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3,5 тысячи школьников и учителей перевели на удаленное обучение в Алматинской области

13.09.2021, 13:36 10666
3,5 тысячи школьников и учителей перевели на удаленное обучение в Алматинской области
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области 3,5 тыс. учащихся и педагогов из 220 школ перевели на дистанционку и домашний карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов. 
 

С 1 сентября по Алматинской области зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди воспитанников детских садов, 209 случаев среди учеников и 47 среди педагогов. Санитарными врачами городов и районов вынесено 176 постановлений о введении карантина в 244 классах 120 школ области. На домашний карантин переведено 3,5 тысячи учеников и учителей", - сообщил Байжуманов.

 
По его словам, 90% школьников продолжают учиться офлайн, в комбинированном формате учатся 64 тыс. человек, дистанционно - 517.
 
Байжуманов напомнил, что если в классе заболел кто-то из учеников или учитель, то весь класс переводят на двухнедельный карантин.
 
Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.


 

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