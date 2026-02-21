Казахстан усиливает инвестиционное сотрудничество с США в рамках "С5+1"

Фото: Пресс-служба премьер-министра РК

Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам реализации достигнутых главами государств договоренностей в рамках формата "С5+1" между странами Центральной Азии и США, - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам реализации достигнутых главами государств договоренностей в рамках формата "С5+1" между странами Центральной Азии и США, сообщает пресс-служба правительства.





Отмечается, что участие в работе совета приняли представители дипломатического корпуса, в том числе вновь назначенный посол США в РК Джули Стаффт, а также международных компаний, делового сообщества и руководства госорганов Казахстана.





Казахстан проходит важный политический этап. 15 марта на общенародном референдуме граждане проголосуют по проекту новой Конституции. Фундаментальный документ в полной мере отражает масштабные политические реформы, инициированные президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и направленные на построение справедливого и сильного Казахстана. Ключевым приоритетом для нас является повышение доходов граждан и улучшение качества жизни за счет обеспечения устойчивого экономического роста. Для достижения этой цели мы реализуем комплекс мер, направленных на полномасштабный запуск нового инвестиционного цикла", - отметил Олжас Бектенов.





Кроме того, он подчеркнул важность проведенного 19 февраля заседания Совета мира в Вашингтоне.





Вчера глава государства принял участие в первом заседании Совета мира и выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа, направленной на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления Газы. Устойчивое развитие отношений с Соединенными Штатами остается одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана", - выступил премьер-министр.





По словам Бектенова, выступление президента РК в Вашингтоне на глобальной арене было впечатляющим. Ожидается дальнейшее расширение двусторонних отношений, которые уже находятся на высоком уровне.





Наше коммерческое сотрудничество достигло рекордных показателей в 2025 году. Только в четвертом квартале 2025 года объем сделок между казахстанскими и американскими компаниями достиг $17 млрд. Результаты отражают наше общее видение и экономический рост обеих стран, который приносит пользу гражданам наших государств и одновременно укрепляет взаимоотношения", - сказала посол США в Казахстане Джули Стаффт.





На заседании было уделено внимание вопросам расширения сотрудничества с иностранными инвесторами, привлечения долгосрочного капитала, технологий и лучших международных практик, формирования прозрачной и предсказуемой среды для бизнеса.





Представители компаний-инвесторов отметили позитивную динамику инвестиционного взаимодействия и важность предсказуемой регуляторной среды в рамках налоговой реформы. Акцент сделан на развитии инфраструктуры, цифровизации, локализации производства, внедрении передовых технологий и формировании долгосрочных партнерств, направленных на устойчивый экономический рост.





В продолжение договоренностей, достигнутых на полях "С5+1", привлечено финансирование под гарантии US EXIM для модернизации железнодорожной, авиационной и аэронавигационной инфраструктуры без дополнительной нагрузки на бюджет. Ожидается, что это повысит технологический уровень и транзитный потенциал страны.





Также сообщалось о локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане, расширении сервисной инфраструктуры и углублении кооперации в агропромышленном комплексе. В Туркестанской области планируется расширение линейки выпускаемой техники и оборудования. Параллельно ведется работа по подготовке и повышению квалификации казахстанских специалистов, что соответствует приоритетам развития кадрового потенциала.





Отдельное внимание уделено планам по расширению производства железнодорожной техники с внедрением цифровых технологий. За годы сотрудничества в Казахстане произведено свыше 700 локомотивов, а дальнейшее наращивание мощностей и обновление подвижного состава должно усилить транзитные возможности страны.





Кроме того, отмечено, что соглашения в сфере высоких технологий открывают новые возможности для развития искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, включая создание современной вычислительной базы и системную подготовку кадров для цифровой экономики.





По поднятым вопросам с комментариями выступили руководители министерств финансов и иностранных дел.





Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества с международными партнерами и созданию благоприятного инвестиционного климата. В рамках формирования глобальных технологических цепочек правительство сосредоточено на привлечении к сотрудничеству международных технологических компаний и создании инфраструктуры для реализации прорывных цифровых проектов. Ответственным госорганам поручено совместно с Американской торговой палатой учесть озвученные инициативы и рекомендации бизнеса в предстоящей работе.