Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по созданию международного центра промышленной кооперации

На базе международного центра будут расположены предприятия по глубокой переработке сырья, что позволит выпускать продукцию высокого передела

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Ташкент. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 мая, в Ташкенте в рамках заседания межправительственной комиссии между РК и РУ вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бадриддин Абидов подписали дорожную карту по созданию международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает пресс-служба МТИ.





Дорожная карта включает точечные мероприятия для реализации основного проекта в сфере торгово-экономического сотрудничества, в том числе согласование и утверждение межправительственного соглашения о регулировании деятельности МЦПК.





На базе международного центра будут расположены предприятия по глубокой переработке сырья, что позволит выпускать продукцию высокого передела. В перечень инвестиционных проектов, сформированных казахстанской стороной, входят 63 проекта в области текстильной, пищевой, фармацевтической и машиностроительной промышленности для размещения на территории МЦПК.





Также по итогам заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству первый вице-министр труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасов и заместитель министра занятости и сокращения бедности РУ Эркин Мухитдинов подписали план практических действий по реализации Соглашения между правительствами двух стран "О трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан, и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан" на 2023-2024 гг.





Документом предусматривается: изучение порядка оформления трудоустройства граждан Казахстана и Узбекистана на территории двух стран путем автоматизации бизнес-процессов миграционных потоков, обеспечение обмена законодательными и иными нормативно-правовыми актами в сфере занятости и трудовых отношений, внедрение механизмов взаимного признания медицинских справок трудовых мигрантов, рассмотрение вопроса о целесообразности интеграции баз данных Казахстана и Узбекистана в сфере трудовой миграции, проведение региональной встречи по вопросам трудовой миграции, проведение исследования по вопросам трудовой миграции, выработка предложений по профилактике и пресечению незаконной трудовой деятельности на территории двух стран.