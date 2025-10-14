13.10.2025, 13:37 49441
В Казахстане начнут контролировать валютные операции на суммы более $50 тысяч
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Разработаны правила обмена информацией между Национальным банком и органами государственных доходов для контроля валютных операций, превышающих 50 тысяч долларов США, передает корреспондент агентства.
В целях реализации Налогового кодекса Республики Казахстан устанавливаются правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального банка Республики Казахстан по предоставлению о валютных операциях свыше 50 000 долларов США, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра "Астана", - говорится в проекте приказа министра финансов, опубликованном на портале "Открытые НПА".
Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций.
Также напомним, что в Казахстане усилят контроль за банкоматами. В частности, теперь при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге система будет запрашивать ИИН отправителя. Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операций через мобильное приложение или СМС. Кроме того, 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций.
новости по теме
11.10.2025, 11:10 191546
Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау
Фото: Акимат Мангистауской области
Рассказать друзьям
Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау на полях форума нефтегазового машиностроения крупнейшие нефтегазовые компании и производители нефтегазового оборудования заключили порядка 40 контрактов, сообщили в акимате Мангистауской области.
В рамках торжественного мероприятия между компаниями NCOC, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг", "Тенгизшевройл" и отечественными производителями нефтегазового оборудования, а также поставщиками услуг было заключено около 40 контрактов на общую сумму 244 млрд тенге.
Кроме того, в целях развития сотрудничества с отечественными товаропроизводителями было подписано 19 меморандумов. Эти документы направлены на расширение производственных и сервисных возможностей, а также на стимулирование участия казахстанских поставщиков в цепочке поставок крупных проектов.
Принимавший участие в форуме спикер мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что по итогам прошлого года общая сумма закупок услуг и товаров недропользователями только в энергетическом секторе превысила 6 триллионов тенге. Из них 62% приходится на три крупные компании - "Тенгизшевройл", KPO и NCOC. Наблюдается рост объема доли отечественных производителей.
Напомним, Казахстан возобновил экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.
10.10.2025, 17:10 236306
Казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе сообщил, что казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля.
12 ноября, буквально через пару недель, состоится мой официальный визит по Вашему приглашению в Россию. Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся. Считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным - с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству, союзничеству (...) Показатели хорошие, то есть к моему визиту в Россию мы подходим с высоким, большим объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 миллиардов долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику: за все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику или инвестировано в нашу экономику более 26 миллиардов долларов. И только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 миллиарда долларов российских инвестиций. Отрадно, что и в этом году эта положительная динамика сохраняется, и мы получим достаточно хорошие результаты и в этом году. Надеюсь, в следующем году или в крайнем случае через год мы добьемся такого очень важного показателя, как 30-миллиардная отметка в нашей взаимной торговле", - заявил глава государства.
Также, по его словам, в Казахстане успешно функционирует девять филиалов российских вузов.
Сейчас, именно в эти дни, в Москве был открыт фестиваль казахской культуры, тоже очень важно. Как раз к моему визиту состоится гала-концерт в Москве. За что мы благодарны российскому правительству, лично Вам, уважаемый Владимир Владимирович. Думаю, что тем не менее у нас есть о чем поговорить, потому что в повестке дня очень крупные вопросы, в частности строительство атомной станции с прямым участием "Росатома". Есть и другие крупные проекты, достаточно сказать, что уже реализовано 114 проектов на сумму почти на 22 миллиарда долларов. И эта работа будет продолжаться", - отметил лидер Казахстана.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что Россия дорожит отношениями с Казахстаном.
Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС, активно сейчас продвигает очень многие вопросы в инициативном режиме. Да и надо сказать, что, безусловно, все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами и в рамках СНГ. Но у нас много и двусторонних вопросов, которые постоянно требуют нашего внимания. Со своей стороны, хотел бы Вас поблагодарить за Ваше отношение к развитию российско-казахстанских связей. Уверен, что и сейчас наша встреча в двустороннем формате, безусловно, пойдет на пользу развитию наших связей", - заявил Путин.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе второго саммита "Центральная Азия - Россия" заявил, что в силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение.
10.10.2025, 14:17 248391
Единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ предложил разработать президент Казахстана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Совета глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность подготовки единой цифровой транспортно-логистической карты Содружества, рассказали в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продуктивное торгово-экономическое сотрудничество возможно только при наличии активно функционирующих транспортных коридоров.
Для полного раскрытия транспортного потенциала всех наших государств перед нами стоит задача создания современной инфраструктуры. Предлагаю рассмотреть возможность подготовки единой цифровой транспортно-логистической карты содружества. Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объема инвестиций", - считает глава Казахстана.
Он также отметил скорое завершение подготовки инициированной Казахстаном концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ.
Для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллекта", - обратил внимание президент.
Токаев отметил, что регион Содружества выступает связующим звеном между Европой и Азией, играя особую роль в глобальной транспортно-логистической системе.
Коридор Север - Юг открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. В то же время Восток - Запад и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом "Пояс и путь" превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии. Усилить транзитные возможности нашего региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана Достык - Мойынты, давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора", - сказал глава государства.
В целом, полагает президент Казахстана, безусловным приоритетом стран Содружества должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей. По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет выросла в полтора раза и составила 38 млрд долларов.
Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Содружества хотя и значителен, но все же не исчерпан. Считаем необходимым уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях. В перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов. В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран-участниц СНГ предлагаем провести своеобразную "мозговую атаку" на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию. Ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени", - поделился мнением Токаев.
Он напомнил, что в 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум.
Пользуясь случаем, приглашаю уважаемых коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе. Учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, предлагаю рассмотреть возможность придания ему статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ", - заключил президент.
10.10.2025, 13:44 250361
Казахстан вводит временный запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
Запрет вводится сроком на полгода
Рассказать друзьям
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством финансов Республики Казахстан приняли совместный приказ о некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных, передает корреспондент агентства.
Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 0102) и маточного поголовья мелкого рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 0104)", - сказано в документе.
Приказ будет веден в действие с 11 октября 2025 года.
Ранее в Казахстане был продлен запрет на вывоз сжиженного газа.
10.10.2025, 12:01 256396
Нацбанк повысил базовую ставку до 18% Дополнено
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Рассказать друзьям
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали", - пояснили в пресс-службе.
По данным банка, рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9%.
Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента. Опережающими темпами дорожают отдельные категории продовольствия, что обусловлено в том числе ростом издержек производства и стоимости импорта. Сервисная инфляция также сохраняет значимый вклад как за счет удорожания регулируемых услуг, так и ряда рыночных. Ускоряется непродовольственная инфляция, на фоне продолжения мер по либерализации рынка ГСМ цены на топливо за год подорожали на 11,9%, в сентябре рост составил 3,4%", - заявили в Нацбанке.
Также сообщается, что месячная инфляция ускорилась до 1,1%.
Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции также значимо выросли - до 1,2% и 1,3% соответственно. Такая динамика указывает на устойчивый характер инфляции и постепенное проявление вторичных эффектов в ценовой динамике", - пояснили в пресс-службе.
При этом, отметили в банке, рост экономики за январь-август 2025 года ускорился до 6,5% в годовом выражении.
Высокие темпы роста сохраняются в транспорте и складировании, строительстве и торговле, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Рост концентрируется в секторах, зависящих от бюджетной экспансии и внутреннего потребления. Усиливаются признаки превышения спроса над возможностями предложения, что вызывает соответствующий рост импорта. Дополнительный импульс создают активное потребительское кредитование и высокие инфляционные ожидания", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 10.10.2025, 13.53
Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов не исключил, что базовую ставку могут увеличить еще раз, в ноябре 2025 года.
Если понадобится, если придется, будем. Если инфляция не начнет постепенно замедляться, для поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий нам придется ставку повышать. Но это будет сделано в ноябре (...) В ноябре у нас будет полная картина того, что происходит в экономике", - заявил Сулейменов.
Ранее Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции.
09.10.2025, 15:44 306431
Казахстан и Россия договорились о строительстве нового газопровода
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере, сообщает пресс-служба компании "Газпром".
В ходе встречи вице-премьера РК и главы "Газпрома" был подписан меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.
Также подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.
Собеседники отметили нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.
Напомним, в Казахстане завершили строительство ветки газопровода Талдыкорган - Ушарал, который обеспечит подачу газа в 66 населенных пунктов области Жетысу.
09.10.2025, 09:32 320806
В Казахстане намолочено 22,7 млн тонн зерновых
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн га. Убрано 14,3 млн га, или 88,9% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 22,7 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе РК.
Помимо зерновых культур, сельхозпроизводителями собрано 1,7 млн тонн масличных культур, 2,6 млн тонн картофеля при урожайности 227,3 ц/га, 3,5 млн тонн овощей при урожайности 306,7 ц/га.
Собрано 428,8 тыс. тонн капусты при урожайности 323,6 ц/га, 1017,6 тыс. тонн лука при урожайности 440,5 ц/га, 359,6 тыс. тонн моркови при урожайности 288,3 ц/га.
Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал 777 тысяч тонн зерна нового урожая.
08.10.2025, 12:38 320931
Тайский лоукостер будет летать из Алматы в Бангкок
Авиакомпания также заинтересована в выполнении рейсов из Алматы в Берлин и Манчестер
Рассказать друзьям
Алматы. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиасообщение по маршруту Алматы - Бангкок откроется с 1 декабря 2025 года в Казахстане.
Об этом сообщила на встрече с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым главный исполнительный директор тайской авиакомпании Thai Air Asia X госпожа Паттра Бусаравонгсе.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А330 с частотой 4 рейса в неделю.
Авиакомпания также выразила заинтересованность в выполнении рейсов с использованием пятой степени "свободы воздуха" в рамках действующего в Республике Казахстан режима "открытого неба" из Алматы в Берлин (Германия) и Манчестер (Великобритания).
Министерство транспорта РК выразило готовность оказывать необходимое содействие и подчеркнуло важность запуска рейсов для развития туристических и деловых связей между странами.
Для справки:
Thai Air Asia X - тайская авиакомпания, которая выполняет международные рейсы средней и дальней протяженности в Японию, Корею, Индию, Австралию, Иран, Оман и другие страны. Флот авиакомпании состоит из 9 воздушных судов типа Airbus-А330.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.10.2025, 09:16Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел Казахстана 13.10.2025, 09:35Добросовестные граждане лишены возможности использовать собственные средства - эксперт о запрете лечить зубы на пенсионные излишки76796Добросовестные граждане лишены возможности использовать собственные средства - эксперт о запрете лечить зубы на пенсионные излишки 13.10.2025, 11:3273296Ввести запрет на продажу алкоголя онлайн предлагает МВД 13.10.2025, 09:4073251Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону 13.10.2025, 12:0570281Как изменятся водительские права в Казахстане, рассказали в МВД 08.10.2025, 12:38320986Тайский лоукостер будет летать из Алматы в Бангкок 09.10.2025, 09:32318486В Казахстане намолочено 22,7 млн тонн зерновых 09.10.2025, 15:44304111Казахстан и Россия договорились о строительстве нового газопровода 09.10.2025, 19:41279386Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера из Актау 09.10.2025, 17:00276521Нацбанк повысил лимиты на покупку жилья по программе "7-20-25" 25.09.2025, 10:15490611В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт486801Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 17:29478056Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 30.09.2025, 22:35463241Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31451656За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?