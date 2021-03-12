Министерство образования РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ, передает Kazakhstan Today.

Министерство образования и науки РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ. Эти объекты относятся к системе дополнительного образования, и обеспокоенность педагогов и родителей, чьи дети посещают музыкальные кружки, понятна. Наоборот, необходимо развивать имеющиеся государственные организации дополнительного образования", - сообщили в Министерстве образования и науки РК.

Кроме того, по информации ведомства, нужно дополнительно привлекать бизнес для создания и открытия новых дополнительных объектов по принципу ГЧП. "Тем более что в этом году приняты поправки в закон "Об образовании", на основании которых акиматы могут размещать госзаказ и создавать условия для посещения детьми кружков и секций в частных развивающих центрах", - отметили в Минобразования.

Как сообщает пресс-служба, акиматом города также направлено письмо на имя премьер-министра РК об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов.

В настоящее время в городе функционирует 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных Домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ с охватом более 23 тысяч детей.

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