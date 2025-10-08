Контроль за банкоматами ужесточат в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принято решение о проведении проверок работы авиакомпаний и аэропортов. Инспекторы Авиационной администрации Казахстана (ААК) в течение двух недель будут находиться в залах вылета и прилета в аэропортах Астаны и Алматы и проводить мониторинг задержек рейсов и анкетирование пассажиров, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.





В последнее время возросло количество жалоб на авиакомпании страны в части пунктуальности полетов и обслуживания пассажиров. По данным представителей Air Astana, по итогам последних месяцев показатель пунктуальности выполнения рейсов авиакомпании составляет 77%", - проинформировали в министерстве.





Вопросы, связанные с задержкой рейсов, заменой воздушных судов, очередями в аэропортах и другими нарушениями прав пассажиров, обсудили на совещании в Минтранспорта. Особое внимание было уделено обеспечению пунктуальности полетов и подготовке к предстоящему зимнему сезону.





Сообщается, что в настоящее время в случае замены воздушного судна выплата компенсации предусмотрена только для пассажиров бизнес-класса. Вице-министр Талгат Ластаев поручил проработать запрет авиакомпаниям на замену воздушного судна, кроме того, предусмотреть обязательный резерв по замене бортов Fly Arystan на Fly Arystan, Air Astana на Air Astana. Он также поручил принять дополнительные меры по повышению дисциплины своевременного выполнения рейсов, особенно в условиях сезонной нагрузки.





Кроме того, были рассмотрены случаи, связанные с качеством обслуживания и работой наземных служб, а именно некорректное обращение персонала с пассажирами. Руководству авиакомпаний и аэропортов поручено усилить качество обслуживания, подготовку и проведение тренингов по культуре обслуживания, упорядочить работу досмотра во избежание очередей и своевременно закончить текущий ремонт в столичном аэропорту.





Отдельно был поднят вопрос доступности регистрации на рейсы. Онлайн-регистрация Fly Arystan доступна за 30 дней до вылета, однако при регистрации в аэропорту услуга является платной. Это создает трудности для пожилых пассажиров и людей с ограниченными возможностями, не пользующихся мобильными устройствами. Министерством дано поручение разработать дополнительные механизмы обслуживания таких категорий граждан.