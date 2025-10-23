Прогноз макроэкономических показателей на 2026-2028 годы представили в мажилисе

Фото: Depositphotos

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы представил в ходе заседания мажилиса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства.





В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве - 3,9%, в строительстве - 11,0%, услуг транспорта - 10,1% и в торговле - 6,7%", - сказал Жумангарин.





Он отметил, что экспорт по прогнозам увеличится с 77,1 млрд долл. США в 2026 году до 83,7 млрд долл. США в 2028 году, импорт - с 67,7 до 75,2 млрд долл. США.





Прогноз инфляции определен на уровне 9-11% в 2026 году, 6% в 2027 году и в 2028 году", - сообщил глава МНЭ.





Кроме того, по его словам, на основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2026-2028 годы.





Доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге или на уровне 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%", - сказал Жумангарин.





Гарантированный трансферт из Нацфонда определен в размере 2770 млрд тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения.





Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге или 15,1% к ВВП, в 2027 году - 28,8 трлн тенге или 14,0% к ВВП, в 2028 году - 29,8 трлн тенге или 13% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами.





При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта", - уточнил он.





Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году.





С учетом этого, правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году с снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты.