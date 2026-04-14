Исторического максимума достиг внешний долг Казахстана - аналитики

За год объем внешнего долга страны увеличился на рекордные 10,4%

Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно обновленным данным Национального банка РК, к концу 2025 года внешний долг Казахстана достиг рекордного значения: почти 182 млрд долларов США. Ранее не наблюдалось даже приближенных к этому значений, сообщает ranking.kz





По данным аналитиков, за год объем внешнего долга страны увеличился на рекордные 10,4%. Это наибольший рост за последние 17 лет. До 2025 года динамика внешнего долга страны была умеренной и характеризовалась как сокращением, так и незначительным увеличением. Более детально - в инфографике ниже.





В абсолютном выражении внешний долг Казахстана вырос на 17,2 млрд долларов США - это также рекордный показатель за много лет, обратили внимание эксперты.





Помимо этого, наблюдается рост множества относительных показателей, которые также подчеркивают увеличение долговой нагрузки страны:





отношение внешнего долга к ВВП (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 56,6% до 59,4%;

отношение внешнего долга к ВВП (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 25,3% до 30,1%;

отношение внешнего долга к ЭТУг (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год со 182,7% до 201,7%;

отношение внешнего долга к ЭТУг (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 81,6% до 102%. Этот и предыдущий индикаторы показывают, насколько страна способна обслуживать внешний долг за счет валютных поступлений от экспорта. Чем меньше показатель, тем устойчивее долговая нагрузка. Чем больше показатель, тем выше потенциальные риски ликвидности и зависимости от внешних рынков;

отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 56,4% до 66,1%;

отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 36,1% до 40,2%. Этот и предыдущий индикаторы показывают долю экспортных доходов, которая уходит на выплаты по внешнему долгу (основной долг плюс проценты) по долгосрочным обязательствам. Проще говоря, он демонстрирует, сколько валютной выручки страны "съедают" обслуживание и погашение долга, насколько нагрузка по выплатам сопоставима с экспортными доходами;

отношение резервных активов Национального банка РК к краткосрочному внешнему долгу увеличилось за год с 235,4% до 301,6%. Этот индикатор показывает, хватит ли международных резервов Национального банка, чтобы покрыть весь краткосрочный внешний долг страны.









Ранее депутат мажилиса Олжас Нуралдинов заявил , что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. По словам премьер-министра Бектенова, уровень государственного долга Казахстана на сегодня составляет 23,6% к ВВП. Согласно общепризнанной мировой методологии такой уровень госдолга признается низким.



