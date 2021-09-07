Главврач детской инфекционной больницы: Дети являются универсальными переносчиками коронавируса

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АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - Главврач детской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин рассказал о последствиях заболевания коронавирусом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, COVID-19 адаптировался и мутировал. Если в прошлом году в Алматы тяжелые формы заболевания не превышали 10-15% от числа госпитализированных детей, то в этом году новый штамм внес свои изменения в течение и проявление инфекции.

Дети стали чаще болеть коронавирусом, однако у них не такой иммунный ответ на болезнь, как у взрослых, течение болезни у них обычно более легкое. Это не значит, что детям не нужно быть осторожными, так как дети могут заразиться при ослабленном иммунитете, не стоит забывать про хронические заболевания, при которых коронавирус может быть опасен", - сказал Сералин.

Он отметил, что дети являются универсальными переносчиками коронавируса, поэтому взрослые должны быть ответственными, не пренебрегать масками и социальной дистанцией в общественных местах, даже если вакцинированы.

По словам врача, заражению подвержены даже дети до года.

Возрастных рамок нет, чаще всего это дети мобильного возраста. Что касается клинической картины, то если в прошлом году преобладали катаральные проявления, то в этом году на ряду с катаральным синдромом отмечается частота желудочно-кишечных расстройств, а также такие симптомы общей интоксикации, как вялость, снижение аппетита и повышение температуры. К нам в стационар все чаще поступают дети со среднетяжелыми формами. Есть те, кто переносит болезнь достаточно серьезно. Конечно, надо отметить, что тяжесть и течение зависит во многом от исходного состояния ребенка, наличия в анамнезе серьезных сопутствующих заболеваний", - сообщил врач.

По его словам, чаще всего дети заражаются при домашних контактах со взрослыми.

Рост заболеваемости среди детей напрямую связан с ростом заболеваемости взрослого населения. Как только будет снижение заболеваемости взрослых, пойдет и снижение инфицирования и среди детей. Хочу отметить, что немаловажная роль отводится всеобщей вакцинации, это единственный надежный путь защитить наших детей от заболеваемости коронавирусом", - считает Сералин.

Среди частых осложнений коронавируса у детей отмечается развитие пневмонии и не частый, но грозный постковидный мультивоспалительный синдром с поражением множественных органов и систем.

В нашей клинике создана мультидисциплинарная группа, в составе которой ведущие инфекционисты и реаниматологи, профильные специалисты неврологи, кардиологи, пульмонологи, эндокринологи, нефрологи, хирурги, которые 24/7 на связи с нашими пациентами. Каждый сложный клинический случай выводится на обсуждение. Если есть необходимость, проводится коррекция терапии по хроническим заболеваниям. К каждому ребенку мы относимся очень щепетильно, тщательно проводим все необходимые обследования и дополнительные анализы по мере необходимости", - сказал эксперт.

Он напомнил, что по-прежнему высоки риски заражения при посещении мест массового скопления людей, в транспорте, в кафе и ТРЦ. Поэтому необходимо, как и прежде, соблюдать всем уже известные профилактические мероприятия и учить этому детей.

Уже скоро, кроме коронавируса, будут активны сезонные ОРВИ и грипп. В отличие от коронавируса, эти инфекции не щадят детей и могут протекать у них даже тяжелее, чем у взрослых. Поэтому в любом случае сегодня нужно стараться ограничивать посещение детьми общественных мест и только по необходимости ездить с ними в общественном транспорте с соблюдением дистанции и с правильным ношением именно медицинской маски", - рекомендовал врач.

Во-первых, будет организовано онлайн-обучение учащихся на основании заявлений их родителей.

Во-вторых, будет предусмотрено смешанное обучение, при котором основные учебные предметы будут изучаться в школе, остальные - в онлайн-формате (музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса).

В преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос. На сайте агентства читателям предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?" Подавляющее большинство опрошенных считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.

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