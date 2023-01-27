В Экибастузе построят новую ГРЭС

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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию важнейших проектов в энергетике страны обсудили на совещании в Алматы с участием председателя правления "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева на предприятии Алматинского энергокомплекса АО "Самрук-Энерго", сообщили в пресс-службе фонда.





Какие проекты планируется реализовать в 2023 году:





Перевод на газ Алматинской ТЭЦ-2





По проекту уже в феврале 2023 года будут подведены итоги первого этапа тендера на строительство новой парогазовой установки. В этом же году на станции будет определен подрядчик и начнутся строительно-монтажные работы. На сегодня объявлен открытый двухэтапный международный тендер. Подписано кредитное соглашение с ЕБРР о финансировании проекта. В апреле планируется подписание кредитных соглашений с АБР и БРК. Срок реализации - 2026 год.





Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3





Запустить две парогазовые установки суммарной мощностью 543,6 МВт планируют в 2025 году.





Ввод в эксплуатацию восстановленного энергоблока № 1 мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1 с установкой новых электрофильтров





Проект увеличит мощность станции до проектных 4000 МВт. Завершение строительно-монтажных работ и ввод блока в эксплуатацию планируются в декабре 2023 года.





Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой двух новых энергоблоков





Введение энергоблока № 3 позволит увеличить установленную мощность станции на 636 МВт и обеспечит производство дополнительных 4,8 млрд кВтч/год. Срок реализации до 2026 года. Введение энергоблока № 4 позволит увеличить установленную мощность станции на 636 МВт и обеспечить производство дополнительных 4,8 млрд кВтч в год. Срок реализации - 2027 год.





Строительство Экибастузской ГРЭС-3





В проекте с повышенными параметрами 1200 МВт будет использована уже имеющаяся инфраструктура и применены новейшие технологии для снижения загрязняющих выбросов в окружающую среду. Срок реализации 2028-2029 годы.





Энергетика является ключевым фактором для развития экономики страны, и без наличия свободных энергетических мощностей Казахстан не сможет развивать ни индустрию, ни другие важные секторы экономики", - заявил на совещании Саткалиев.





Также на совещании обсуждалось:





строительство внешней газовой инфраструктуры для алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, о котором доложили представители АО "НК "QazaqGaz";

реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области. Завершение проекта приведет к снижению потери в кабельных линиях и сокращению аварийных отключений. Поэтапная реализация проекта предусмотрена до 2030 года;

развитие сетей Шелекского энергоузла. Алматинская область имеет большой потенциал в развитии возобновляемых источников энергии. Данный проект позволит увеличить пропускную способность сетевого хозяйства Шелекского энергоузла для использования потенциала региона для строительства объектов ВИЭ. Срок реализации - 2025 год;

строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или. Реализация проекта позволит увеличить регулирующую мощность Капшагайской ГЭС с 80 до 150 МВт. Срок реализации 2026 год;

строительство подстанции "Кокозек" с присоединением к ОРУ ПС "Каскелен". Реализация этого проекта позволит обеспечить развитие индустриальной зоны Карасайского района Алматинской области. Срок реализации - 2023 год.





Помимо технологических, процедурных и финансовых аспектов на совещании обсуждались проблемные вопросы и пути их решения. По итогам совещания главой фонда был дан ряд поручений для исполнения в кратчайшие сроки.





Ранее сообщалось, что снизить уровень износа сетей в Алматы на 15% планируется до 2029 года. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, заявил , что в стране изношены две трети сетей электроснабжения. Также в плохом состоянии находятся 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.



