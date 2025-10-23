22.10.2025, 08:45 9991
Казахстан разместил суверенные еврооблигации на $1,5 млрд
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан успешно осуществило размещение суверенных еврооблигаций на международном рынке капитала в объеме $1,5 млрд со сроком обращения 5 лет, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.
Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов - наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что книга заявок превысила $4,4 млрд, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки. В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и с Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.
Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту (рейтинг A+). Более того, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что подчеркивает высокую степень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества", - отметили в Минфине.
По данным ведомства, существенным фактором, способствовавшим укреплению доверия инвесторов, стали последовательно реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования. Эти меры обеспечили позитивное восприятие инвестиционного климата Казахстана на международной арене.
Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.
Ранее, 24 июня 2025 года, Казахстан осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд.
Напомним, сегодня состоится заседание мажилиса, на котором депутаты рассмотрят законопроекты о республиканском бюджете и об объемах трансфертов общего характера между республиканским и бюджетами областей, городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы.
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Олжас Нуралдинов в ходе заседания мажилиса поднял вопрос государственного долга. Он отметил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги.
За ближайшие три года планируется привлечь еще 24 трлн тенге. И в итоге к 2028 году госдолг может увеличиться вдвое и составить уже 57 трлн. Это означает, что в ближайшей перспективе расходы на обслуживание этого долга могут превысить расходы на образование, оборону и инфраструктуру вместе взятые. Хотя Высшая аудиторская палата неоднократно указывала: покрытие старых обязательств за счет новых заимствований - крайне рискованный механизм, который подрывает устойчивость финансовой системы и делает бюджет зависимым от долговых решений... Когда мы уже научимся жить по средствам, а не в долг?" - заявил Олжас Нуралдинов.
Он поинтересовался, почему правительство продолжает наращивать новые заимствования, фактически перекрывая старые долги новыми. Также мажилисмен призвал предотвратить движение страны в долговую ловушку и восстановить баланс между заимствованиями, доходами и реальными возможностями бюджета.
Министр финансов Мади Такиев ответил, что на сегодня госдолг составляет 33,5 трлн тенге.
Если смотреть его в разрезе ВВП, то к ВВП составляет 22,2%. Я об этом уже говорил неоднократно. При лимите у нас установлено 32%. Основная часть госдолга, 76%, это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% - это у нас внешние рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов и так далее. Что касается снижения, мы в правительстве рассматриваем на следующий год дефицит бюджета 2,5%, с последующим его снижением до 0,9%. Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствоваться, тем самым мы придем к снижению госдолга. Плюс большим подспорьем здесь у нас является доходная часть бюджета. Вы знаете у нас будет новый налоговый кодекс работать со следующего года. В рамках него мы ожидаем дополнительные поступления, которые также будут нивелировать этот эффект", - сказал глава Минфина.
Кроме того, по его словам, принимается ряд системных мер. К примеру, ведется работа, чтобы бумаги Минфина могли быть вовлечены в международные фонды и могли иметь международные индексы.
Работаем сейчас с Euroclear, хотим притянуть их в Казахстан. Сегодня ночью мы разместились хорошо, $1,5 млрд на пятилетний срок, самая низкая ставка за всю историю, которая у нас была 4,4%. Это говорит о том, что в целом международные инвесторы видят перспективу в нашей стране, видят стабильность экономики и поэтому вкладывают свои деньги", - сказал Такиев.
В ходе заседания министр финансов отметил, что формирование бюджета в этом году стало одним из самых ответственных и сложных процессов. Впервые проведен бюджетный обзор расходов - пересмотрены безусловно базовые затраты государственных органов, что позволило оптимизировать 68 млрд тенге. Доля текущих административных расходов сокращена с 15% до 12,3%, что дало возможность перенаправить их на бюджет развития.
Поступления в 2026 году прогнозируются на уровне 23,1 трлн тенге. Из них доходы - 19,2 трлн тенге. По сравнению с текущим годом доходы увеличатся на 3,6 трлн тенге за счет экономического роста, внедрения нового Налогового кодекса и улучшения налогового и таможенного администрирования. Это создаст основу для устойчивости государственных финансов", - сказал он.
По его словам, расходы бюджета составляют 27,8 трлн тенге, что на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году.
Бюджет остается социально ориентированным. В 2026 году на социальную сферу будет направлено 10,7 трлн тенге, из них 6,8 трлн тенге - это социальные выплаты и 3,9 трлн тенге - инвестиции в человеческий капитал", - пояснил министр.
Он проинформировал, что на социальную защиту населения в 2026 году планируется выделить 6,8 трлн тенге, на сферу здравоохранения - 2,7 трлн тенге, на сферу образования и науки - 902 млрд тенге, на развитие культуры, туризма и спорта - 263,5 млрд тенге, на стимулирование экономики - 1,2 трлн тенге, а общий объем средств на развитие реального сектора увеличивается на 540 млрд тенге и составит 3,7 трлн тенге.
На силовой блок в 2026 году выделяется 3 трлн тенге, что на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году. Таким образом, расходы на оборону в 2026 году составят 1% к ВВП. Средства направляются не только на поддержание боеготовности, но и на реализацию системных новаций", - сказал Такиев.
Глава Минфина также отметил, что на развитие регионов на 2026-2028 годы предусмотрено 581 млрд тенге, из них в 2026 году - 300 млрд тенге. В целях повышения самостоятельности акиматов в 2026 году регионам будет направлено через трансферты 5,1 трлн тенге.
Ранее в ходе заседания мажилиса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин представил прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, сообщает Акорда.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й министерской конференции центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 сентября 2025 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Halyk Bank в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" с прогнозом "Стабильный", сообщили в пресс-службе банка.
Fitch Ratings отмечает, что высокая рыночная доля Halyk Bank в банковском секторе Казахстана, устойчиво высокие показатели прибыльности, значительная капитализация и устойчивая ликвидность являются ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг. Согласно комментариям агентства, "Стабильный" прогноз отражает оценку того, что кредитные показатели Halyk Bank останутся сильными в среднесрочной перспективе.
Fitch Ratings подчеркивает надежную бизнес-модель Halyk Bank с сильными рыночными позициями в корпоративном и розничном бизнесе, и сбалансированным кредитным портфелем, при этом отмечается, что качество активов банка существенно улучшилось за последние пять лет. Также агентство ожидает сохранение высокой прибыльности банка в 2025-2026 годах благодаря устойчиво сильной марже, высокой операционной эффективности и низкой стоимости риска.
Подтверждение кредитного рейтинга агентством Fitch Ratings отражает эффективную работу банка в условиях изменяющейся экономической среды и внешних вызовов. Оценка агентства подчеркивает финансовую устойчивость и надежность Halyk как ведущего игрока на банковском рынке Казахстана. Это также подтверждение доверия и уверенности, которые рынок оказывает Halyk", - говорится в сообщении банка.
Для справки
Народный банк - ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами и услуги для образа жизни (лайфстайл). Народный банк листингован на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Астанинской международной бирже с 2019 года.
По состоянию на 30 июня 2025 года совокупные активы банка составили порядка 19,616 млрд тенге, что делает его крупнейшим кредитором в Казахстане. Банк имеет одну из крупнейших в стране клиентских баз и самую разветвленную филиальную сеть, насчитывающую 542 филиала и отделения по всей стране. Кроме того, банк осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане.
Более подробная информация о банке размещена на сайте.
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в положение о Национальном банке РК.
В положении утверждены права, обязанности, задачи и полномочия главного финрегулятора страны.
В частности, в задачи Нацбанка теперь входят:
- разработка и проведение денежно-кредитной политики;
- обеспечение функционирования платежных систем;
- осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
- содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
- осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка и статистики внешнего сектора;
- иные задачи в соответствии с законами РК и актами президента.
Также Нацбанк имеет право:
- разрабатывать и принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, обязательные для исполнения финансовыми организациями, другими физическими и юридическими лицами на территории РК;
- запрашивать и получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов РК, филиалов страховых брокеров - нерезидентов Республики Казахстан, филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность в РК, а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
- проводить проверки и иные формы контроля и надзора в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан;
- принимать нормативные и ненормативные правовые акты, регулирующие внутреннюю деятельность Национального Банка Казахстана, а также отношения, связанные с осуществлением деятельности юридических лиц, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером;
- осуществлять иные права, предусмотренные законом РК "О Национальном банке", иными законодательными актами Республики Казахстан и актами президента.
В документе также прописаны функции Нацбанка, статус, полномочия первого руководителя банка, его заместителей, а также коллегиальных органов и т.д.
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый закон о банках будет принят до конца года. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана.
Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов. Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения", - сказал Токаев.
По словам президента, в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах.
Это обусловлено тем, что отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. Данный вопрос не раз поднимали депутаты и эксперты. Национальному банку и правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков. Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе надо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка следует всесторонне проработать данный законопроект. Прошу депутатов принять его до конца года", - сказал Токаев.
Президент также отметил необходимость ускорения формирования полноценной экосистемы цифровых активов.
Этому уже способствует внедрение цифрового тенге, который сейчас используется при финансировании проектов из Национального фонда. Теперь пришло время масштабировать использование цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов госхолдингов", - сказал он.
Также, по словам главы государства, с учетом современных реалий надо сделать фокус на криптоактивах.
На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада", - сообщил он.
Глава государства отметил, что наряду с очевидными плюсами и возможностями тотальная цифровизация, в том числе банковской сферы, несет в себе и определенные вызовы.
За последние годы одной из наиболее серьезных угроз финансовой безопасности государства и граждан стало онлайн-мошенничество. Для противодействия киберпреступности создан антифрод-центр, введена биометрическая идентификация, усилена ответственность банков, микрофинансовых организаций и операторов связи за предотвращение мошеннических операций. Но проблема требует постоянного внимания и совершенствования работы уполномоченных органов. Необходимо выстроить интеллектуальную систему противодействия киберпреступности. В случае необходимости следует внести корректировки в законодательство и практику деятельности правоохранительных органов", - сказал Токаев.
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана анонсировал выпуск новых банкнот номиналом 500 и 20 000 тенге, сообщает "31 канал".
По данным Нацбанка, выпуск в обращение банкнот номиналом 500 тенге нового образца планируется в четвертом квартале 2025 года, банкнот номиналом 20 000 тенге - в 2026 году.
Дизайн нового образца продолжает серию "Сакский стиль", но приобретает более яркую цветовую гамму. Банкноты выполнены в серо-голубых, бирюзовых и пурпурных тонах. А лицевую сторону украшают животные и птицы - представители уникальной фауны Казахстана. При этом старые деньги в зависимости от номинала будут действительны до лета 2026 года и весны 2027", - сообщает источник.
Также в Нацбанке напомнили, что уже с 25 сентября станут недействительны старые 5-тысячные купюры 2011 и 2023 годов.
После завершения периода параллельного обращения, т.е. с 25 сентября этого года, все банки второго уровня и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, а филиалы Национального банка - бессрочно", - рассказал пресс-секретарь Нацбанка Асан Ахметжан.
Ранее в обращение вышли новые купюры номиналом 1000, 2000 и 10 000 тенге.
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК в докладе о денежно-кредитной политике опубликовал новые прогнозы по инфляции.
В среднесрочном периоде прогнозные оценки не изменились.
В 2025 году инфляция ожидается в пределах 11-12,5%, в 2026 году - 9,5-11,5%, в 2027 году - 5,5-7,5%.
Уточнение прогноза связано с ценовыми всплесками на отдельных продовольственных рынках, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса. Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и планируемые меры фискальной консолидации. Риски прогноза связаны с поддержанием фискальной дисциплины, усилением внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции, незаякоренностью инфляционных ожиданий, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и НДС", - говорится в докладе.
Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5-6,5%. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 4-5%. С 2027 года темпы роста ВВП будут стремиться к равновесному уровню.
Наибольшее влияние ожидается на непродовольственную и сервисную инфляцию, тогда как эффект на продовольственную инфляцию будет ограниченным в связи с налоговыми льготами для сельхозпроизводителей. В течение 2026 года также продолжится реализация программы повышения тарифов на регулируемые коммунальные услуги", - сообщили в Нацбанке.
Напомним, в августе инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%.
Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, однако председатель ведомства Тимур Сулейменов не исключил возможности ее повышения.
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Astana Finance Days 2025 Евразийский банк развития (ЕАБР) совместно с Центром зеленых финансов Международного финансового центра Астаны (МФЦА) провели региональный воркшоп "Центральная Азия: зеленые финансы в действии. Инструменты, успехи, уроки".
Мероприятие прошло в гибридном формате - очно и онлайн - и собрало более 100 участников, включая представителей органов государственной власти, национальных институтов развития и деловых кругов стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Кыргызстан.
Главной целью мероприятия стали открытый диалог участников рынка зеленого финансирования и укрепление профессиональных компетенций в этой сфере. Воркшоп предоставил участникам возможность для обмена опытом и представления практических кейсов из стран региона. Особое внимание было уделено вопросам снижения стоимости заимствований, разработке зеленой таксономии, развитию биржевых и суверенных механизмов, а также возможностям, которые предоставляют международные банки развития", - рассказали в пресс-службе банка.
С приветственными словами к участникам обратились Руслан Даленов, заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) и доктор Ма Джун, председатель Альянса по наращиванию потенциала в сфере устойчивых инвестиций (CASI), президент Института финансов и устойчивого развития (IFS).
Зеленые финансы - это не просто тренд, а практический инструмент, открывающий новые возможности для устойчивого роста. Для стран Центральной Азии переход к низкоуглеродной экономике становится источником значимых инвестиций, технологического развития и укрепления международного сотрудничества. Евразийский банк развития уже активно участвует в финансировании проектов в сфере устойчивого развития и готов усиливать свою роль как платформа, объединяющая инвестиции, знания и диалог. Объем "зеленого" портфеля банка с 2018 года удвоился и на сегодняшний день составляет $1,9 млрд, включая строительство 10 солнечных и 3 ветровых электростанций в Казахстане суммарной мощностью 550 МВт", - сообщил заместитель председателя ЕАБР Руслан Даленов.
В 2024 году Евразийский банк развития стал первым в Центральной Азии, присоединившимся к Принципам ответственной банковской деятельности UNEP FI - глобальной инициативе ООН, объединяющей более 300 банков из 80 стран. С прошлого года банк системно отражает свои достижения и ключевые результаты в сфере устойчивого развития в ежегодном отчете. В нем представлены ключевые данные по вкладу банка в достижение Целей устойчивого развития ООН и другие параметры.
Воркшоп организован Академией ЕАБР. Академия нацелена на развитие компетенций государственных служащих стран-участниц ЕАБР, бизнес-партнеров и других участников частного сектора по таким темам, как проектное финансирование, инструменты инвестиционного рынка, работа банков развития, устойчивое развитие и другим направлениям", - уточнили в ЕАБР.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
