Запрет на экспорт лесоматериалов введут в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Запрет на вывоз некоторых видов лесоматериалов с территории страны введут в Казахстане. Об этом стало известно в ходе заседания Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С целью недопущения несанкционированного реэкспорта лесоматериалов российского происхождения, обеспечения сырьем отечественных предприятий принят запрет на вывоз с территории РК отдельных видов лесоматериалов, вне зависимости от страны происхождения, сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба правительства РК.

Также вице-премьер Алихан Смаилов одобрил предложение автоматического продления ограничений каждые шесть месяцев - до принятия решения об отмене моратория на вывоз.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы целесообразности увеличения квоты на вывоз семян подсолнечника и масла подсолнечного и введения экспортных таможенных пошлин на уран природный и его соединения. Смаилов также подчеркнул, что необходимо определить оптимальный объем квоты на вывоз семян подсолнечника и масла подсолнечного, учитывая интересы производителей семян, и не допустить рост цен на продукцию.

Ряд вопросов, вынесенных на МВК, будет доработан с учетом предложений соответствующих министерств. Решения по ним будут приняты по итогам следующих обсуждений.