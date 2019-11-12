В Алматы участники проекта Zhas Project запустили более 80 проектов

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы участники Проекта развития молодежного корпуса Zhas Project реализовали 84 социальных проекта, передает Kazakhstan Today.

Участники конкурса получили грант в размере 1 млн тенге, при этом им ежемесячно во время обучения выплачивалась стипендия. Это позволило им запустить бизнес-стартапы, исходя из потребностей рынка города, сообщили в пресс-службе акима города.

По информации акимата, в текущем году конкурсанты открыли 5 спортивных центров и фитнес-клубов, 10 хлебопекарен и кондитерских, 7 досуговых центров и творческих кружков. Кроме того, молодые предприниматели запустили 9 швейных и обувных мастерских, 5 салонов красоты, 3 мебельных и столярных мастерских и 16 образовательных курсов.

Итоги конкурса подвели в ходе регионального форума молодёжных социальных проектов Zhas Project. Это совместный проект Министерства образования и науки РК и Всемирного банка.

Как рассказала одна из участниц проекта "Свяжи и подари тепло" Индира Сангулова, ее команда открыла вязальный мини-цех, где производят одежду для социально уязвимых слоев населения. В месяц участницы проекта вяжут 60-70 изделий. В будущем команда планирует проводить бесплатные мастер-классы для нуждающихся.

Другая участница Фатима Машанло, занимающаяся вопросами экологии, создала со своей командой проект MyEcoBag. Девушки проводят мастер-классы по созданию экосумок с индивидуальным дизайном в учебных заведениях города.

В пресс-службе отметили, что по правилам конкурса приоритет отдавался участникам в возрасте от 14 до 29 лет, которые не работают и не учатся или работают, но имеют низкий доход. После отбора они прошли трехэтапную программу обучения и получали ежемесячную стипендию в размере 60 тыс. тенге (выпускники вузов) и 40 тыс. тенге (все остальные). Кроме того, каждый из них получил грантовое финансирование в размере до 1 млн тенге на реализацию своего проекта.

"Каждый участник прошел обязательный тренинг по развитию жизненно важных навыков и навыков управления проектами. Во время реализации проектов участники оттачивали полученные знания, что подразумевает обучение через действие. Хотелось бы также отметить, что все оборудование, закупленное участниками, остается у них", - отметила специалист по жизненно важным навыкам Проекта развития молодежного корпуса Надежда Трубова.

В рамках Форума также была организована выставка. На форуме молодые люди выступили с презентациями, рассказали о проектах и продемонстрировали продукцию собственного производства.

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