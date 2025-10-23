Государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги - мажилисмен поднял вопрос растущего госдолга

Рассказать друзьям

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Олжас Нуралдинов в ходе заседания мажилиса поднял вопрос государственного долга. Он отметил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги.





За ближайшие три года планируется привлечь еще 24 трлн тенге. И в итоге к 2028 году госдолг может увеличиться вдвое и составить уже 57 трлн. Это означает, что в ближайшей перспективе расходы на обслуживание этого долга могут превысить расходы на образование, оборону и инфраструктуру вместе взятые. Хотя Высшая аудиторская палата неоднократно указывала: покрытие старых обязательств за счет новых заимствований - крайне рискованный механизм, который подрывает устойчивость финансовой системы и делает бюджет зависимым от долговых решений... Когда мы уже научимся жить по средствам, а не в долг?" - заявил Олжас Нуралдинов.





Он поинтересовался, почему правительство продолжает наращивать новые заимствования, фактически перекрывая старые долги новыми. Также мажилисмен призвал предотвратить движение страны в долговую ловушку и восстановить баланс между заимствованиями, доходами и реальными возможностями бюджета.





Министр финансов Мади Такиев ответил, что на сегодня госдолг составляет 33,5 трлн тенге.





Если смотреть его в разрезе ВВП, то к ВВП составляет 22,2%. Я об этом уже говорил неоднократно. При лимите у нас установлено 32%. Основная часть госдолга, 76%, это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% - это у нас внешние рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов и так далее. Что касается снижения, мы в правительстве рассматриваем на следующий год дефицит бюджета 2,5%, с последующим его снижением до 0,9%. Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствоваться, тем самым мы придем к снижению госдолга. Плюс большим подспорьем здесь у нас является доходная часть бюджета. Вы знаете у нас будет новый налоговый кодекс работать со следующего года. В рамках него мы ожидаем дополнительные поступления, которые также будут нивелировать этот эффект", - сказал глава Минфина.





Кроме того, по его словам, принимается ряд системных мер. К примеру, ведется работа, чтобы бумаги Минфина могли быть вовлечены в международные фонды и могли иметь международные индексы.





Работаем сейчас с Euroclear, хотим притянуть их в Казахстан. Сегодня ночью мы разместились хорошо, $1,5 млрд на пятилетний срок, самая низкая ставка за всю историю, которая у нас была 4,4%. Это говорит о том, что в целом международные инвесторы видят перспективу в нашей стране, видят стабильность экономики и поэтому вкладывают свои деньги", - сказал Такиев.





В ходе заседания министр финансов отметил, что формирование бюджета в этом году стало одним из самых ответственных и сложных процессов. Впервые проведен бюджетный обзор расходов - пересмотрены безусловно базовые затраты государственных органов, что позволило оптимизировать 68 млрд тенге. Доля текущих административных расходов сокращена с 15% до 12,3%, что дало возможность перенаправить их на бюджет развития.





Поступления в 2026 году прогнозируются на уровне 23,1 трлн тенге. Из них доходы - 19,2 трлн тенге. По сравнению с текущим годом доходы увеличатся на 3,6 трлн тенге за счет экономического роста, внедрения нового Налогового кодекса и улучшения налогового и таможенного администрирования. Это создаст основу для устойчивости государственных финансов", - сказал он.





По его словам, расходы бюджета составляют 27,8 трлн тенге, что на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году.





Бюджет остается социально ориентированным. В 2026 году на социальную сферу будет направлено 10,7 трлн тенге, из них 6,8 трлн тенге - это социальные выплаты и 3,9 трлн тенге - инвестиции в человеческий капитал", - пояснил министр.





Он проинформировал, что на социальную защиту населения в 2026 году планируется выделить 6,8 трлн тенге, на сферу здравоохранения - 2,7 трлн тенге, на сферу образования и науки - 902 млрд тенге, на развитие культуры, туризма и спорта - 263,5 млрд тенге, на стимулирование экономики - 1,2 трлн тенге, а общий объем средств на развитие реального сектора увеличивается на 540 млрд тенге и составит 3,7 трлн тенге.





На силовой блок в 2026 году выделяется 3 трлн тенге, что на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году. Таким образом, расходы на оборону в 2026 году составят 1% к ВВП. Средства направляются не только на поддержание боеготовности, но и на реализацию системных новаций", - сказал Такиев.





Глава Минфина также отметил, что на развитие регионов на 2026-2028 годы предусмотрено 581 млрд тенге, из них в 2026 году - 300 млрд тенге. В целях повышения самостоятельности акиматов в 2026 году регионам будет направлено через трансферты 5,1 трлн тенге.



