Исторического максимума достиг внешний долг Казахстана - аналитики
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно обновленным данным Национального банка РК, к концу 2025 года внешний долг Казахстана достиг рекордного значения: почти 182 млрд долларов США. Ранее не наблюдалось даже приближенных к этому значений, сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, за год объем внешнего долга страны увеличился на рекордные 10,4%. Это наибольший рост за последние 17 лет. До 2025 года динамика внешнего долга страны была умеренной и характеризовалась как сокращением, так и незначительным увеличением. Более детально - в инфографике ниже.
В абсолютном выражении внешний долг Казахстана вырос на 17,2 млрд долларов США - это также рекордный показатель за много лет, обратили внимание эксперты.
Помимо этого, наблюдается рост множества относительных показателей, которые также подчеркивают увеличение долговой нагрузки страны:
- отношение внешнего долга к ВВП (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 56,6% до 59,4%;
- отношение внешнего долга к ВВП (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 25,3% до 30,1%;
- отношение внешнего долга к ЭТУг (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год со 182,7% до 201,7%;
- отношение внешнего долга к ЭТУг (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 81,6% до 102%. Этот и предыдущий индикаторы показывают, насколько страна способна обслуживать внешний долг за счет валютных поступлений от экспорта. Чем меньше показатель, тем устойчивее долговая нагрузка. Чем больше показатель, тем выше потенциальные риски ликвидности и зависимости от внешних рынков;
- отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 56,4% до 66,1%;
- отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 36,1% до 40,2%. Этот и предыдущий индикаторы показывают долю экспортных доходов, которая уходит на выплаты по внешнему долгу (основной долг плюс проценты) по долгосрочным обязательствам. Проще говоря, он демонстрирует, сколько валютной выручки страны "съедают" обслуживание и погашение долга, насколько нагрузка по выплатам сопоставима с экспортными доходами;
- отношение резервных активов Национального банка РК к краткосрочному внешнему долгу увеличилось за год с 235,4% до 301,6%. Этот индикатор показывает, хватит ли международных резервов Национального банка, чтобы покрыть весь краткосрочный внешний долг страны.
Ранее депутат мажилиса Олжас Нуралдинов заявил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. По словам премьер-министра Бектенова, уровень государственного долга Казахстана на сегодня составляет 23,6% к ВВП. Согласно общепризнанной мировой методологии такой уровень госдолга признается низким.