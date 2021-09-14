3,5 тысячи школьников и учителей перевели на удаленное обучение в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области 3,5 тыс. учащихся и педагогов из 220 школ перевели на дистанционку и домашний карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

С 1 сентября по Алматинской области зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди воспитанников детских садов, 209 случаев среди учеников и 47 среди педагогов. Санитарными врачами городов и районов вынесено 176 постановлений о введении карантина в 244 классах 120 школ области. На домашний карантин переведено 3,5 тысячи учеников и учителей", - сообщил Байжуманов.

По его словам, 90% школьников продолжают учиться офлайн, в комбинированном формате учатся 64 тыс. человек, дистанционно - 517.

Байжуманов напомнил, что если в классе заболел кто-то из учеников или учитель, то весь класс переводят на двухнедельный карантин.









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