Как изменится черта бедности в Казахстане с нового года

Черту бедности будут рассчитывать по-новому с 2025 года

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Внесены - Внесены изменения в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 19 мая 2023 года № 160 "Об определении размера черты бедности", передает корреспондент агентства.





В документе указано определить черту бедности по Республике Казахстан:





1) с 1 июля 2023 года - в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;





2) с 1 января 2025 года - в размере 35 процентов от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70 процентов от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал.





Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.