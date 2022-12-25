Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане

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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан приняли правила профилактики буллинга детей. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана.





В начале декабря сообщалось , что Минпросвещения подготовило проект правил профилактики травли (буллинга) ребенка.





Согласно предлагаемым правилам, администрация организации образования обеспечивает деятельность по профилактике и предупреждению травли (буллинга) ребенка и создает условия в образовательной среде, направленные на формирование уважения прав и интересов участников образовательного процесса, культуры нулевой терпимости к травле (буллингу) ребенка.





Также по согласованию с администрацией организации образования к работе по профилактике травли (буллинга) ребенка привлекаются представители родительской общественности, заинтересованных государственных органов и организаций, неправительственных организаций, деятельность которых не противоречит защите прав участников образовательного процесса.





Информация о травле (буллинге) ребенка отправляется в местный исполнительный орган либо в организацию образования, информация регистрируется в журнале учета информации о травле.





При поступлении информации о травле (буллинге) ребенка в организацию образования заместитель руководителя организации образования по воспитательной работе:





1) формирует первичную информацию об участниках травли (буллинга) ребенка со дня поступления информации, включающую:





фамилию, имя, отчество (при его наличии) ребенка (членов семьи);

место проживания;

общую характеристику ребенка по месту учебы;

письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников травли (буллинга) ребенка (педагога) и (или) законных представителей ребенка;





2) в течение одного рабочего дня после поступления информации с привлечением классного руководителя, педагога-психолога проводит беседу с ребенком, подвергшимся травле (буллингу), а также с инициатором/зачинщиком травли (буллинга) и их законными представителями;





3) принимает меры по мирному урегулированию конфликта, связанного с травлей (буллинга) ребенка;





4) при наличии медицинских показаний содействует оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от травли (буллинга), в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;





5) в течение одного рабочего дня после проведения беседы передает информацию о результатах проведенной работы руководителю организации образования.





Травля ребенка со стороны педагога организаций образования в отношении ребенка (детей) в период учебно-воспитательного процесса рассматривается советом по педагогической этике.



