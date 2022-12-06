В Казахстане разработали правила профилактики буллинга ребенка

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Проект правил находится на публичном обсуждении до 9 декабря

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республики Казахстан подготовило проект правил профилактики травли (буллинга) ребенка, который находится на публичном обсуждении на - Министерство просвещения Республики Казахстан подготовило проект правил профилактики травли (буллинга) ребенка, который находится на публичном обсуждении на сайте "Открытые НПА".





Согласно предлагаемым правилам, администрация организации образования обеспечивает деятельность по профилактике и предупреждению травли (буллинга) ребенка и создает условия в образовательной среде, направленные на формирование уважения прав и интересов участников образовательного процесса, культуры нулевой терпимости к травле (буллингу) ребенка.





План по профилактике травли включает сроки, формы завершения и ответственных лиц и следующие мероприятия по:





1) повышению осведомленности обучающихся и воспитанников, педагогов, законных представителей ребенка в вопросах профилактики травли (буллинга) и предупреждения травли (буллинга) путем проведения информационно-разъяснительной работы (беседы, правовой всеобуч, классные часы, родительские собрания, внеурочные мероприятия и другие), не противоречащей интересам обучающихся и воспитанников не реже одного раза в четверть;





2) повышению профессиональной компетентности педагогов в учебно-воспитательной работе через их участие в обучающих семинарах (вебинарах), семинар-тренингах, мастер-классах, кончингах, конференциях, форумах, панельных дискуссиях;





3) информированию (в письменной и (или) устной форме) обучающихся и воспитанников, законных представителей ребенка о недопустимости травли (буллинга) ребенка;





4) незамедлительному реагированию на признаки травли (буллинга) в отношении обучающихся и воспитанников в случае ее выявления;





5) оказанию обучающимся и воспитанникам социальной, психолого-педагогической помощи педагогами-психологами, социальными педагогами с регистрацией в журнале учета консультаций педагога-психолога;





6) проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования;





7) рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики травли (буллинга) среди обучающихся и воспитанников.





По согласованию с администрацией организации образования к работе по профилактике травли (буллинга) ребенка привлекаются представители родительской общественности, заинтересованных государственных органов и организаций, неправительственных организаций, деятельность которых не противоречит защите прав участников образовательного процесса.





Информация о травле (буллинге) ребенка отправляется в местный исполнительный орган либо в организацию образования, информация регистрируется в журнале учета информации о травле.





При поступлении информации о травле (буллинге) ребенка в организацию образования заместитель руководителя организации образования по воспитательной работе:





1) формирует первичную информацию об участниках травли (буллинга) ребенка со дня поступления информации, включающую:





фамилию, имя, отчество (при его наличии) ребенка (членов семьи);





место проживания;





общую характеристику ребенка по месту учебы;





письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников травли (буллинга) ребенка (педагога) и (или) законных представителей ребенка;





2) в течение одного рабочего дня после поступления информации с привлечением классного руководителя, педагога-психолога проводит беседу с ребенком, подвергшимся травле (буллингу), а также с инициатором/зачинщиком травли (буллинга) и их законными представителями;





3) принимает меры по мирному урегулированию конфликта, связанного с травлей (буллинга) ребенка;





4) при наличии медицинских показаний содействует оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от травли (буллинга), в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;





5) в течение одного рабочего дня после проведения беседы передает информацию о результатах проведенной работы руководителю организации образования.





Руководство школы после получения решения о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле (буллингу), и о социальной адаптации несовершеннолетнего, инициатора/зачинщика травли (буллинга) травли:





1) осуществляет психологическую поддержку участников травли (буллинга) ребенка через разработку индивидуального плана работы, который включает меры по социальной реабилитации ребенка, подвергшегося травле, и социальной адаптации инициатора/зачинщика травли (буллинга);





2) ведет внутришкольный учет ребенка инициатора/зачинщика травли (буллинга) и осуществляет мониторинг его исправления;





3) при отсутствии положительных изменений в поведении ребенка в течение 6 месяцев со дня постановки на внутришкольный учет направляет материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) для рассмотрения и вынесения рекомендаций.





КДН осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, антиобщественных действий среди несовершеннолетних.





Травля ребенка со стороны педагога организаций образования в отношении ребенка (детьми) в период учебно-воспитательного процесса рассматривается советом по педагогической этике.



