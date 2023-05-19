Казахстан и Китай подписали меморандум о торгово-экономических исследованиях

Стороны будут проводить совместные аналитические и другие обзоры, обмен передовым опытом и информацией

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во время государственного визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику Министерство торговли и интеграции Казахстана и Министерство коммерции КНР подписали меморандум о взаимопонимании в сфере торгово-экономических исследований. Документ с казахстанской стороны подписал заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, с китайской - министр коммерции КНР Ван Вэньтао.





Меморандум нацелен на дальнейшее продвижение и развитие казахстанско-китайского торгово-экономического сотрудничества на качественно новом уровне, включая координацию партнерства между научно-исследовательскими организациями двух стран", - отметили в пресс-службе правительства РК.





Документ предусматривает проведение необходимых исследований, совместных аналитических и других обзоров, обмен передовым опытом и информацией между общественным фондом "Центр торгово-экономических стратегий" (Казахстан) и Академией международного торгово-экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР. Направления исследований - двусторонняя торговля в части улучшения бизнес-среды, развития электронной коммерции, транзитного и логистического потенциала Казахстана и Китая, совершенствование института специальных экономических зон, "зеленое" развитие, новая энергетика и другие важные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.





Также меморандумом о взаимопонимании предусмотрена возможность проведения совместных мероприятий, способствующих стимулированию сотрудничества в сфере торгово-экономических исследований и направленных на выработку предложений к подходам и механизмам по наращиванию потенциала взаимной торговли, содействие инновационному развитию, использованию новых технологий и др.





Напомним, сегодня в Сиане с участием президента Касым-Жомарта Токаева состоится казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. В ходе мероприятия китайским компаниям (CNPC, CITIC, SPIC, Sinopec, Asian Infrastructure Investment Bank, POWERCHINA, GENERTEC, COFCO, XCMG, JD Group, Sun Seven Star Investment Group, Xian Aiju Grain and Oil Industrial Group, Great Wall Motors, Chery, Huawei Technologies, Changan International Сorporation и др.) будут презентованы инвестиционные возможности в Казахстане.



