08.06.2025, 09:30 42681
Более 1,4 млн га сельхозугодий обработано против саранчи в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,4 млн га сельхозугодий обработано против саранчовых вредителей в Казахстане, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
В текущем году запланировано проведение химической обработки на площади 2,1 млн га, на сегодня обработано 1,4 млн га. В мероприятиях задействовано 443 единицы специализированной опрыскивающей техники. Химические обработки проводятся в плановом режиме", - проинформировали в ведомстве.
В частности, в Туркестанской области завершены защитные мероприятия: обработано 371,79 тысячи га. В Актюбинской области обработано 268,12 тысячи га, в Костанайской области - 258,97 тысячи га, в Жетысуской области - 51,81 тысячи га, в Жамбылской области - 74,48 тысячи га, в Западно-Казахстанской области - 136,66 тысячи га, в Кызылординской - 50,01 тысячи га.
В остальных регионах мероприятия продолжаются", - заверили в министерстве.
Ранее в Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи.
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08.06.2025, 15:51 28436
Четыре автобуса в день выпускает казахстанско-китайский завод в Сарани
Фото: Kazakhstan Today
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Сарань. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта в городе Сарани Карагандинской области, передает корреспондент агентства.
Завод QazTehna выпускает линию городских, туристических, пригородных и специальных автобусов в партнерстве с китайской транспортной компанией Yutong.
О роли предприятия в регионе и Казахстане рассказал журналистам аким города Сарани Дарын Булкайыр.
В Сарани ездит 16 автобусов - все городские маршруты производства Yutong, все школьные автобусы производства QazTechna. Мы это делаем в рамках поддержки отечественного производителя. В первую очередь нашим товаром снабжается внутренний рынок", - сказал глава региона.
По его словам, благодаря модернизации завода и запуску производства автобусов Yutong совместно с QazTechna город Сарань вышел из категории моногородов.
Рост экономики города увеличился в 6,5 раза. Уровень безработицы снизился в полтора раза. QazTechna является ярким примером успешного привлечения иностранных инвестиций. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" совместно с компанией Yutong был создан этот завод. Сейчас у нас увеличивается локализация, идет прогресс", - отметил аким Сарани.
Экскурсию по производственным цехам завода провел управляющий директор ТОО QazTehna Роман Кривопаленко.
На территории предприятия идет строительство новых производственных площадей. Сейчас там монтируют штамповочный пресс и будет установлено пять прокатных станов. То есть мы сами из казахстанской стали начнем производить детали крыши и боковых частей автобуса уже в августе-сентябре этого года. Это будет первый этап локализации производства", - сообщил управляющий директор.
Он уточнил, что пока эти детали импортируются из Китая.
36% локализации у нас уже есть, после запуска производства обшивки автобусов мы придем к 50% локализации", - отметил директор предприятия.
Проектная мощность завода составляет 1200 единиц автобусов в год.
Базовый срок исполнения заказа на любое количество единиц продукции 180 дней. Мощность завода при односменном режиме работы составляет 4 автобуса в день. В целом на производстве задействовано чуть меньше тысячи человек", - рассказал управляющий.
Доля присутствия предприятия на казахстанском рынке в 2924 году составила 68%. По словам руководства, продукция QazTechna представлена во всех крупных городах Казахстана.
Руководитель подчеркнул, что QazTehna поддерживает направление так называемой декарбонизации. В крупных городах, где высокая плотность населения и автотрафика, электрический транспорт сказывается положительно на экологии. Например, в Алматы электробусы нужны особенно.
Мы осуществляем поставки электрических автобусов. У нас даже был опыт производства 18-метровых электробусов Yutong в Астану, причем по техническому заданию клиента увеличить пассажирооборот в кратчайшие сроки проект автобуса доработали и установили четвертую дверь. Это был первый опыт изготовления 4-дверного автобуса. Первые 100 12-метровых электробусов, которые мы поставили в Астану в 2020 году, до сих пор работают", - поделился Роман Кривопаленко.
Он отметил, что крупные города Казахстана в основном рассматривают электрический транспорт. Однако для увеличения присутствия электробусов в больших городах требуется специальная инфраструктура - электрические заправки, а на это необходимо время и финансы эксплуатирующей организации или заказчика.
Компания Yutong - это крупная группа компаний, специализирующаяся на производстве коммерческих транспортных средств, таких как автобусы и грузовики. Продуктовая линейка включает автобусы, грузовики, строительную технику, спецтехнику и подметально-уборочные машины. Продукция охватывает различные сегменты рынка, такие как междугородные автобусы, туристические автобусы, городские автобусы, автобусы для перевозки рабочих, школьные автобусы, экскурсионные автобусы, перронные автобусы, автономные микроавтобусы, автобусы специального назначения и другие. Компания Yutong располагает одним инженерно-техническим центром, двумя публичными компаниями (Yutong Bus Co., Ltd., SH.600066; Yutong Heavy Industries Co., Ltd., SH.600817), четырьмя заводами по производству транспортных средств и пятью базами по производству. Также компания является мировым лидером в области производства автобусов на новых источниках энергии.
В 2024 году объем продаж средне- и крупногабаритных автобусов составил 46 918 единиц, что на 28,48% больше по сравнению с предыдущим годом. К концу 2024 года общий объем экспорта автобусов составил почти 110 000 единиц с массовыми поставками в более чем 100 стран и регионов мира. Компания развивает свое присутствие на рынках Европы, Америки, Африки и Азии, занимая более 10% доли на мировом рынке и демонстрируя стабильный рост развития, став одним из ведущих поставщиков автобусов во всем мире.
На сегодня в Казахстане функционируют 8 станций технического обслуживания Yutong и склад запчастей. Сформирована разветвленная сеть обслуживания и обучения с центром в Алматы, охватывающая ключевые направления транспортного сообщения.
В области организации сети обслуживания и обеспечения комплектующими компания Yutong располагает собственным пунктом обслуживания, 10 выездными бригадами по обслуживанию и 30 авторизованными центрами обслуживания в Центральной Азии.
06.06.2025, 13:37 122741
Посевная кампания завершилась в Казахстане
Фото: Depositphortos
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане полностью завершилась посевная кампания 2025 года, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
В ведомстве подчеркнули, что посевная прошла в оптимальные агротехнические сроки.
Впервые финансирование посевной началось за полгода до начала полевых работ, а его объем достиг 700 млрд тенге. Для расширения доступа аграриев к льготному финансированию реализован механизм гарантирования - до 85% от суммы займа. Объем льготного лизинга сельхозтехники составил 250 млрд тенге, что значительно повлияло на обновление машинотракторного парка и позволило провести весенние полевые работы в оптимальные агросроки с высокой технологической эффективностью", - подчеркнули в ведомстве.
По предварительным данным, сельхозкультуры размещены на площади 23,7 млн га.
Особое внимание было уделено диверсификации структуры посевных площадей с учетом научно обоснованных норм севооборота, устойчивости к климатическим рискам и рыночным трендам.
В результате были увеличены площади под высокорентабельные и востребованные культуры: площадь масличных составила 3,4 млн га, что на 0,5 млн га больше по сравнению с прошлым годом, площадь кормовых культур достигла 3,3 млн га с увеличением на 114 тыс. га по сравнению с прошлым годом, кукурузы на зерно - 167,5 тыс. га, овощей и бахчевых культур - 222,3 тыс. га", - отметили в МСХ.
Это позволит обеспечить внутренние потребности страны и создать условия для наращивания экспортного потенциала АПК.
Напомним, ранее аграриям порекомендовали провести посевную кампанию раньше обычных сроков из-за грядущей засухи.
Между тем сельхозугодья в некоторых регионах Казахстана оказались под угрозой нашествия саранчи. По данным Минсельхоза, на 31 мая на территории Казахстана на наличие саранчи обследовано 5,6 млн га сельхозугодий. Обработано 844 тыс. га. В зоне риска - Костанайская, Актюбинская, Туркестанская и Западно-Казахстанская области.
05.06.2025, 18:40 150151
В Атырауской области начали строительство завода по переработке газа с Кашагана
Проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны
Фото: gov.kz
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Атырау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области начали строительство завода по фракционированию сжиженного нефтяного газа с Кашаганского месторождения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
Реализация проекта направлена на обеспечение стабильных поставок СНГ на внутренний рынок и снижение дефицита газомоторного топлива", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что на сегодняшний день ведутся работы нулевого цикла: закладка фундаментов под оборудование, строительство зданий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, прием первой партии газа для дальнейшей реализации на внутреннем рынке запланирован на декабрь 2025 года.
Проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны и станет важным вкладом в развитие газоперерабатывающей отрасли", - добавили в пресс-службе.
05.06.2025, 17:20 154986
Товарооборот Казахстана со странами СНГ достиг $37,3 млрд
Фото: depositphotos.com
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Душанбе. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот Казахстана со странами Содружества Независимых Государств увеличился на 1,2%, достигнув $37,3 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Благодаря наработанным механизмам сотрудничества, политической воле лидеров наших стран и усилий правительств, на пространстве СНГ обеспечивается устойчивое развитие и последовательный экономический рост. Свидетельством этого является увеличение суммарного ВВП стран СНГ по итогам прошлого года на 4,5%. Взаимная торговля также последовательно растет - в прошлом году товарооборот Казахстана со странами СНГ увеличился на 1,2%, достигнув $37,3 млрд. Эти показатели отражают не только устойчивость экономических связей, но и высокий уровень взаимодополняемости наших экономик", - отметил премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Совета глав правительств СНГ.
Также в целях дальнейшего укрепления сотрудничества премьер-министр Казахстана озвучил ряд инициатив в перспективных отраслях экономики.
Кроме того, внимание уделено взаимодействию в области электронной торговли.
В Казахстане объем e-commerce в прошлом году составил $6,2 млрд. Для полноценной реализации потенциала электронной торговли в СНГ отмечена необходимость комплексного подхода в виде мер по развитию инфраструктурной базы, поддержке бизнеса, совершенствованию механизмов защиты потребительских прав и др. Это укрепит экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и создаст новые возможности для бизнеса", - заявили в правительстве.
В рамках сотрудничества в области транзитно-транспортной инфраструктуры отмечены ключевые проекты, реализуемые на территории РК.
Это комплексная дорожная карта по развитию восточного маршрута Север - Юг, нацеленная на удвоение пропускной способности коридора к 2027 году, расширение Трансказахстанского железнодорожного коридора как ключевого звена ТМТМ, строительство автомагистрали Центр - Запад, которая соединит Астану с западными регионами страны и международными маршрутами", - заявили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что стратегической отраслью, определяющей конкурентоспособность стран, является тяжелое машиностроение. Отмечены перспективы развития сотрудничества РК с партнерами из стран СНГ. В области легкой промышленности важным обозначено углубление кооперации, поддержка совместных производственных проектов и кластеров.
Помимо этого, акцентировано внимание на усилении сотрудничества по обмену передовыми решениями в цифровой сфере.
Создаваемый в Казахстане международный центр искусственного интеллекта Alem AI позволит обеспечить ускорение внедрения ИИ в различные сферы, включая здравоохранение, образование, государственное управление, промышленность и др. Отмечена необходимость активизации взаимодействия уполномоченных структур государств в области кибербезопасности и борьбы с мошенническими действиями транснационального характера", - проинформировали в правительстве.
По итогам заседания подписан ряд документов, среди которых соглашение о сотрудничестве государств СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепция развития сотрудничества в области легкой промышленности, концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения стран СНГ, концепция сотрудничества в области охраны здоровья населения и др.
Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится в сентябре 2025 года в Минске", - добавили в пресс-службе.
Напомним, сегодня в Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.
05.06.2025, 14:40 164471
Какие меры примет Нацбанк для снижения инфляции до 5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов озвучил меры по снижению инфляции до 5%, передает корреспондент агентства.
По словам главы Нацбанка, ключевым драйвером давления на цен остается сфера услуг. В годовом выражении сервисная компонента выросла на 16%. При этом если в первом квартале основной вклад в рост сервисной инфляции вносили регулируемые ЖКХ, то с начла второго квартала на первый план выходят рыночные услуги. Рост тарифов на ЖКХ в годовом выражении составил 25,8%, нерегулируемые рыночные услуги подорожали на 14,7%. Рост цен на нерегулируемые услуги подчеркивает их внутренний спрос.
Для сдерживания инфляции с правительством ведется работа по ряду направлений. Сулейменов отметил, что прежде всего важен переход фискальной политики к более сбалансированному контрциклическому курсу.
Мы исходим из того, что по итогам налоговой реформы в последующие годы будет снижаться зависимость бюджета от нефтяных доходов, в частности, трансфертов из Национального фонда. Это позволит снизить проинфляционное давление со стороны совокупного спроса. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2026-2027 годы правительством предполагается выделение трансфертов в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Это существенно ниже, чем в текущем году. Соответственно, при реализации, эти меры будут работать на снижение инфляции, усиливая эффект от денежно-кредитной политики", - сказал глава Нацбанка.
Также важным, по его словам, является актуализация и усиление комплекса мер по контролю инфляции. В рамках его особенно актуальны темпы тарифной реформы.
В ряде направлений, включая водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, долгосрочная динамика цен опережает как общую инфляцию, так и инфляцию услуг. В результате это формирует ценовое давление. Мы ведем активные консультации с правительством по возможной корректировке параметров тарифной политики, в том числе с акцентом на то, чтобы темпы роста тарифов соотносились с инфляционными целями и обеспечивали сохранение покупательной способности населения", - отметил Сулейменов.
Нацбанк остается приверженным своей цели и готов действовать решительно для обеспечения устойчивого возврата инфляции к уровню 5%. При необходимости предпринять меры по ужесточению политики. Достижение цели потребует не только жесткой монетарной позиции, но и действий всех органов экономической политики.
Напомним, в мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 11,3%.
05.06.2025, 12:00 171656
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - пояснили в пресс-службе.
По данным банка, годовая инфляция по итогам мая достигла 11,3%.
Ключевым драйвером роста цен в последние месяцы остается сервисная инфляция вследствие заметного удорожания как регулируемых тарифов, так и рыночных услуг. Ускорение темпов роста цен также наблюдается по продовольственным товарам. Месячная инфляция в мае составила 0,9%, заметно превысив историческую динамику. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции составили 10,1% и 11,4% соответственно в пересчете на год. Все это свидетельствует о сохранении давления на цены на фоне вновь возросшего потребительского спроса, роста издержек производства, а также продолжающегося фискального стимулирования", - проинформировали в Нацбанке.
При этом отмечается, что инфляционные ожидания населения в мае выросли до 14,1% против 12,2% в апреле, что указывает на сохраняющуюся волатильность и неопределенность в отношении будущей инфляции.
Давление на цены со стороны внешнего сектора усиливается. Это связано с сохраняющейся высокой инфляцией в России, продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие на фоне высокого спроса и валютных колебаний, а также с высокой неопределенностью, вызванной эскалацией торговых конфликтов и волатильностью цен на сырьевые товары. Глобальный рост цен остается устойчивым. Торговые разногласия усиливают инфляционные риски и сдерживают деловую активность в промышленности и секторе услуг. В этих условиях риторика центральных банков остается сдержанной, несмотря на ожидания рынка по дальнейшему смягчению политики", - заявили в банке.
По информации пресс-службы, в рамках базового сценария цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону снижения до 60 долларов за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Подчеркивается, что сценарные условия скорректированы с учетом фактической динамики цен и ожидаемого превышения предложения на рынке нефти над спросом.
Кроме того, прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен.
В 2025 году она ожидается в пределах 10,5-12,5%, в 2026 году - 9,5-11,5%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и постепенного сворачивания мер бюджетной поддержки в рамках предстоящей налогово-бюджетной консолидации.Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения на горизонте 2025-2026 годов обусловлен ростом цен на продовольствие, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса и снижением цен на нефть. Среди ключевых рисков прогноза остаются усиление внутреннего спроса, ускорение внешней инфляции и незаякоренность инфляционных ожиданий", - пояснили в банке.
Отмечается, что сдерживающее влияние на инфляцию продолжат оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и запланированные меры фискальной консолидации.
При этом сохраняется неопределенность в отношении фактических темпов роста цен на ГСМ, жесткости фискальной дисциплины, а также вторичных эффектов от повышения регулируемых цен и ставок НДС. Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год был повышен до 5-6% вследствие усиленного внутреннего спроса и роста инвестиционной активности. Прогноз на 2026 год составляет 4-5% с учетом более ритмичного роста в 2025 году и более низкого роста экспорта из-за сценарного снижения цен на нефть по сравнению с прошлым прогнозом", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в банке, экономический рост в 2026 году продолжит поддерживаться внутренним спросом и увеличением добычи нефти.
В последующем рост будет зависеть от успешной реализации структурных реформ, запланированных правительством, включая меры по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики", - проинформировали в Нацбанке.
Также отмечается, что складывающаяся высокая инфляция требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее.
Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону, что обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Поддержание текущих условий направлено на стабилизацию инфляционных ожиданий, предотвращение закрепления тренда на ускорение роста цен и возвращение инфляции к устойчивой траектории снижения в направлении среднесрочной цели в 5%. Национальный банк не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости", - добавили в пресс-службе.
Напомним, апреле Нацбанк также сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
04.06.2025, 17:10 219811
Товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $900 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот между Республикой Казахстан и Беларусью достиг $900 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По итогам первого квартала текущего года данный показатель увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к $200 млн", - отметили в правительстве.
В ходе встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным были обсуждены вопросы развития казахстанско-белорусского сотрудничества, отмечена необходимость усиления межправительственного взаимодействия и координации практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Также стороны пришли к договоренности активизировать сотрудничество, способствовать укреплению связей между деловыми кругами.
В завершение встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в рамках СНГ, включая совместные инициативы по обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния населения обеих стран", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $545,2 млн.
04.06.2025, 16:41 200956
Казахстан вошел в двадцатку лидирующих по запасам золота стран
За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Международном горно-металлургическом конгрессе в Астане вице-министр промышленности Иран Шархан сообщил, что Казахстан вошел в топ-20 стран по запасам золота.
По словам вице-министра, Казахстан входит в число ведущих мировых производителей по ряду видов металлов.
Сегодня мы гордостью можем сказать, что на протяжении многих лет являемся ключевыми игроками на мировом рынке по производству и поставке таких металлов, как титан, медь, алюминий, цинк и свинец, ферросплавы, а также по бериллию, танталу и ниобию. За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза, а производство аффинированного золота - в 2 раза. Это позволило Казахстану войти в топ-20 стран мира по объему золотых резервов", - цитирует вице-министра издание "Казинформ".
По словам министра, это помогло привлечь инвестиции на 420 млрд тенге ($818 млн), сообщает портал "Sputnik Казахстан".
Он также отметил, что к 2026 году планируется увеличить территорию геологоразведки с 1,9 млн квадратных метров до 2,2 млн квадратных метров.
По данным Всемирного золотого совета, в 2025 году в топ-3 стран по золотым запасам входят: США (8,13 тысячи тонн), Германия (3,35 тысячи тонн), Италия (2,45 тысячи тонн), отмечает издание.
Напомним, в Казахстане обнаружили 11 участков с редкоземельными металлами.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?