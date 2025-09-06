Правительство Казахстана одобрило и внесло в парламент проект бюджета на 2026-2028 годы

Рассказать друзьям

Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство, - Планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство, считают в НПП "Атамекен".





Основной причиной беспокойства является введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивает на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.





Напомним, что с 1 января 2026 года вводится НДС на лекарственные средства и медицинские изделия по ставке 5%, с увеличением до 10% с 2027 года, а также по базовой ставке 16% на реализацию и импорт фармацевтических субстанций, оборудования, материалов и комплектующих для производства лекарств и медицинских изделий. Освобождение от НДС сохраняется только для лекарств, закупаемых в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных заболеваний.





Нацпалата совместно с бизнес-сообществом неоднократно выступали за сохранение налоговых льгот для сферы здравоохранения, однако данные предложения не были поддержаны. В результате, на сегодня у представителей фармацевтической отрасли возникают вопросы, связанные с отсутствием ясного механизма налогового администрирования", - отметил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Тимур Жаркенов.





По его словам, новый Налоговый кодекс создает "наслоение" льгот и стандартных ставок, что может привести к нежелательным последствиям. В новом налоговом законодательстве отсутствует проработанный порядок администрирования НДС.





Кроме того, по данным НПП "Атамекен", с 1 января 2026 года в автоматизированный порядок выписки электронных счетов-фактур вводится уплата НДС авансом. Для производителей и дистрибьюторов это означает риски кассовых разрывов и фактическую невозможность оборота продукции без внешних займов.





При этом в отрасли сохраняется регулирование цен на ЛС в коммерческом сегменте. В итоге в условиях ценового регулирования введение НДС приведет к дефициту ЛС на рынке и рискам спада отечественного производства ЛС и медицинских изделий.





По словам исполнительного директора Ассоциации "ФармМедИндустрия Казахстана" Гульдарии Манакпаевой, отечественные производители оказались в наиболее уязвимом положении. При импорте сырья, субстанций и комплектующих для производства они будут уплачивать НДС по ставке 16%, в то время как готовая продукция будет облагаться по льготной ставке 5-10% или не будет облагаться вовсе, если поставляется в рамках ГОБМП и ОСМС.





Это создает огромный перекос, так как производители не смогут поставить 16% НДС в зачет, что сделает производство нерентабельным.





Мы смотрим на другие отрасли, например автопром, производство сельхозтехники. Все, что необходимо для их производства, полностью освобождается от налога на добавленную стоимость. Но к нам - социальной отрасли - такое отношение непонятно", - подчеркнула Манакпаева.





Генеральный директор компании - производителя лекарственных средств и медицинских изделий "Нур-Май Фармация" Газиз Шаханов заявил о серьезных проблемах, связанных с несогласованностью налоговых льгот.





По его словам, текущая система приводит к удорожанию продукции для конечного потребителя. Главная проблема заключается в том, что производители вынуждены платить 16% НДС при импорте субстанций и материалов, но при этом продают большую часть готовой продукции с нулевой ставкой НДС.





Мы производим недорогие препараты, но доля импортных компонентов в их себестоимости достигает 70-80%. Уплаченный НДС не возмещается, что превращает его в прямой расход. В итоге мы вынуждены включать эти затраты в конечную цену, что делает нашу продукцию дороже и менее конкурентноспособной по цене", - пояснил Газиз Шаханов.





Еще один пример, который привел эксперт, касается поставки медизделий в частные диализные центры. Эти клиники оказывают услуги по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), которые освобождены от НДС. Однако производители обязаны продавать им продукцию с налогом.





Клиники просят нас снизить цены на сумму НДС, так как у них нет механизма его возмещения. Но мы не можем пойти на такой шаг, потому что уже заплатили 16% НДС при ввозе сырья для производства лекарственных средств и медицинских изделий. Это приводит к дополнительным убыткам для нас, поскольку наша рентабельность и без того низкая", - добавил Шаханов.





Он подчеркнул, что текущая ситуация создает системный сбой.





По мнению эксперта, налоговая ставка должна быть одинаковой на всех этапах. В противном случае необоснованные потери несут и производители, и клиники, а это сказывается на стоимости лечения для пациентов.





Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова заявила, что отрасль находится на грани выживания.





В условиях ценового регулирования, введенного приказами Минздрава, многие препараты уже стали нерентабельными, и их производители уходят с рынка. Введение НДС усугубит ситуацию и может привести к полному коллапсу", - отметила эксперт.





Она призвала отказаться от регулирования цен в коммерческом сегменте с 1 января 2026 года, как это планировалось ранее.





Население Казахстана останется без лекарственных препаратов. Этого допустить нельзя. Из-за ценового регулирования количество зарегистрированных препаратов в РК сократилось с 12 тысяч до 6900. НДС усугубит ситуацию. Создастся монополизация рынка аптек крупными поставщиками. Необходимо срочно дерегулирование цен лекарственных средств в опте и рознице и освободить от НДС ввоз сырья и оборудования для отечественных производителей, чтобы поддержать отрасль, обеспечивающую национальную лекарственную безопасность страны", - подчеркнула специалист.





В Министерстве здравоохранения заявили, что ведомство готово к диалогу с бизнесом, и поделились планами по переходу на более гибкий механизм регистрации цен.





В КГД РК отметили, что также открыты к диалогу с бизнесом, но на сегодня необходимо понять бизнес-схему фармацевтической отрасли и где действительно есть проблемы. Затем на основе совокупного анализа смотреть и делать выводы.





Население рискует остаться без лекарств после Нового года, возможен дефицит самых необходимых препаратов, если ситуация не изменится. Время разговоров уже прошло, и сейчас необходимо четко, предметно действовать", - подчеркнула депутат сената парламента РК Жанна Асанова.





По итогам совещания участники договорились о создании рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон для разработки четких механизмов налогового администрирования фармацевтического сектора.



