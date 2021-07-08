В Казахстане сократят количество центров по сдаче Единого национального тестирования

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане планируют сократить количество центров по сдаче ЕНТ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Такое поручение Национальному центру тестирования дал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, сообщает пресс-служба МОН РК.

Я хотел внести предложение по сокращению филиалов центра тестирования. Такой необходимости содержать столько филиалов нет. Необходимы решительные меры для того, чтобы сделать филиалы национальных центров тестирования компактнее", – сказал министр.

По его словам, в этом году тестирование впервые проходило в онлайн-режиме и показало свою эффективность, поэтому экзамены в магистратуру и докторантуру также пройдут в электронном формате. Министр подчеркнул, что вся инфраструктура для электронного ЕНТ уже создана, и это позволит существенно сэкономить бюджет на проведение экзамена. Так, если раньше ЕНТ обходилось государству в 1 млрд тенге, то в этом году на тестирование потратили 400 млн.

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