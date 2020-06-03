ЕНТ в Казахстане будет проведено с 20 июня по 5 июля

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - Единое национальное тестирование будет проведено в Казахстане с 20 июня по 5 июля 2020 года. Об этом сообщили на заседании правительства по рассмотрению готовности к проведению ЕНТ в новых условиях, передает Kazakhstan Today.

В тестировании примут участие более 131 тыс. учащихся, или больше на 12%, чем в прошлом году (117 тыс.). Подготовлен 161 пункт проведения ЕНТ, более 1200 аудиторий, принята пошаговая инструкция.

ЕНТ пройдет в традиционном режиме, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Так, для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции будут предприняты 5 мер дезинфекции: прохождение тестируемого через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, обработка рук санитайзером, контроль измерения температуры, предоставление одноразовой маски. Порядок входа в пункты проведения ЕНТ обеспечивает расстояние между тестируемыми не менее 2 метров.

Все должно проходить в спокойной обстановке, чтобы выпускники были сосредоточены только на самом тестировании. Традиционно для родителей следует организовать онлайн-трансляцию тестирования, тем самым будет обеспечиваться прозрачность и открытость процесса ЕНТ", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.

Глава правительства поручил министерствам образования и науки, здравоохранения, внутренних дел и акиматам регионов обеспечить качественное проведение ЕНТ и неукоснительное соблюдение санитарных требований.

Министерству информации поручено провести широкомасштабную информационно-разъяснительную работу по проведению ЕНТ в текущих условиях.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить безопасность прохождения тестирования, организацию подвоза выпускников с соблюдением норм перевозки, исключить массовые скопления людей перед пунктами проведения ЕНТ.

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