Более 1,4 млн га сельхозугодий обработано против саранчи в Казахстане

Фото: Kazakhstan Today

Сарань. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта в городе Сарани Карагандинской области, передает корреспондент агентства.





Завод QazTehna выпускает линию городских, туристических, пригородных и специальных автобусов в партнерстве с китайской транспортной компанией Yutong.





О роли предприятия в регионе и Казахстане рассказал журналистам аким города Сарани Дарын Булкайыр.





В Сарани ездит 16 автобусов - все городские маршруты производства Yutong, все школьные автобусы производства QazTechna. Мы это делаем в рамках поддержки отечественного производителя. В первую очередь нашим товаром снабжается внутренний рынок", - сказал глава региона.





По его словам, благодаря модернизации завода и запуску производства автобусов Yutong совместно с QazTechna город Сарань вышел из категории моногородов.





Рост экономики города увеличился в 6,5 раза. Уровень безработицы снизился в полтора раза. QazTechna является ярким примером успешного привлечения иностранных инвестиций. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" совместно с компанией Yutong был создан этот завод. Сейчас у нас увеличивается локализация, идет прогресс", - отметил аким Сарани.





Экскурсию по производственным цехам завода провел управляющий директор ТОО QazTehna Роман Кривопаленко.





На территории предприятия идет строительство новых производственных площадей. Сейчас там монтируют штамповочный пресс и будет установлено пять прокатных станов. То есть мы сами из казахстанской стали начнем производить детали крыши и боковых частей автобуса уже в августе-сентябре этого года. Это будет первый этап локализации производства", - сообщил управляющий директор.





Он уточнил, что пока эти детали импортируются из Китая.





36% локализации у нас уже есть, после запуска производства обшивки автобусов мы придем к 50% локализации", - отметил директор предприятия.





Проектная мощность завода составляет 1200 единиц автобусов в год.





Базовый срок исполнения заказа на любое количество единиц продукции 180 дней. Мощность завода при односменном режиме работы составляет 4 автобуса в день. В целом на производстве задействовано чуть меньше тысячи человек", - рассказал управляющий.





Доля присутствия предприятия на казахстанском рынке в 2924 году составила 68%. По словам руководства, продукция QazTechna представлена во всех крупных городах Казахстана.





Руководитель подчеркнул, что QazTehna поддерживает направление так называемой декарбонизации. В крупных городах, где высокая плотность населения и автотрафика, электрический транспорт сказывается положительно на экологии. Например, в Алматы электробусы нужны особенно.





Мы осуществляем поставки электрических автобусов. У нас даже был опыт производства 18-метровых электробусов Yutong в Астану, причем по техническому заданию клиента увеличить пассажирооборот в кратчайшие сроки проект автобуса доработали и установили четвертую дверь. Это был первый опыт изготовления 4-дверного автобуса. Первые 100 12-метровых электробусов, которые мы поставили в Астану в 2020 году, до сих пор работают", - поделился Роман Кривопаленко.





Он отметил, что крупные города Казахстана в основном рассматривают электрический транспорт. Однако для увеличения присутствия электробусов в больших городах требуется специальная инфраструктура - электрические заправки, а на это необходимо время и финансы эксплуатирующей организации или заказчика.





Компания Yutong - это крупная группа компаний, специализирующаяся на производстве коммерческих транспортных средств, таких как автобусы и грузовики. Продуктовая линейка включает автобусы, грузовики, строительную технику, спецтехнику и подметально-уборочные машины. Продукция охватывает различные сегменты рынка, такие как междугородные автобусы, туристические автобусы, городские автобусы, автобусы для перевозки рабочих, школьные автобусы, экскурсионные автобусы, перронные автобусы, автономные микроавтобусы, автобусы специального назначения и другие. Компания Yutong располагает одним инженерно-техническим центром, двумя публичными компаниями (Yutong Bus Co., Ltd., SH.600066; Yutong Heavy Industries Co., Ltd., SH.600817), четырьмя заводами по производству транспортных средств и пятью базами по производству. Также компания является мировым лидером в области производства автобусов на новых источниках энергии.





В 2024 году объем продаж средне- и крупногабаритных автобусов составил 46 918 единиц, что на 28,48% больше по сравнению с предыдущим годом. К концу 2024 года общий объем экспорта автобусов составил почти 110 000 единиц с массовыми поставками в более чем 100 стран и регионов мира. Компания развивает свое присутствие на рынках Европы, Америки, Африки и Азии, занимая более 10% доли на мировом рынке и демонстрируя стабильный рост развития, став одним из ведущих поставщиков автобусов во всем мире.





На сегодня в Казахстане функционируют 8 станций технического обслуживания Yutong и склад запчастей. Сформирована разветвленная сеть обслуживания и обучения с центром в Алматы, охватывающая ключевые направления транспортного сообщения.





В области организации сети обслуживания и обеспечения комплектующими компания Yutong располагает собственным пунктом обслуживания, 10 выездными бригадами по обслуживанию и 30 авторизованными центрами обслуживания в Центральной Азии.