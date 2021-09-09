В Казахстане с начала учебного года заболели коронавирусом 426 школьников

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - С начала учебного года в Казахстане зарегистрировали 426 случаев заболеваемости COVID-19 среди школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом 8 сентября на пресс-конференции в СЦК сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова.

По каждому случаю было проведено эпидрасследование, по результатам которого установлено, что эти дети заболели еще в каникулярное время и контактировали с больными коронавирусной инфекцией", - уточнила Ахметова.

По ее словам, было проведено ПЦР-исследование всех контактных лиц, это более 3 тысяч учащихся. Только у трех из них ПЦР-тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

241 класс в школах республики ушел на карантин. В 356 классах зарегистрировано по одному случаю заболеваемости, в 62 классах - по два случая, в 11 классах - по три случая.

В Алматы закрыты на карантин 23 класса, все школы продолжают работать в офлайн-формате.

В случаях отказов родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе.

В преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос . На сайте агентства читателям предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?". Подавляющее большинство опрошенных считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.

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