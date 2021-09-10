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АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - В Алматы с начала сентября коронавирус подтвержден у 89 детей, но инфицированы они были еще в августе. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Бекшина, во время школьных каникул в отдельные дни заболеваемость среди школьников доходила до 160 случаев в день. Сейчас заболеваемость снизилась, но, с учетом двухнедельного инкубационного периода, пока идет выявление заболевания у тех, кто заразился в конце августа.

Сейчас заболеваемость снизилась, она среди школьников ежесуточно доходит до 100 случаев. Надо сказать, что заболеваемость идет 14 дней, а сегодня всего девятый день сентября. Те, кто заболел в августе, по-прежнему находятся на домашнем карантине, кто-то в изоляции в медицинских организациях", - сказал санврач.

По его информации, с 1 сентября заболели 89 учащихся в 62 школах, которые находились на офлайн-обучении.

Все классы, где они обучались, отправлены на карантин. Не школы, а именно классы. Практически 99% случаев связаны с заражением детей не в школе, а от заболевших членов семей", - уточнил Бекшин. Он также призвал родителей при наличии признаков заболевания строго соблюдать все ограничения.

В преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос . На сайте агентства читателям предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?". Подавляющее большинство опрошенных считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.

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