Шпаргалки, смартфоны, подмена лиц и подделка документов: как педагоги сдают кваификационное тестирование в РК

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Казахстана Дидар Смагулов на онлайн-совещании рассказал о нарушениях, выявленных при прохождении квалификационного тестирования педагогов , передает Kazakhstan Today.

Для прохождения квалификационного тестирования от педагогов организаций образования поступило 25 108 заявлений, тестирование прошли 12 549 человек. Средний балл - 61. Из-за пандемии коронавируса в Алматинской области еще не начали тестирование, а в ВКО началось 15 июня. В каждой области встречаются факты использования запрещенных предметов: шпаргалок, телефонов, смартфонов. Также фиксируются факты подмены лиц", - цитирует Смагулова портал Kazpravda.kz .

Всего зарегистрировано 18 попыток сдачи тестирования третьими лицами. По 6 фактам материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Были факты, когда педагоги не только отправляли вместо себя другого человека, но при этом подделывали удостоверения личности. Эти 6 фактов не только в Шымкенте, но и в Туркестанской области зарегистрированы", - сказал Смагулов.

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