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Бизнесмены Казахстана и Ирана определили сферы перспективного сотрудничества
Наибольшей популярностью у иранского потребителя пользуется продукция казахстанского АПК и пищевой промышленности
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 27 июня состоялся казахстанско-иранский бизнес-форум. Деловое мероприятие приурочено к рабочему визиту заместителя министра сельского хозяйства Ирана Алирезы Пейманпака в Казахстан, сообщает пресс-служба МТИ РК.
Организаторами форума с казахстанской стороны выступили Министерство торговли и интеграции, Министерство иностранных дел, АО "QazTrade" и АО "НК "Kazakh Invest", с иранской стороны - посольство ИРИ в Казахстане.
Деловая площадка объединила свыше 100 представителей крупных и средних компаний Казахстана и Ирана. Предприниматели, специализирующиеся на поставках сельхозтоваров, продукции пищевой промышленности, товаров машиностроения, туристических услугах и инвестициях, провели двусторонние переговоры в формате B2B.
Открывая форум, вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев отметил, что товарооборот между Казахстаном и Ираном за 2022 год вырос на 19,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 528 млн долларов.
Увеличение товарооборота между нашими странами - одна из важнейших задач торговой политики Казахстана. Казахстанские компании в среднесрочной перспективе готовы дополнительно поставлять в Иран порядка 75 видов обработанных товаров на сумму 250 млн долларов, в первую очередь это сельхозтовары", - сообщил Кайрат Торебаев.
Наибольшей популярностью у иранского потребителя пользуется продукция казахстанского АПК и пищевой промышленности. Сегодня казахстанские предприятия регулярно поставляют отечественную продукцию на иранский рынок. Основными товарами экспорта в Иран традиционно выступают пшеница, ячмень, подсолнечное масло, семена льна, алюминий и черные металлы. Среди импортных поставок превалируют нефтепродукты, свежие овощи и фрукты, строительные материалы иранского производства.
По информации вице-министра торговли и интеграции РК, в процессе внешнеэкономической деятельности казахстанские предприниматели сталкиваются со сложностями выхода на зарубежные рынки.
В частности, отсутствуют согласованные ветеринарные сертификаты, разрешающие ввоз животноводческой продукции из Казахстана в Иран. В этой связи надеемся на поддержку с иранской стороны вопроса экспорта казахстанской сельскохозяйственной и пищевой продукции на иранский рынок в части согласования разрешительных документов на ввоз 10 видов продовольственных товаров в Иран, а также содействие по сертификации в соответствии с иранскими требованиями "Халал", - обратился к представителям иранской делегации Кайрат Торебаев.
Как сообщил на полях форума заместитель министра сельского хозяйства Ирана Алиреза Пейманпак, основная цель визита в Астану - налаживание новых деловых контактов между казахстанским и иранским бизнесом.
В составе нашей делегации присутствуют крупные бренды и производители продуктов питания. Предприниматели нацелены провести с казахстанскими коллегами плодотворные переговоры, детально обсудить сферы сотрудничества и договориться о подписании соглашений, чтобы в конечном итоге достичь цели по увеличению взаимного товарооборота до 3 млрд долларов", - сказал глава иранской делегации Алиреза Пейманпак.
В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова отметила, что Казахстан прилагает огромные усилия для развития транспортно-транзитного потенциала в Центрально-Азиатском регионе. Между Казахстаном и Ираном подписано соглашение о сотрудничестве в сфере грузовых и контейнерных перевозок через порт Амирабад. До конца года стороны планируют нарастить мощности на маршруте до 250 тысяч тонн зерновых, а к концу 2025 года довести объем перевозок до 1 млн тонн в год.
В рамках бизнес-форума иранским деловым кругам презентовали торговые и инвестиционные возможности Казахстана. Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев рассказал о привлекательности условий для ведения бизнеса в нашей стране. Это подтверждают реализованные совместно с иранскими компаниями проекты. В Казахстане построены мясокомбинат и завод по переработке масличных культур, на стадии реализации другие крупные инвестпроекты.
Сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 500 компаний с участием иранского капитала, это преимущественно представители малого бизнеса. Предприятия работают в секторах обрабатывающей промышленности, строительства, оптовой и розничной торговли, транспорта и складирования, а также оказывают гостиничные услуги.