ЕАБР и "Кселл" объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации Казахстана

Рассказать друзьям

Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель, - Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель, сообщает РБК.





Цены на нефть открыли торги в понедельник, 2 марта, гэпом вверх. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 13,04% и на пике достигла $82,37 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:00 мск.





В предыдущий раз выше $82 за баррель нефть торговалась более года назад - 16 января 2025 года.





К 02.39 мск рост замедлился до 8,93%, нефть торговалась на уровне $79,38 за баррель.





Торги нефтью Brent на ICE Futures в выходные не проводятся, поэтому рынок отыгрывает события в Иране только сегодня.





Реакция участников рынка логична, учитывая риски перебоя поставок из Ирана. Кроме того, опасения вызывает и транзит через Ормузский пролив, по которому проходит около 20-25% мировых морских поставок нефти", - пишут аналитики "Альфа-Инвестиций".





1 марта Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив до последующего уведомления. В результате рядом с проливом образовалось скопление судов. Reuters пишет, что не менее 150 нефтяных танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до пролива.





The Financial Times со ссылкой на брокеров сообщали, что страховые компании аннулируют полисы страхования и повышают цены на гарантии для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив.





Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.





Даже с учетом текущего профицита на рынке полная остановка прохода судов через пролив может в моменте создать дефицит в районе 10 млн баррелей в сутки (10% потребления). Это может отправить котировки к значительно более высоким котировкам, чем сейчас, указывает старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко.





Хотя для обхода Ормузского пролива можно использовать некоторую альтернативную инфраструктуру, чистый эффект от его закрытия составит потерю от 8 до 10 млн баррелей нефти в сутки, даже после перенаправления части потоков через восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и трубопровод Абу-Даби, считает глава отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.





По словам Дональда Трампа, он ожидает, что военная операция продлится четыре недели.





Ормузский пролив не закрыт официально, но три танкера уже оказались под ударом, страховщики отменяют покрытие, нефтяные мейджоры и трейдеры приостановили отгрузки нефти, топлива и СПГ. Трафик через пролив упал на 38-50%, отмечает экономист Егор Сусин.





Частично нефть можно перенаправить, но это в пределах нескольких миллионов баррелей в день. Если исходить из того, что ситуация затянется на четыре недели, то потери 200-300 млн баррелей выглядят реалистичными", - подсчитал эксперт.





По его мнению, в целом это в пользу краткосрочного всплеска цен до $80-120 за баррель, но с непредсказуемой волатильностью процесса в зависимости от развития ситуации.





Согласно базовому сценарию аналитиков "СберИвестиций", в ближайшие дни рынок будет жить громкими заголовками, волатильность останется выше обычного. А защитные активы и сырье могут и дальше выглядеть лучше широкого рынка - до тех пор, пока геополитическая премия будет сохраняться в ценах, отмечают эксперты.





При дальнейшей эскалации конфликта фьючерсы Brent могут подняться до максимальных значений за полтора года и превысить $80 за баррель, прогнозируют эксперты "Альфа-Инвестиций". Впрочем, в случае деэскалации, нефть может быстро уйти в коррекцию, поскольку геополитическая премия будет снижаться, предупредили эксперты.





В случае перекрытия Ормузского пролива котировки могут преодолеть рубеж $100, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.





Кроме того, удары США и Израиля по Ирану усилили неопределенность на мировых рынках и спровоцировали рост цен на золото.





На торгах в понедельник, 2 марта, стоимость апрельского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 2,88% - до $5399 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 02.00 мск.





Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.





В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.



