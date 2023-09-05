Аким Алматы и секретарь Коммунистической партии китайской провинции Шаньдун договорились о сотрудничестве

Товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 месяцев увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долларов

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Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев и секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.





Линь У выразил готовность поддержать реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, обеспечения контейнерных поездов в направлении Европа - Азия, а также молодежный обмен между Шаньдуном и Алматы.





Как отметил Ерболат Досаев, Казахстан с Китаем связывает более 1700 километров общей границы, а также многовековая история дружбы и стратегического партнерства. Благодаря устойчивым взаимоотношениям товарооборот между городом Алматы и КНР за 7 месяцев увеличился на 18,5% и составил 4,4 млрд долларов.





На сегодня в Алматы действует более 1,5 тысячи совместных предприятий с участием китайского капитала (в Казахстане - 2650). В прошлом году главой государства был дан старт строительству завода по производству китайских брендов Changan, Chery, Haval мощностью 90 тысяч автомобилей в год, открытие предприятия планируется в индустриальной зоне Алматы в 2025 году. Таким образом, в Алматы создается автомобильный кластер, дальнейшей целью которого станет локализация производства автокомпонентов", - проинформировали в пресс-службе.





Глава города также отметил приоритетность развития туризма в Алматы. С начала года количество туристов уже выросло в 5 раз, а в связи с объявлением Алматы культурной столицей ШОС этот показатель будет только увеличиваться, поэтому в городе активно работают над созданием новых турпродуктов.





По итогам встречи стороны договорились об укреплении взаимного сотрудничества и расширении торгово-экономических связей.



