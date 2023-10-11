В Казахстане до 2025 года стипендии студентов колледжей повысят в 2 раза
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до 2025 года стипендии студентов колледжей повысят еще в 2 раза, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Алихан Смаилов.
В этом году увеличился на 50% размер стипендии студентов колледжей. До 2025 года будут повышены стипендии еще в 2 раза", - сообщил он.
Также, по его словам, для переоснащения 180 колледжей в рамках реализации проекта "Жас маман" из республиканского бюджета выделено 48 млрд тенге.
В экономически развитых странах являются приоритетными вопросы развития системы подготовки кадров и повышения качества профессионального технического образования. В декларации ООН это отнесено к целям развития тысячелетия. Согласно общемировой практике вхождение молодежи в рынок труда и получение первой профессии гарантируется государством. Примером является Германия, успех экономики которой основан на дуальной системе обучения. У нас для выпускников 9-го класса предусмотрено бесплатное обучение в колледжах по востребованным специальностям", - заявил глава правительства.
Он также отметил, что за 3 года увеличен объем соответствующего госзаказа на подготовку кадров.
Если ранее за счет бюджета обучались 95 тысяч студентов колледжей, то в текущем году их число выросло до 133 тысяч. Мы и далее продолжим увеличивать госзаказ", - добавил он.
Алихан Смаилов заявил, что Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами, палатой "Атамекен" следует разработать дорожную карту по модернизации технического и профессионального образования.
В ней должны быть отражены меры в разрезе отраслей с учетом прогнозирования спроса на кадры, развития производства, инфраструктуры. Следует проработать вопросы выделения госзаказа на краткосрочное обучение, разработки автоматизированной системы его размещения по принципу одного окна", - подчеркнул глава правительства.
Также, по его словам, Министерству труда, палате "Атамекен" совместно с отраслевыми госорганами нужно ускорить внедрение цифровой платформы национальной системы квалификаций, реестра образовательных программ колледжей.
Акиматам следует проработать вопросы определения опорных колледжей и отраслевых кластеров подготовки, повышения квалификации и сертификации кадров. В них должны быть объединены ресурсы отраслевых ассоциаций работодателей, базовых предприятий, профильных колледжей. С этой целью надо продолжить реализацию программы "Жас маман" для дооснащения государственных колледжей современным оборудованием", - добавил глава правительства.
Напомним, в Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей.