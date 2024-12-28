27.12.2024, 10:58 34986
Как изменится черта бедности в Казахстане с нового года
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Внесены изменения в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 19 мая 2023 года № 160 "Об определении размера черты бедности", передает корреспондент агентства.
В документе указано определить черту бедности по Республике Казахстан:
1) с 1 июля 2023 года - в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;
2) с 1 января 2025 года - в размере 35 процентов от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70 процентов от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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27.12.2024, 14:49 28241
Компанию по поставке питьевой воды вернули в госсобственность в Алматинской области
Приватизация компании в 2017 году прошла с нарушениями
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Конаев. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания-поставщик питьевой воды стоимостью 1,1 млрд тенге возращена в государственную собственность в Алматинской области.
Прокуратура Алматинской области выявила нарушения при приватизации государственного коммунального предприятия "Таусамалы" в 2017 году, которое обеспечивает местное население питьевой водой.
По данным ведомства, стоимость предприятия составляет 1,1 млрд тенге.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возврате незаконно приватизированного имущества в государственную собственность и признании договора купли-продажи недействительным. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены. Договор купли-продажи признан незаконным, а предприятие возвращено в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу.
Возвращение предприятия "Таусамалы" в государственную собственность позволит обеспечить стабильное снабжение жителей района качественной питьевой водой и восстановить контроль за деятельностью предприятия в интересах населения", - добавили в прокуратуре.
27.12.2024, 13:10 30071
Минсельхоз закупил дроны на сэкономленные от борьбы с саранчовыми средства
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства сэкономило деньги, выделенные на борьбу с саранчовыми, и закупило на эти деньги дроны, сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве напомнили, что в текущем году сложилась непростая ситуация с распространением саранчовых вредителей, что связано с 11-м пиком солнечной активности.
Прогнозы указывали на возможное распространение саранчовых на площади 2,5 млн га, однако фактически химические обработки были проведены на площади 3,1 млн га. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 4,2 млрд тенге, а из резерва правительства - 3,9 млрд тенге. В результате принятых мер удалось предотвратить повреждение посевов сельскохозяйственных культур и не допустить миграцию саранчовых на территории соседних государств", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что при проведении государственных закупок пестицидов и услуг по химическим обработкам за счет средств из резерва правительства образовалась экономия в размере 694,78 млн тенге.
Правительством было принято решение об использовании данных средств на приобретение дронов для проведения обследований и химических обработок против саранчовых, а также автотранспорта для контроля организации защитных мероприятий. Закуплено 7 обследовательских дронов, 46 дронов для проведения химических обработок и 38 автомобилей", - сообщили в Минсельхозе.
Дроны будут применяться для мониторинга развития и распространения саранчовых, а также для химических обработок в труднодоступных местах, где невозможно использование традиционных методов опрыскивания.
Также полностью обновлен парк автомобилей, предназначенных для государственного фитосанитарного контроля.
Напомним, весной Минсельхоз прогнозировал распространение вредителей на площади 2,5 млн га. Для мониторинга и обработки были мобилизованы основные и дополнительные ресурсы. В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов. Кроме того, впервые для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.
Как отметил бывший вице-премьер страны Серик Жумангарин, распространение саранчи в этом году приобрело ранее невиданные масштабы. По итогам защитных мероприятий общий объем обработанных от вредителей площадей составил 3,1 млн га, что выше на 23% прогнозируемого показателя в 2,5 млн га. В правительстве пояснили, что фактическое превышение прогнозного объема сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. В этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи.
26.12.2024, 20:42 65081
Итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета
Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси
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Сана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 26 декабря, в Ленинградской области (РФ) под председательством премьер-министра Армении - председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Никола Пашиняна состоялось заседание ВЕЭС с участием глав стран Евразийского экономического союза, глав государств - наблюдателей при ЕАЭС и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Члены совета утвердили основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год - системообразующий документ в этой сфере, разработанный комиссией в соответствии с рекомендациями государств-членов.
Одобрен протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Лидерам стран Союза представлены доклады комиссии о функционировании единого рынка услуг и либерализации отдельных секторов услуг в Евразийском экономическом союзе.
Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон), которое определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров Союза с третьими странами о создании единой транзитной системы.
Высший Евразийский экономический совет предоставил Ирану статус государства - наблюдателя при ЕАЭС.
Главы стран союза определили, что в 2025 году председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии будет Беларусь.
Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в России.
26.12.2024, 16:03 71021
Налог на Google: иностранные интернет-компании уплатили в бюджет Казахстана 70 млрд тенге налогов
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранные компании, которые осуществляют торговлю и предоставляют услуги в электронном формате на территории Казахстана, уплатили в бюджет страны 70 млрд тенге налогов, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
С 2022 года в Республике Казахстан был введен налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-компаний, известный как "налог на Google". Это нововведение направлено на урегулирование налогообложения иностранных организаций, которые осуществляют электронную торговлю и предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам на территории Казахстана, напомнили в КГД.
На сегодняшний день, по данным ведомства, зарегистрировались 98 иностранных компаний, среди которых такие крупные международные игроки, как Alibaba, Aliexpress, Apple Google, Huawei, Netflix, Pinduoduo, Temu и другие. Сумма уплаченных налогов составила 70,0 млрд тенге.
Для повышения эффективности контроля за деятельностью иностранных интернет-компаний в Налоговый кодекс Казахстана были внесены дополнительные изменения. В случае неисполнения обязательств по регистрации иностранных организаций предусмотрены меры, включая возможность блокировки их деятельности на территории Казахстана.
Введение и дальнейшее развитие "налога на Google" направлено на защиту интересов национальной экономики и создание справедливых условий для всех участников рынка. Эти меры способствуют укреплению налоговой дисциплины и формированию прочной базы для устойчивого роста электронной торговли в Казахстане, создавая благоприятные условия для отечественных компаний и пользователей", - пояснили налоговики.
26.12.2024, 13:52 74406
Kaspi.kz запустил оплату покупок c QR-кодом в 48 странах совместно с Alipay+
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz совместно с Alipay+ запустил оплату покупок с помощью мобильного суперприложения Kaspi.kz в 48 странах.
Теперь оплачивать покупки по QR-коду можно не только в Китае, но и во многих других странах мира.
В апреле 2024 года в партнерстве с Alipay+ мы запустили оплату покупок c QR-кодом по всему Китаю. За это время казахстанцы, путешествуя по Китаю, привыкли оплачивать все свои покупки с помощью мобильного суперприложения Kaspi.kz. Мы получили много восторженных отзывов от наших любимых клиентов и вместе с Alipay+ решили расширить географию сотрудничества до 48 стран. Теперь с QR-кодом в мобильном суперприложении Kaspi.kz казахстанцы могут оплачивать товары и услуги в торговых точках Австрии, Германии, Великобритании, Малайзии, ОАЭ, Южной Кореи, Японии и многих других стран мира. Мы благодарим нашего партнера AliPay+ за возможность вместе делать поездки казахстанцев по всему миру еще более комфортными. Спасибо каждому нашему любимому клиенту за то, что вы с нами!", - заявил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Мы гордимся тем, что поддерживаем Kaspi.kz в развитии международных мобильных платежей в большем количестве направлений по всему миру. Это позволит компании сделать международные платежи для своих клиентов еще более удобными, а также привлечь больше глобальных потребителей для местных торговцев", - отметил генеральный менеджер по Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии и глобальному стратегическому партнерству Ant International Эдвард Юэ.
Полный список стран смотрите в мобильном суперприложении Kaspi.kz. Оплатить свои покупки по QR-коду можно в торгово-сервисных точках, отмеченных логотипом платежной системы Alipay+. По всему миру число стран и торговых точек, где принимают оплату с Alipay+, постоянно увеличивается.
Подробнее о том, как оплачивать покупки в 48 странах мира с помощью Kaspi QR читайте в мобильном приложении Kaspi.kz в разделе Гид.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются более 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay, казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
Harvard Business School написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучает студентов магистратуры. Kaspi.kz публичная компания, акции которой размещены на американской бирже Nasdaq c января 2024 года.
Об Alipay+
Alipay+ - это набор технологических решений для трансграничных мобильных платежей и цифровизации. Эти решения помогают соединять продавцов со всего мира с покупателями. Пользователям нравится скорость платежей и широкий выбор способов оплаты товаров и услуг во время поездок за границу. Малый и средний бизнес может использовать цифровые инструменты Alipay+ для повышения эффективности и достижения многоканального роста.
26.12.2024, 10:19 97286
3,4 млрд тенге выплатила аграриям Продкорпорация по программе закупа зерна
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фермерские хозяйства отгрузили на элеваторы Продкорпорации 52 тыс. тонн зерна, или треть от запланированного объема поставок по программе прямого закупа, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
По состоянию на 25 декабря 2024 года государственный оператор уже перечислил на счета сельхозтоваропроизводителей 3,4 млрд тенге из собственных средств", - отметили в МСХ.
Сообщается, что Продкорпорация принимает от фермерских хозяйств пшеницу третьего, четвертого и пятого классов, а также ячмень второго класса. Из всего объема поступившего зерна наибольшую долю занимает пшеница третьего класса с содержанием клейковины 23% и 25%.
Выкуп излишков продукции помогает мелким и средним хозяйствам поддерживать рентабельность сельхозпроизводства. При этом Продкорпорация, как государственный оператор, способствует выравниванию цен на рынке, устанавливая справедливую стоимость на зерно", - отметил председатель правления Продкорпорации Асылхан Джувашев.
В разрезе регионов Казахстана среди поставщиков зерна традиционно лидируют Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области. Фермеры этих областей отгрузили на элеваторы зернового оператора 20,9 тыс. тонн, 18,4 тыс. тонн и 12,5 тыс. тонн соответственно.
В общей сложности заявки на реализацию зерна подали 440 сельхозпредприятия, из них 347 - это мелкие крестьянские и фермерские хозяйства, 93 - средние компании (ТОО). На сегодня агроформирования готовы поставить Продкорпорации еще 98,2 тыс. тонн пшеницы на 6,9 млрд тенге. Оплата за поставленное зерно будет продолжена оператором сразу после выделения денежных средств.
Для участия в программе прямого закупа зерна фермерам необходимо предоставить справку "О сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель" за 2024 год и одноименный отчет, подтвержденный государственным уполномоченным органом. Заявки на реализацию зерна принимают региональные представительства Продкорпорации.
На приобретение зерна на рынке будет направлено 13 млрд тенге, что обеспечит закуп 200 тыс. тонн зерновой продукции у сельхозпроизводителей.
25.12.2024, 19:47 117926
ЕАБР присоединился к Совету по исламским финансовым услугам в качестве ассоциированного члена
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) с гордостью сообщает о вступлении в качестве ассоциированного члена в Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) по итогам 45-го заседания Совета, прошедшего в Джибути, сообщает пресс-служба банка.
Заседание, состоявшееся 22 декабря 2024 года под руководством управляющего Центрального банка Джибути Ахмеда Османа Али, стало значительным шагом в продвижении исламских финансовых услуг в юрисдикциях - участницах.
ЕАБР присоединился к престижной когорте новых организаций - участниц, в которую входят Центральный банк Узбекистана и Центральный банк Суринама, в качестве ассоциированного члена.
В этой роли ЕАБР готов вносить свой вклад в достижение целей IFSB по продвижению надежных стандартов надзора и эффективного управления в сфере исламских финансов. ЕАБР рад возможности сотрудничать с другими организациями - участницами в целях содействия росту и интеграции исламских финансов в Евразийском регионе.
Сотрудничество с IFSB позволит нам использовать наш опыт в продвижении исламских финансов в регионе и стать частью глобальной сети исламского банкинга. Наш Банк готов вносить вклад в осуществление миссии IFSB по укреплению стабильности и устойчивости, обеспечиваемых индустрией исламских финансовых услуг, включая совместную реализацию инициатив по расширению обмена знаниями и сотрудничества", - сказал председатель правления ЕАБР, прокомментировал Николай Подгузов.
Кроме того, в ходе данного заседания Совет IFSB назначил председателем на 2025 год управляющего Банка Аль-Магриб (Марокко) Абделлатифа Жуари, и заместителем председателя -управляющего Банка Индонезии Перри Варджийо. Кроме того, создан новый исполнительный комитет, председателем которого на 2025-2026 годы стал управляющий Центрального банка Малайзии Датук Шаик Абдул Рашид Гаффур.
Генеральный секретарь IFSB Гиат Шабсиг с энтузиазмом отозвался о новых назначениях, отметив:
Секретариат IFSB приветствует новое руководство Совета и Исполнительного комитета и надеется на сотрудничество в целях выполнения мандата IFSB".
Также было одобрено создание счета донорского финансирования для дальнейшей поддержки программ развития потенциала в юрисдикциях - участницах, что отражает стремление IFSB к укреплению инфраструктуры исламских финансовых услуг в глобальном масштабе.
В своем заключительном слове Гиат Шабсиг выразил благодарность всем членам Совета за активное участие, подчеркнув их роль в обеспечении эффективного управления IFSB.
25.12.2024, 11:44 111601
Казахстан будет перечислять ввозные таможенные пошлины России и Беларуси в рублях
Фото: depositphotos.com
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал внесение изменений в Договор о Евразийском союзе, касающихся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС, передает корреспондент агентства.
Решение принято по причине невозможности проведения расчетов в долларах США из-за введенных санкционных ограничений в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом механизм распределения и зачисления сумм таможенных пошлин в бюджеты стран не изменился", - доложил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Согласно протоколу механизм перевода расчетов таможенных пошлин с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в российские рубли будет действовать 2 года. Принятый механизм позволит обеспечить непрерывность зачисления таможенных пошлин в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС.
Ранее ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?