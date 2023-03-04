Теперь стороны будут прорабатывать вопросы выделения и резервирования под строительство МЦПК земельных участков по 50 га от каждой

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Шымкент. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия". Соответствующий протокол подписали 2 марта в Шымкенте заместители премьер-министров Казахстана и Узбекистана Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев, - Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия". Соответствующий протокол подписали 2 марта в Шымкенте заместители премьер-министров Казахстана и Узбекистана Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев, сообщает пресс-служба главы правительства РК.





Локация Международного центра промышленной кооперации определена в районе международных (многосторонних) пунктов пропуска "Атамекен" (РК) - "Гулистан" (РУ). Теперь стороны будут прорабатывать вопросы выделения и резервирования под строительство МЦПК земельных участков в размере по 50 га от каждой.





Также протоколом закреплена договоренность в срок до 15 марта 2023 года обменяться перечнями потенциальных проектов для размещения на территории МЦПК.





Казахстанское и узбекское торговые ведомства как кураторы проекта договорились в месячный срок согласовать вопросы распространения действия "зеленого" коридора для перемещения товаров и грузов, производимых на территории МЦПК, а также определить льготы и преференции, действующие на территории МЦПК на паритетной основе.





Кроме того, Казахстан и Узбекистан актуализировали дорожную карту по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанную в рамках визита президента РК в Узбекистан в декабре 2022 года.





Во время второго заседания рабочей группы по мониторингу за ходом реализации кооперационных проектов и проведению системной работы по замещению импорта, прошедшего 2 марта в Шымкенте, заместители премьер-министров двух стран Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев согласовали обновленный документ.





Актуализированная дорожная карта предполагает создание кластера по глубокой переработке казахстанского зерна до 1 млн тонн и реализацию проекта по рафинации растительного масла на территории создаваемого МЦПК "Центральная Азия".





Кроме того, инвестиционный пул пополнился тремя проектами, призванными возродить и дать импульс развитию текстильной промышленности на территории Шымкента и Туркестанской области. Речь идет о запуске простаивающих текстильных фабрик в Шымкенте мощностью 18 000 тонн хлопка-волокна в год, создании здесь же текстильного комплекса мощностью 5500 тонн хлопка-волокна в год и совместного предприятия для организации текстильного кластера в Туркестанской области с поэтапным запуском до 2026 года.





Также стороны договорились всесторонне проработать вопрос открытия филиалов Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета и Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова в Чирчике (Узбекистан).



