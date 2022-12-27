Казахстан и Узбекистан готовы работать с Россией над созданием газового союза - МИД РФ

Вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях

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Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании шестой сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря представители "Прикаспийской пятерки" договорились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год, - На заседании шестой сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря представители "Прикаспийской пятерки" договорились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год, сообщает пресс-служба Росрыболовства.





Подчеркивается, что вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.





Также представители прикаспийской пятерки договорились не устанавливать на 2023 год квоты экспорта на черную икру.





В заседании, которое продлилось с 19 по 21 декабря 2022 года, приняли участие представители России, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана.





Кроме того, представители прикаспийских государств обсудили осуществление промысла совместных водных биоресурсов, основные результаты научных исследований по состоянию запасов промысловых видов, а также работу стран по искусственному воспроизводству и рыбоохране.



