в Чилике, потом перепродает на "Алтын орде", и третий перекупщик развозит по магазинам. Магазин же покупает и продает по другой цене, это четвертый перекупщик. То есть продукция проходит 4-5 стадий", - сказала директор.

Она также отметила, что в итоге процесс доставки выращенных фермерами овощей до конечных потребителей затягивается на 3-4 дня, что очевидно сказывается на качестве.

Также в сельском хозяйстве существует проблема перепроизводства. К примеру, в один год было посажено мало репчатого лука и он стоил дорого. На следующий год фермеры повсеместно сажают лук и урожай получается с избытком. В результате лук вынуждены продавать по низкой цене, потому что его много, конкуренция большая и, чтобы его сбыть, цены снижают. Но при избытке одних овощей часто встречается дефицит других, цены на которые, соответственно, выше.

Бакытгуль Ельчибаева уверена, что решить проблему дефицита и перепроизводства можно, если заранее планировать посадку овощных культур, опираясь на потребности рынка.

Есть необходимость в исследованиях и анализе потребностей рынка. Фермер должен знать, что ему необходимо посадить и куда вложить деньги, чтобы не прогореть. На сегодняшний день у людей нет понимания, какой овощ на данный момент пользуется спросом", - сказала она.

Помимо анализа рынка эксперт также рекомендует каждому фермеру изучить состав почвы на своих земельных участках. Эти знания помогут вырастить именно те культуры, которым подходит имеющаяся земля. Это своего рода гарантия хорошего урожая.

Для развития фермерского бизнеса Бакытгуль Ельчибаева также советует изучить основы экономики и бухгалтерии. Эксперт отмечает, что часто сельчан пугает не только необходимость вести документы, но и внедрение безналичного расчета.

Все проходит через банки по безналичному расчету, чтоб все было прозрачно. Это проблема. Сельчанину легче вынести на дорогу и продать, тут же ему деньги отсчитали. Ему кажется, что расчет наличными проще, потому что у нас слишком сложная цепочка. Он продает, накладные выписывает, сдает в магазины, магазин накладные выписывает, потом идет взаиморасчет и только потом деньги поступают ему на карточку. Это кажется фермеру сложнее, но это культура правильного ведения бизнеса. Если продавать у дороги - это недолгосрочно", - разъяснила Бакытгуль Ельчибаева.

Она рассказала, что в селе Чилик действует программа, направленная на поддержку местных крестьянских хозяйств.

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Шелек фермерлері" благодаря существующей уже 6 лет программе "Развития сельских регионов" может похвастаться сегодня значительными результатами. Выросла урожайность овощных культур на 20 и более процентов, что произошло благодаря внедрению новых технологий выращивания овощей. Увеличилась площадь возделывания овощных культур участников программы с 17 до 42 гектаров. Успехи фермеров - участников кооператива мотивируют других фермеров к занятию сельскохозяйственным бизнесом, на сегодняшний день поступило более 40 заявок от фермеров на вступление в кооператив", - сказал она.

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