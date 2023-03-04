03.03.2023, 20:46 15091
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Теперь стороны будут прорабатывать вопросы выделения и резервирования под строительство МЦПК земельных участков по 50 га от каждой
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Шымкент. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия". Соответствующий протокол подписали 2 марта в Шымкенте заместители премьер-министров Казахстана и Узбекистана Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Локация Международного центра промышленной кооперации определена в районе международных (многосторонних) пунктов пропуска "Атамекен" (РК) - "Гулистан" (РУ). Теперь стороны будут прорабатывать вопросы выделения и резервирования под строительство МЦПК земельных участков в размере по 50 га от каждой.
Также протоколом закреплена договоренность в срок до 15 марта 2023 года обменяться перечнями потенциальных проектов для размещения на территории МЦПК.
Казахстанское и узбекское торговые ведомства как кураторы проекта договорились в месячный срок согласовать вопросы распространения действия "зеленого" коридора для перемещения товаров и грузов, производимых на территории МЦПК, а также определить льготы и преференции, действующие на территории МЦПК на паритетной основе.
Кроме того, Казахстан и Узбекистан актуализировали дорожную карту по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанную в рамках визита президента РК в Узбекистан в декабре 2022 года.
Во время второго заседания рабочей группы по мониторингу за ходом реализации кооперационных проектов и проведению системной работы по замещению импорта, прошедшего 2 марта в Шымкенте, заместители премьер-министров двух стран Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев согласовали обновленный документ.
Актуализированная дорожная карта предполагает создание кластера по глубокой переработке казахстанского зерна до 1 млн тонн и реализацию проекта по рафинации растительного масла на территории создаваемого МЦПК "Центральная Азия".
Кроме того, инвестиционный пул пополнился тремя проектами, призванными возродить и дать импульс развитию текстильной промышленности на территории Шымкента и Туркестанской области. Речь идет о запуске простаивающих текстильных фабрик в Шымкенте мощностью 18 000 тонн хлопка-волокна в год, создании здесь же текстильного комплекса мощностью 5500 тонн хлопка-волокна в год и совместного предприятия для организации текстильного кластера в Туркестанской области с поэтапным запуском до 2026 года.
Также стороны договорились всесторонне проработать вопрос открытия филиалов Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета и Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова в Чирчике (Узбекистан).
Ранее в Шымкенте состоялась неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.
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04.03.2023, 18:36 621
Глава Минторговли поручил увеличить объемы разбронирования овощей из стабфондов
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативное совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары состоялось сегодня под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Об этом сообщили в пресс-службе Минторговли.
Серик Жумангарин отметил, что за прошедшую неделю темп роста цен на овощную группу замедлился, но не остановился, это свидетельствует о том, что на рынок из стабфондов выпустили недостаточно социально значимых товаров.
Поручаю акиматам не держать запасы на складах и выпустить их на рынок в большем объеме, увеличив количество торговых объектов, в которых реализуются овощи", - обратился Жумангарин к руководителям акиматов.
Как озвучил в ходе совещания исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков, сегодня, по данным регионов, в оборот направлено 56,2 тысячи тонн овощей из запасов. Из них на сегодня уже реализовано 18,4 тысячи тонн, в том числе лука - 4,9 тысячи тонн, капусты - 2,8 тысячи тонн, картофеля - 7,0 тысячи тонн, моркови - 3,6 тысячи тонн. За прошедшую неделю снизились цены на морковь на 0,6%, гречку - 0,5%, сахар - 0,3%, подсолнечное масло и куриное мясо - 0,2%.
Также Айдар Абилдабеков информировал о работе региональных комиссий по выявлению посреднических схем. С начала года наблюдается положительная динамика работы комиссий в Алматы и Шымкенте.
За последнюю неделю в Атырауской области региональной комиссией достигнута договоренность с ТОО "Атырау ПробСнаб" о снижении оптовой цены на сливочное масло на 60%. В Костанайской области с крупными производителями заключены договоры о прямых поставках в крупные супермаркеты региона, в результате чего исключены посредники. В Жамбылской области в ходе анализа поставщиков социально значимых продуктов питания путем опроса был выявлен непродуктивный посредник, реализующий капусту. Теперь здесь проводится работа по заключению договора прямых поставок овощей.
Как сообщалось ранее, годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%. Заметнее всего выросли цены на овощи. В феврале лук репчатый подорожал на 28,5%, помидоры - на 17%, капуста белокочанная - на 10,9%, огурцы - на 9,8%, свекла - 5,4%, перец сладкий - на 4,7%.
04.03.2023, 09:13 7291
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны", - говорится в сообщении.
В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Также аналитики отмечают проводимую правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.
По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.
В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.
Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности.
Дополнено. 04.03.2023, 11.50
По данным Нацбанка РК, данное решение, в первую очередь, обусловлено значительными объемами накопленных резервов и фискальной устойчивостью, которые нивелируют риски, возникающие в случае перебоев на Каспийском трубопроводном консорциуме.
S&P положительно оценило совместные усилия Национального банка и Министерства финансов по построению кривой доходности в тенге в целях повышения ликвидности на локальном вторичном рынке облигаций. S&P также подчеркнуло повышение прозрачности на валютном рынке, которое связано с опубликованием Национальным банком объемов продажи валюты из Национального фонда.
Рейтинговое агентство отметило рост экономики Казахстана в 2022 году на 3,2% в годовом выражении благодаря росту в таких секторах, как строительство, информация и связь, торговля, транспорт и производство. По прогнозам экспертов S&P рост экономики может составить 4% в годовом выражении в течение ближайших 3 лет.
В среднесрочной перспективе суверенный рейтинг страны может быть пересмотрен в сторону повышения при совершенствовании бюджетной политики, что позволит замедлить динамику роста долговой нагрузки и обслуживания долга.
Фактором улучшения также может стать повышение эффективности денежно-кредитной политики, умеренная инфляция, дальнейшая приверженность плавающей курсовой политике и снижение долларизации экономики.
При этом, по мнению S&P, значительное сокращение экспорта казахстанской нефти в течение длительного времени, ослабление внешней позиции экономики и увеличение бюджетного дефицита может привести к понижению кредитного рейтинга Казахстана.
03.03.2023, 12:40 24236
На треть увеличились инвестиции в АПК Казахстана за год
Половина инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023 года пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (9,8 млрд тенге) и Акмолинскую (5,1 млрд тенге) области
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь текущего года достиг 29,4 млрд тенге - сразу на 36,3% больше в стоимостном выражении по сравнению с январем 2022 года (реальный рост физического объема - на 33,7%).
В целом за 12 месяцев 2022 года объем инвестиций в АПК составил 853,5 млрд тенге - на 10,4% больше в деньгах, чем за январь-декабрь 2021-го (реальный рост - на 6,7%), информирует finprom.kz.
По данным аналитиков, в региональном разрезе половина инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023 года пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (9,8 млрд тенге) и Акмолинскую (5,1 млрд тенге) области. Значительные объемы пришлись также на Костанайскую (3,8 млрд тенге), Павлодарскую (3,1 млрд тенге) и Алматинскую (2,8 млрд тенге) области.
Практически весь объем инвестиций в АПК совокупно пришелся на растениеводство, животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях. Из них на выращивание сезонных культур было направлено 18 млрд тенге - на 32% больше в деньгах, чем годом ранее (ИФО - 129,5%). Следом идет животноводство: 8,9 млрд тенге, рост по сравнению с январем 2022 года - на 36,6% (ИФО - 134,1%).
Значительный объем инвестиций пришелся также на смешанное сельское хозяйство: 2,3 млрд тенге.
Объем инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств за счет собственных средств предприятий в январе 2022 года составил 21,8 млрд тенге. На небанковские заемные средства пришлось 4,9 млрд тенге, на кредиты банков - 2,7 млрд тенге", - информируют обозреватели.
Также сообщается, что среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере АПК одна из самых низких среди всех отраслей в РК. Так, за январь-декабрь 2022 года она составила 189,1 тысячи тенге. Для сравнения: средняя заработная плата в целом по РК за аналогичный период достигла 308 тысяч тенге. При этом покупательная способность заработной платы в сфере АПК выросла на 9,7%, в то время как в среднем по РК - на 7,7%.
Напомним, аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы.
03.03.2023, 11:16 27336
Строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории города Астаны без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах, информирует пресс-служба столичного акимата.
Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом, из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство", - сообщили в ведомстве.
На сегодняшний день выявлено 76 строительных объектов, строительство которых осуществляется без разрешительных документов. В их числе: ТОО "Mars Project", ТОО "Aiz Kurylys", ТОО "Русалдинг Line", ТОО "Билдинг компани", ТОО "Expert Consulting Agency Kazakhstan", ТОО "Тауекел Инжиниринг", ТОО "Global Millennium", ТОО "Handan-Astana", ТОО "Oreol-Group" и т.д.
Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ. Также по 20 объектам (из 76), осуществляющих строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы.
В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов данные объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы.
Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый черный список застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.
Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:
1) получения гарантии единого оператора жилищного строительства;
2) участия в проекте банка второго уровня;
3) привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).
В случае если с вами заключили сделку в обход действующего закона, просим обращаться в уполномоченный орган ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны", расположенный по адресу г. Астана, улица Бейбитшилик, 9, кабинет 324", - добавили в акимате.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
03.03.2023, 10:29 28271
В Казахстане стартовал прием заявок на банкротство
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 марта в Казахстане вступает в силу закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", начался прием заявок на банкротство, передает корреспондент агентства.
С учетом международной практики введены 3 вида процедур банкротства.
Первая процедура - внесудебное банкротство. Его можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.
Установлены следующие условия:
1) долг не превышает 5,5 млн тенге (1600 МРП);
2) отсутствует погашение в течение 12 месяцев;
3) отсутствует зарегистрированное имущество, в т.ч. находящееся в общей собственности;
4) проведено урегулирование с банком.
При этом предусмотрены особые условия для получателей адресной социальной помощи в течение 6 месяцев и граждан, чья задолженность не погашается свыше 5 лет.
Как отметил глава Минфина РК Ерулан Жамаубаев, внесудебное банкротство будет начинаться на портале электронного правительства. Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными государственных органов на предмет соответствия должника входным критериям.
Вторая процедура - судебное банкротство. Целью этой процедуры является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Судебное банкротство осуществляют финансовые управляющие, в состав которых войдут действующие администраторы, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.
Третья процедура - восстановление платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет). Ее преимуществом является то, что человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.
В свою очередь последствиями банкротства являются:
1) ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет;
2) повторное применение банкротства через 7 лет;
3) мониторинг финансового состояния в течение 3 лет.
Государственная услуга "Применение процедуры внесудебного банкротства" доступна на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".
Отмечается, что заявление на банкротство на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile может подать только сам должник.
Перед подачей заявления должнику необходимо проверить:
- задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должна превышать 5,5 млн тенге и срок просрочки должен быть не менее 12 месяцев;
- отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;
- предоставить ответ банка или микрофинансовой организации об отказе в изменении условий договора (в случае отсутствия ответа Банка или микрофинансовой организации копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате);
- если долг не погашается более 5 лет - не учитываются все перечисленные выше условия;
- должники, являющиеся получателями АСП на протяжении 6 месяцев, могут подать заявление на применение данной процедуры без учета срока просрочки;
- проверить регистрацию номера телефона должника и супруги(а) в Базе мобильных граждан (БМГ). Для регистрации мобильного номера необходимо пройти по ссылке my.egov.kz.
Уважаемые пользователи, нет смысла подавать заявки на портале eGov.kz или посещать ЦОНы, не имея полного пакета документов, для начала возьмите необходимые подтверждения в банках второго уровня. Только после этого вы можете подать заявление на банкротство физлица",- отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.
Новую услугу на портале eGov.kz можно найти на главной странице и в разделе "Гражданам" - "Таможня и налоги" - "Экономика и финансы". Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov Mobile в разделе "Специальные услуги".
Для подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства необходимо:
- подтвердить соответствия условиям подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, предусмотренным вышеуказанном Законе РК;
- указать ИИН супруги (а) в случае наличия брака;
- сведения о финансовых организациях где есть кредиты;
- указать налоговый орган и приложить копии документов;
- отметить галочкой, если получатель АСП;
- отметить галочкой если срок исполнения обязательств свыше 5 лет;
- подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП;
- после отправки заявления супруг(а) согласовывает заявку в личном кабинете.
Результат услуги появится в течение 15 рабочих дней в личном кабинете в виде ссылки на решение. Решение можно будет посмотреть на сайте МФ РК. Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев.
Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.
03.03.2023, 09:57 29211
Цены на дизтопливо за год повысились на 16%
Производство бензина и дизтоплива в плюсе
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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января текущего года бензин незначительно подешевел (на несущественные 0,1% за год), в то время как дизельное топливо серьезно подорожало (сразу на 15,7% за год), передает корреспондент агентства.
Сильнее всего рост цен на дизельное топливо ударил по кошелькам жителей Атырауской области: здесь удорожание составило сразу 44,8% за год. Заметно выросли также цены в Северо-Казахстанской (плюс 39,1%) и Восточно-Казахстанской (плюс 37%) областях. В Мангистауской и Кызылординской областях, а также в Алматы цены остались на уровне прошлого года. В Улытауской области дизтопливо подешевело на 2,8%", - сообщает energyprom.kz.
За январь текущего года в стране произвели 494,1 тысячи тонн бензина - на 20,6% больше, чем в январе прошлого года. Выпуск дизельного топлива вырос на 13%, до 421,8 тысячи тонн.
В региональном разрезе больше всего бензина произвели в Шымкенте (где работает ПКОП): 196,7 тысячи тонн, плюс 14,6% за год. Вторую строчку заняла Павлодарская область (ПНХЗ): 155,1 тысячи тонн. На третьем месте расположилась Атырауская область (АНПЗ): 141,7 тысячи тонн.
По производству дизельного топлива лидирует Павлодарская область: 149,1 тысячи тонн - на 11,1% больше, чем годом ранее. Еще 148 тысяч тонн выпустили в Шымкенте и 109,4 тысячи тонн - в Атырауской области.
В целом за январь-декабрь 2022 года в стране произвели 5 млн тонн бензина и 5,4 млн тонн дизтоплива. Рост производства составил 3,1% и 8,3% соответственно.
По итогам января-декабря 2022 года местные компании обеспечили бензином местный рынок (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) практически полностью: на 99,1% против 99,97% годом ранее.
В страну завезли 43,3 тысячи тонн бензина против 1,4 тысячи тонн годом ранее. На экспорт с учетом всех законодательных ограничений в секторе отправили всего 0,5% ресурсов, или 24,2 тысячи тонн бензина, - на 76% меньше, чем годом ранее.
Реализация бензина на внутреннем рынке составила 5 млн тонн - на 5,7% больше, чем по итогам января-декабря 2021 года.
В то же время дизельным топливом местные компании обеспечили рынок на 96,8% против 93,7% годом ранее. Импорт, соответственно, сократился до 3,2%. В страну завезли 177,7 тысячи тонн дизельного топлива - на 47,2% меньше, чем в январе-декабре 2021 года.
Реализация на внутреннем рынке выросла на 7% за год, до 5,5 тысячи тонн.
Как сообщалось ранее, Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива за пределы страны.
03.03.2023, 08:18 31346
Срок прохождения транзитных грузов на казахстанском участке ТМТМ сократился в два раза
Фото: primeminister.kz
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства.
Было отмечено, что благодаря активной работе на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза: с 12 до 6 дней. Вместе с тем данный показатель планируется довести до 5 дней по итогам 2023 года.
В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению "узких мест" на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер.
Участники совещания также обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык.
В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык - построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Ожидается также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать 10 нефтеналивных барж, 8 паромов, 6 танкеров и контейнеровоз.
Кроме того, на совещании рассмотрен вопрос подготовки соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте.
Премьер-министр отметил необходимость ускорить процедуры согласования данного документа ответственными госорганами РК для его дальнейшей проработки на межгосударственном уровне.
Ранее сообщалось, что пропускная способность транскаспийского маршрута может быть увеличена до 10 млн тонн в год.
02.03.2023, 21:10 41011
Казахстан и Узбекистан создали совместную внешнеторговую компанию
Казахстанско-узбекская внешнеторговая компания поможет бизнесу выйти на рынки третьих стран
Фото: пресс-служба QazTrade
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для увеличения взаимного товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном создана внешнеторговая компания ООО "УзКазТрейд", сообщает пресс-служба АО "Центр развития торговой политики QazTrade".
Учредителями экспортно-импортного предприятия выступили АО "Центр развития торговой политики QazTrade"и АО "УзТрейд".
Деятельность внешнеторговой компании будет направлена на проведение исследований рынка и конкурентного анализа на продукцию крупных предприятий двух стран, выработку предложений по размещению заказов на производство готовой продукции, оптимизации и координации процессов взаимной торговли, содействие бизнесу в сертификации и продвижении на экспорт продукции, а также в поставке по их заказам технологического оборудования, запасных частей, комплектующих, сырья и материалов, произведенных в Узбекистане и Казахстане для замещения импорта из третьих стран, поиске новых покупателей и потребителей продукции.
Как отметил генеральный директор АО "QazTrade" Нуралы Букейханов, создание совместной компании позволит казахстанским предприятиям увеличить объемы поставок товаров на рынки двух стран, будет содействовать выработке предложений по снятию ограничений и барьеров во взаимной торговле.
На первоначальном этапе планируется провести закуп плодоовощной продукции из Узбекистана для обеспечения потребностей нашего внутреннего рынка. Помимо этого, будем помогать реализовывать казахстанскую мукомольную продукцию на территории Узбекистана с возможностью дальнейшего экспорта в Афганистан. Мы договорились с узбекской стороной о предоставлении преференций на логистические расходы", - сообщил руководитель Центра развития торговой политики.
Кроме того, реализация проекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по сокращению зависимости казахстанского рынка от импорта из третьих стран.
По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг 5,0 млрд долларов, что на 29,8% выше показателя предыдущего года (3,8 млрд долларов). Объем экспортных поставок казахстанских товаров вырос на 33% и составил 3,7 млрд долларов. Рост экспорта в основном произошел из-за увеличения поставок руды и концентратов медных (рост в 4,8 раза), пшеницы (на 32,3%), автомобилей легковых (на 83,7%), подсолнечного масла (на 97,2), говядины свежей и охлажденной (рост в 4,1 раза), алюминия необработанного (на 70,4%).
Импорт в Казахстан из Узбекистана в 2022 году вырос на 21,4% и составил 1,3 млрд долларов. В основном Казахстан покупает кузова для автомобилей, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, виноград, прокат плоский из нелегированной стали плакированный, руды и концентраты свинцовые, кирпичи строительные, блоки для полов и аналогичные изделия из керамики, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, полимеры этилена.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?