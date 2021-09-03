В управлении образования Костанайской области прокомментировали расписание школьников до 20.55

КОСТАНАЙ. 2 СЕНТЯБРЯ - Родители школьников из города Тобыла и села Заречное сообщили, что в расписании занятий для учащихся с 5 по 11 классы седьмой урок заканчивается в 20.55, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе управления образования Костанайской области, учебный год начался в новых реалиях, с необходимостью организации разного времени начала занятий для начального, среднего и старшего звена, пишет alau.kz

Первые два дня в школах действует временное расписание, которое еще меняется в соответствии с возможностями каждой школы. Для разгрузки расписания всем школам области было рекомендовано при необходимости перенести ряд предметов в дистанционный формат. Это такие предметы, как "Музыка", "Художественный труд", "Информатика", "Основа права", "Графика и проектирование", "Основы предпринимательства и бизнеса" и другие. Ряд школ с большим контингентом учащихся, где затруднительно организовать занятия для всех классов с соблюдением необходимых санитарных норм, задействует субботу, как шестой учебный день, тем самым, сократив количество уроков в день", - сообщили в пресс-службе управления образования.

В ведомстве отметили, что все эти меры принимаются для разгрузки расписания. При этом родителей попросили с пониманием отнестись к организационным трудностям первых дней и пообещали, что вопрос по времени окончания уроков будет решен.

Естественно никто не будет держать детей до 20.55", - заявили в управлении.

Постоянное расписание начнет действовать в школах в ближайшее время.

- соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- 100%-ной вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления);

- внедрение приложения "Ashyq" при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

- соблюдение масочного режима;

- обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;

- увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;

- соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;

- ежедневный "входной" фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);

- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;

- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).

В случаях отказов родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе.

При регистрации случая заболевания COVID-19 в классе (группе) - класс подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней. При регистрации в один инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 более чем в 30% классов одной смены - на двухнедельный карантин уходит вся смена.

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