На Кашагане построят газоперерабатывающий завод

Фото: petrocouncil.kz

Рассказать друзьям

Атырау. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по наращиванию производства товарного газа для внутреннего рынка рассмотрены на совещании в субботу под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Участники обсудили вопросы реализации новых проектов на месторождении Кашаган, в частности строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. В настоящее время на месте активно ведутся строительно-монтажные работы, обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году", - сообщила пресс-служба правительства.





Кроме того, в рамках ожидаемого увеличения объема добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд кубометров. Проект планируется реализовать в два этапа: две линии по 2 млрд кубометров.





Премьер-министр отметил необходимость ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную дорожную карту по новому газовому заводу.





На совещании также рассмотрены некоторые вопросы транзита и импорта газа.





Напомним, гигантское месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти. Коллектор морского месторождения Кашаган находится в 80 км от города Атырау на глубине 3-4 метра под водой и более 4 км (4 200 метров) ниже дна моря.



