ЕАБР и "Кселл" объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации Казахстана
Фото: ЕАБР
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО "Кселл" (с брендами Kcell и activ) заключили кредитное соглашение в тенге на сумму, эквивалентную $100 млн. Сотрудничество направлено на содействие цифровой трансформации Казахстана: расширение покрытия мобильной сети и внедрение высокоскоростного интернета в городских и сельских населенных пунктах страны, сообщили в ЕАБР.
Как национальный оператор с масштабной инфраструктурой и широкой абонентской базой, "Кселл" играет ключевую роль в развитии цифровой экосистемы Казахстана. Привлеченное финансирование позволит ускорить реализацию запланированных проектов по расширению сети и внедрению современных технологических решений, направленных на повышение доступности и качества связи для населения и бизнеса.
Мы благодарим ЕАБР за доверие и стратегическое партнерство. Привлечение финансирования со стороны многостороннего банка развития подтверждает устойчивость бизнес-модели Кселл и стратегическую значимость компании для цифрового развития Казахстана. Как национальный оператор и технологический лидер по скорости передачи данных, мы продолжаем инвестировать в развитие инфраструктуры. Подписанное соглашение позволит ускорить реализацию ключевых проектов и повысить качество цифровых услуг для наших клиентов", - сообщил главный финансовый директор, член правления АО "Кселл" Сабигат Рахметов.
Старший управляющий директор - руководитель проектного блока ЕАБР Азамат Тюлеубай отметил, что масштабирование телекоммуникационной инфраструктуры имеет важное значение для цифрового развития и обеспечения доступа к современным услугам связи, как для граждан, так и для бизнеса.
Наше стратегическое партнерство создает дополнительные возможности для дальнейшего ускорения внедрения передовых цифровых технологий и устойчивого роста телекоммуникационной отрасли", - сказал Азамат Тюлеубай.
В пресс-службе подчеркнули, что объединяя усилия, ЕАБР и "Кселл" создают условия для появления на рынке инновационных цифровых решений и качественных услуг связи, содействуя цифровой трансформации в Казахстане, достижению целей устойчивого развития, а также развитию технологичных компаний и перспективных проектов на евразийском пространстве.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности ЕАБР руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
АО "Кселл" (с брендами Kcell и activ) - казахстанский оператор по предоставлению цифровых телекоммуникационных услуг: мобильной связи и конвергентных услуг фиксированной связи (FMC), передачи данных и доступа в интернет, финансовых сервисов, цифровых сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), сбора и обработки больших данных и облачных вычислений. Лидирующий оператор в Казахстане по предоставлению сервиса "смартфон+тариф". "Кселл" входит в группу компаний АО "Казахтелеком", занимающую ключевую позицию на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг, является диверсифицированным телекоммуникационным оператором в Казахстане, сочетающим классические услуги мобильной и фиксированной связи с быстрорастущими цифровыми направлениями, обеспечивающим цифровую связанность страны более 27 лет.