В Алматы состоялся телемарафон с участием экспертов

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - В Алматы проходит Форум работников образования Алматы "Образовательное будущее Алматы: перспективные решения в условиях новой реальности", в рамках которого состоялся телемарафон с участием экспертов, передает Kazakhstan Today.

Форум проходит в открытом формате с прямой трансляцией на телеканале "Алматы". Все желающие могут позвонить в адрес редакции и озвучить вопросы или предложения в рамках телемарафона с участием экспертов.

В условиях пандемии коронавируса особое внимание экспертов было уделено вопросу перехода на дистанционное обучение в школах.

В Алматы функционируют 207 школ государственной формы и 62 школы частной формы собственности. В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции в целях защиты здоровья детей и педагогов обучение детей 1 сентября начнется в дистанционном формате. Чтобы подготовиться к новому 2020-2021 учебному году, детей из социально уязвимых семей обеспечивают компьютерной техникой. Планируется охватить 77 268 учеников без техники.

Для дистанционного обучения внедряют единую образовательную платформу. Также в обучении будут активно использованы такие образовательные ресурсы, как: kundelik.kz, bilimland.kz, MS Teams, daryn.online. В августе все учителя города прошли обучение работе с этими платформами. Кроме того, идет работа по учебно-методической части - создание методических рекомендаций, опорных конспектов и видеоуроков.

В ходе телемарафона заместитель председателя правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Ольга Можаева отметила, что дистанционный формат - это не только новые вызовы для системы образования, но и расширяющиеся возможности.

Цифровизация, дистанционное обучение дали импульс для развития персонализированного подхода в организации образовательного процесса. Мы уже внедряем такой подход в интеллектуальных школах. Образовательные модули стали более адаптированными под конкретного ученика с учетом его уровня", - сказала Ольга Можаева.

В Алматы НИШ переходят на исследование когнитивных наук искусственного интеллекта.

Мы наращиваем потенциал создания персонализированной системы обучения, опирающегося на историю и большие данные учащихся. Это поможет в адаптации методов обучения с учетом потребностей и способностей учеников. Такая гибкость в организации образовательного процесса позволит учащимся более эффективно управлять своим обучением для достижения поставленных целей", - отметила она, добавив, что учащиеся получают больше времени для усиления изучения второго иностранного языка, чтения и т.д.

Кроме того, она отметила, что проводится индивидуальное консультирование для родителей по вопросам правильной организации условий для дистанционного обучения, выстраивания режима дня, а также отдельная работа проводится с детьми группы риска и их семьями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства