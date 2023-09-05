04.09.2023, 10:30 22461
Аким Алматы и секретарь Коммунистической партии китайской провинции Шаньдун договорились о сотрудничестве
Товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 месяцев увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долларов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев и секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.
Линь У выразил готовность поддержать реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, обеспечения контейнерных поездов в направлении Европа - Азия, а также молодежный обмен между Шаньдуном и Алматы.
Как отметил Ерболат Досаев, Казахстан с Китаем связывает более 1700 километров общей границы, а также многовековая история дружбы и стратегического партнерства. Благодаря устойчивым взаимоотношениям товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 месяцев увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долларов.
На сегодня в Алматы действует более 1,5 тысячи совместных предприятий с участием китайского капитала (в Казахстане - 2650). В прошлом году главой государства был дан старт строительству завода по производству китайских брендов Changan, Chery, Haval мощностью 90 тысяч автомобилей в год, открытие предприятия планируется в индустриальной зоне Алматы в 2025 году. Таким образом, в Алматы создается автомобильный кластер, дальнейшей целью которого станет локализация производства автокомпонентов", - проинформировали в пресс-службе.
Глава города также отметил приоритетность развития туризма в Алматы. С начала года количество туристов уже выросло в 5 раз, а в связи с объявлением Алматы культурной столицей ШОС этот показатель будет только увеличиваться, поэтому в городе активно работают над созданием новых турпродуктов.
По итогам встречи стороны договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей.
Ранее Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун.
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04.09.2023, 18:57 12251
Шаньдун - третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Торговля Казахстана с провинцией Шаньдун за первое полугодие этого года составила 1,1 млрд долларов
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 4 сентября, в Астане заместитель премьер-министра Серик Жумангарин открыл форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем (Шаньдун) и Казахстаном, сообщает пресс-служба правительства РК.
Как отметил вице-премьер, данное мероприятие является логическим продолжением рабочих встреч, прошедших две недели назад в Цзинане, Шаньдун.
Китай является одним из основных стратегических торговых и инвестиционных партнеров Казахстана, входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса. Провинция Шаньдун выступает третьим торговым партнером для Казахстана среди всех регионов Китая, после СУАР и Пекина. Торговля Казахстана с провинцией Шаньдун за первое полугодие этого года составила 1,1 млрд долларов, и это не предел наших возможностей", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Провинция Шаньдун является важным районом сельскохозяйственного производства Китая, богатая пшеницей, хлопком, плодоовощной продукцией. В силу этого ключевой сферой потенциального сотрудничества между странами выступает агропромышленный комплекс Казахстана. За последние 10 лет Казахстану удалось нарастить большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства, отечественные товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, ЕС и Ближнего Востока. В целом экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай за прошлый год вырос в 2,5 раза и составил $548 млн по сравнению с 2021 годом. Есть значительные перспективы в поставках экологически чистой сельскохозяйственной продукции в КНР.
Главой государства поставлена задача по привлечению инвестиций не менее 150 млрд долларов в ближайшие 7 лет. Между нашими странами реализуются 52 совместных индустриальных и инвестиционных проекта на сумму более 21 млрд долларов. Начиная с 2015 года, запущены 25 проектов на общую сумму 7,3 млрд долларов. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию 6 проектов. Сегодня мы готовы представить потенциальным инвесторам широкий набор преференций", - отметил вице-премьер.
Секретарь парткома провинции Шаньдун Линь У в своем выступлении представил ключевые направления для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, гуманитарного сотрудничества.
По итогам форума между сторонами был подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев и секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей.
Также встречу с секретарем парткома провинции Линь У провел премьер-министр РК Алихан Смаилов.
04.09.2023, 16:16 15136
"КазТрансОйл" расширит магистральные нефтепроводы с Кенкияка с участием китайских компаний
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках управления совместными предприятиями
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Пекин. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство АО "КазТрансОйл" во главе с генеральным директором Талгатом Курманбаевым провело в Пекине встречу с представителем китайского участника - Китайской Национальной компании по разведке и разработке нефти и газа (China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd.) и компании CNPC Exploration and Development Company Ltd Мэн Сяндунем, сообщает пресс-служба компании.
На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках управления совместными предприятиями ТОО "СЗТК "МунайТас" и ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод", в частности реализации проекта расширения магистральных нефтепроводов Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь.
Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению двусторонних взаимоотношений между двумя старанми в рамках управления совместными предприятиями с учетом стратегических и долгосрочных интересов обеих стран.
Для справки:
АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км.
ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" - совместное предприятие АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50%), владеющее магистральными нефтепроводами Кенкияк - Кумколь и Атасу - Алашанькоу.
ТОО "СЗТК "МунайТас" - совместное предприятие АО "КазТрансОйл" (51%) и CNPC Exploration and Development Company Ltd (49%), созданное в целях реализации проекта по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации магистрального нефтепровода Кенкияк - Атырау.
Напомним, в мае Касым-Жомарт Токаев на саммите "Китай - Центральная Азия" рассказал, что в рамках наращивания экспорта нефти страна планирует повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау - Кенкияк, Кенкияк - Кумколь.
04.09.2023, 13:03 19056
Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Смаилов
Премьер-министр Казахстана обсудил активизацию сотрудничества с секретарем парткома провинции Шаньдун КНР Линь У
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6% всего объема торговли между РК и КНР приходится на провинцию Шаньдун, заявил на встрече с секретарем парткома провинции Линь У премьер-министр РК Алихан Смаилов.
На встрече стороны обсудили активизацию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, сообщает пресс-служба главы правительства.
Смаилов отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Учитывая это, особую актуальность приобретает развитие транспортного потенциала и углубление взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Этому будет способствовать запуск первого обратного поезда по маршруту Китай - Европа по доставке казахстанского ячменя в КНР, который состоялся накануне в Алматы. Мы готовы к увеличению поставок казахстанской продукции по данному маршруту и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг", - сказал премьер.
Он также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун.
Несомненно, это мероприятие позволит расширить продуктивное торговое и инвестиционное взаимодействие между нашими бизнес-кругами", - отметил Смаилов.
В свою очередь Линь У подчеркнул, что между провинцией Шаньдун и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество. При этом имеется большой потенциал по расширению взаимодействия в сферах глубокой переработки сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры.
В этот раз с нами приехали представители более 100 предприятий провинции Шаньдун в указанных отраслях. Мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов. Уверены, что благодаря общим усилиям наше будущее сотрудничество будет более широким. Мы готовы углублять партнерство между нашими предприятиями и реализовывать больше совместных проектов", - сказал Линь У.
Для справки:
Провинция Шаньдун расположена на восточном побережье Китая и является важным районом сельскохозяйственного производства. Здесь выращивают пшеницу, хлопок, арахис, табак, лубяные культуры и т.д. Шаньдун - один из главных садоводческих и полеводческих районов страны, ведущих центров разведения аквапродукции и шелковичного кокона.
В декабре 2022 года АО "НК "ҚТЖ" и крупнейший портовый оператор КНР "Шаньдунская портовая группа" подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого договорились развивать мультимодальные контейнерные сервисы и сопутствующие цифровые продукты.
Ранее Казахстан отправил в китайскую провинцию Шаньдун контейнеры с зерном. В дальнейшем объемы ежегодных поставок зерна в Китай планируется увеличить до 1 млн тонн.
Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил $578,5 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи. Также сообщалось, что перевозка зерна железнодорожным транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза.
04.09.2023, 11:41 20741
В аэропорту Алматы введут временные тарифы на взлет и посадку самолетов
Компенсирующие тарифы введут в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года
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Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии инфраструктурного развития РК утвердил временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги аэропорта.
Соответствующий приказ ведомства опубликован здесь.
Временные компенсирующие тарифы утверждены на следующие регулируемые услуги:
- по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с посадками в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям - в размере 433,64 тенге/тонна без НДС по регулярным рейсам, 763,69 тенге/тонна без НДС по нерегулярным рейсам;
- по обеспечению авиационной безопасности - в размере 134,51 тенге/тонна без НДС по регулярным рейсам, 236,15 тенге/тонна без НДС по нерегулярным рейсам.
Компенсирующие тарифы вводятся в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа.
В настоящее время, в связи с увеличением рейсов, в аэропорту наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города. Пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год. Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой ранее сообщил, что график строительства нового терминала аэропорта идет на опережение и предварительно его планируется завершить летом 2024 года.
04.09.2023, 08:09 25106
В Жамбылской области из-за засухи ожидают неурожай лука
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Тараз. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На 30% ниже прошлогодних показателей ожидают урожай лука в Жамбылской области. Главными причинами низкой урожайности в управлении сельского хозяйства считают неблагоприятные погодные условия и нехватку воды.
Подачу поливной воды в область прекратил Кыргызстан еще в начале августа, так как регион исчерпал лимит. Из-за дефицита фермеры начали собирать лук на месяц раньше, сообщает "Хабар 24".
В Шуском районе выращиванием лука Али Джафаров занимается 6 лет. Сейчас собирает до 20 тонн с гектара. Вспоминает, раньше было в разы больше. На спад урожая повлияла нехватка поливной воды, и чтобы земля не высохла совсем, собирать лук начали раньше обычного срока. Теперь главное - продать собранную продукцию и не понести убытки, как в прошлом году, говорит аграрий.
По его словам, на 1 гектар лука было затрачено 3,5 миллиона тенге. Чтобы покрыть расходы рабочим за его сбор и погасить ежемесячный кредит, аграрий начал реализовывать урожай, но по низкой цене.
Продажная стоимость 30-40 тенге. Покрупнее если, по 43-45 вот так. В данный момент, сейчас 80-82 тенге если бы мы продавали, мы с затрат вышли бы. Сейчас спроса нет", - говорит Али Джафаров.
Интерес к казахстанскому луку проявили 5 европейских стран. Али Джафаров надеется, что в этом году не будет запрета на экспорт и продажа состоится.
Завершить сбор лука в области планируют в середине октября. Государство покрывает аграриям половину затрат на минеральные удобрения и химические препараты. Лук в регионе разместили на 25 тысячах гектарах земли.
На данный момент убрано около 6780 гектаров. Средняя урожайность около 270 центнеров. По сравнению с прошлым годом урожайность, естественно, ниже на 25-30%. Повлияли на это особенно погодные условия, нехватка поливной воды", - сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Шакир Момынкулов.
Чтобы снизить показатели дефицита поливной воды, за 3 года в регионе запланировали пробурить почти 700 скважин. Из них 103 уже используют.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области наблюдается дефицит поливной воды.
03.09.2023, 20:28 34831
Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун
Фото: МСХ РК
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первые 1,3 тысячи тонн казахстанского зерна сегодня отправились из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде. Данное событие станет поводом открытия формирующего центра Шаньдун в Алматы на станции Бурундай. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Казахстан намерен развивать сотрудничество в агросекторе с провинцией Шаньдун КНР. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК провинции Линь У.
Шаньдун является четвертой провинцией по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год товарооборот составил 2 млрд долларов. Показатель может вырасти, выразил уверенность Ербол Карашукеев, поскольку Казахстан готов предложить широкий ассортимент высококачественной сельхозпродукции. У республики есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также продавать в КНР охлажденную мясную продукцию.
Кроме того, планы по увеличению поставок сельхозпродукции закрепили подписанием меморандума между Продкорпорацией и компанией Binzhou Zhongyu Foods. Документом предусматривается экспорт 200 тысяч тонн отечественного зерна в Поднебесную.
Обсудили стороны и вопросы совместной научной деятельности Казахстана и Шаньдуна в АПК. Глава МСХ рассказал о действующих аграрных университетах страны и направлениях их работы.
В частности, в этом году Минсельхозом разработан проект комплексного плана по развитию селекции и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, основной задачей которого станет создание конкурентоспособных сортов нового поколения с высоким потенциалом продуктивности.
Ербол Карашукеев также подчеркнул необходимость развивать академическую мобильность, научные стажировки профессорско-преподавательского состава, ученых НИИ и студентов вузов.
Намерения скрепили меморандумом между Казахским агротехническим исследовательским университетом и Шаньдунской академией сельскохозяйственных наук. Стороны будут проводить совместные исследования и разработки в семеноводстве. Такое взаимодействие может дать высокие результаты за счет синергии отечественных и китайских сортов, отметил министр.
В завершение Ербол Карашукеев вновь призвал китайских бизнесменов к открытию совместных перерабатывающих предприятий на территории Казахстана, учитывая большое внимание нашей страны к сфере переработки сельхозпродукции.
Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил $578,5 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи.
Ранее сообщалось, что перевозка зерна железнодорожным транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза.
02.09.2023, 12:45 63746
Казахстан нарастил экспорт агропродукции
В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 6 месяцев экспорт продукции АПК вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (с 2,6 млрд до 2,7 млрд долларов), сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Экспорт продукции растениеводства в первом полугодии составил 1,56 млрд долларов, что на 4,7% превысило показатели 6 месяцев 2022 года (1,49 млрд долларов). Экспорт продукции животноводства составил 80 млн долларов, что на 18% превысило показатели 6 месяцев 2022 года (67,8 млн долларов).
Экспорт переработанной продукции АПК в первом полугодии составил 1,1 млрд долларов, что на 5% больше показателя 6 месяцев 2022 года (1 млрд долларов). За указанный период доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК составила 40,1%.
В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень.
28 августа вопросы продовольственной безопасности обсудили отраслевые эксперты. Одной из основных стала тема рынка масличных культур в Казахстане. В частности, речь зашла о действующих пошлинах на вывоз семян подсолнечника.
01.09.2023, 16:33 85041
Глава МИД РФ: 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах
В прошлом году этот показатель был на уровне 76%
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Москва. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота Евразийского экономического союза в 2023 году будет в национальных валютах.
Если не ошибаюсь, в прошлом году 76% взаимной торговли и взаиморасчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществлялось не в долларах, а прежде всего в национальных и дружественных валютах, а в этом году ожидается 90%", - сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Министр добавил, что реализация проектов ЕАЭС не должна зависеть от механизмов обслуживания международных экономических связей, контролируемых США и их союзниками, и назвал доллары, евро и иены ненадежными валютами.
Процесс дедолларизации не выдвигался как самостоятельная цель при создании Евразийского экономического союза, но... США нарушили все ими же продвигавшиеся долгие десятилетия принципы формирования рыночной экономики", - цитирует министра ТАСС.
По словам Лаврова, тенденция перехода на альтернативные платежные системы и методы расчетов необратима, так как страны должны обезопасить себя от американского произвола.
Страны ЕАЭС будут взаимно признавать банковские гарантии при госзакупках.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?