Президент подписал поправки в законодательство по вопросам инклюзивного образования

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, что с принятием закона образовательные организации, обучающие детей с особыми потребностями, должны адаптировать программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся и воспитанников. Законом уточняется порядок приема в садики и школы детей с ограниченными возможностями.

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