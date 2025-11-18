Данные о банковских счетах казахстанцев будут передавать в Комитет госдоходов Дополнено
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан опубликовало приказ об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, передает корреспондент агентства.
В частности, приказом утверждены:
- форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах;
- форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на банковских счетах;
- форма сведений о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение;
- правила и сроки представления в орган государственных доходов сведений о наличии у налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах;
- критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физического лица, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;
- форма сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;
- перечень и правила представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Дополнено 17.11.2025, 16.00
Критерием отнесения операции к имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности является получение одним физлицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для ведения бизнеса, итоговая сумма которых за итоговый период превышает 12-кратный размер МЗП, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Казахстане начнут контролировать валютные операции на суммы более $50 тысяч. Также в стране усилят контроль за банкоматами. В частности, теперь при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге система будет запрашивать ИИН отправителя. Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операций через мобильное приложение или СМС. Кроме того, 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций.
Вместе с тем, Казахстане планируют сформировать досье на всех налогоплательщиков. Это, по словам инициаторов, позволит переходить на автоматический расчет налогов, а также на предзаполнение декларации
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос разъяснил проект приказа "Об установлении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах".