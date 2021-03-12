Министерство образования РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ, передает Kazakhstan Today.
Министерство образования и науки РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ. Эти объекты относятся к системе дополнительного образования, и обеспокоенность педагогов и родителей, чьи дети посещают музыкальные кружки, понятна. Наоборот, необходимо развивать имеющиеся государственные организации дополнительного образования", - сообщили в Министерстве образования и науки РК.
Кроме того, по информации ведомства, нужно дополнительно привлекать бизнес для создания и открытия новых дополнительных объектов по принципу ГЧП. "Тем более что в этом году приняты поправки в закон "Об образовании", на основании которых акиматы могут размещать госзаказ и создавать условия для посещения детьми кружков и секций в частных развивающих центрах", - отметили в Минобразования.
Напомним, 4 марта стало известно, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял решение выставить на продажу несколько организаций коммунальной собственности. Среди них три музыкальные школы. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова вступилась за музыкальную школу.
7 марта родительская общественность направила письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой не допустить приватизации музыкальных учреждений.
В связи с тем что передача в конкурентную среду детских музыкальных школ (Детская музыкальная школа №1 (хоровая), Детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и Детская музыкальная школа №11) вызвала социальную напряженность среди общественности, акиматом Алматы было проведено обсуждение совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры и спорта РК.
Как сообщает пресс-служба, акиматом города также направлено письмо на имя премьер-министра РК об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов.
В настоящее время в городе функционирует 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных Домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ с охватом более 23 тысяч детей.
Известный политолог Досым Сатпаев также прокомментировал продажу акиматом Алматы коммунальной собственности, в числе которой музыкальные школы, в частые руки.
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