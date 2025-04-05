04.04.2025, 15:59 36436
Казахстан запускает новый авиарейс из Астаны в Самарканд
Авиарейс будет запущен 1 мая с частотой 2 раза в неделю
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания запускает новый авиарейс Астана - Туркестан - Самарканд.
С 1 мая текущего года казахстанская авиакомпания QazaqAir планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана - Туркестан - Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по четвергам и воскресеньям)", - сообщили в Комитете гражданской авиации РК.
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится с 42 до 44 в неделю.
В КГА отметили, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
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05.04.2025, 10:11 7441
Земли на 82,7 млн тенге возвращены в госсобственность в Акмолинской области
Данные участки не использовались по назначению более трех лет
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Кокшетау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 тысяч гектаров неиспользуемых земель возвращены в собственность государству в Акмолинской области, сообщили в областной прокуратуре.
10 тысяч гектаров земель возвращены в госсобственность в Ерейментауском районе.
По данным прокуратуры, данные земли не использовались по назначению более трех лет.
Общая стоимость участков составила 82,7 млн тенге.
Ранее сообщалось, что более 4,7 тыс. гектаров общественных пастбищ возвращены в госсобственность в ЗКО.
04.04.2025, 12:11 47246
Исследовательский центр по редкоземельным металлам предложил создать Токаев
Сотрудничество в области редкоземельных материалов - стратегически значимое направление взаимодействия
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде предложил создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который может стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях, технологиях и их разработке, сообщает Акорда.
По его мнению, сотрудничество в области редкоземельных материалов - еще одно стратегически значимое направление взаимодействия.
Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и многие другие. Кроме того, Казахстан совместно с ЕБРР реализует проекты в области геологоразведки и внедряет передовые и устойчивые практики в горнодобывающей отрасли.
Еще одним важным направлением сотрудничества президент назвал энергетику.
Казахстан остается надежным поставщиком углеводородов в Европу. На долю нашей страны приходится около 13% всего импорта нефти Европейского Союза, основная часть которого идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Мы высоко ценим поддержку Евросоюза, направленную на обеспечение стабильного и долгосрочного функционирования данного консорциума, и при этом развиваем альтернативные маршруты транспортировки сырья. Казахстан реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики и экологически чистого топлива. Наращиваем мощности ветровой и солнечной энергетики, а также развиваем проекты по производству "зеленого" водорода совместно с нашими давними партнерами Total, Eni, Svevind и другими европейскими компаниями. Кроме того, Казахстан совместно с Узбекистаном и Азербайджаном приступает к работе над масштабным проектом строительства линии передачи "зеленой" энергии через Каспийское море с дальнейшим выходом на европейские рынки", - отметил президент.
Глава государства считает, что при наличии необходимой инфраструктуры и скоординированных действий государств региона Центральная Азия может стать процветающим транзитным узлом, обеспечивая эффективные цепочки поставок между Востоком и Западом. В прошлом году объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 62%, составив 4,5 млн тонн. Планируется увеличение грузопотока к 2027 году до 10 млн тонн.
В своем выступлении Токаев поддержал стратегию ЕС Global Gateway, которая способствует расширению устойчивых транспортных связей в регионе.
Ранее он заявил, что Казахстан готов нарастить экспорт в ЕС на сумму более 2 млрд долларов.
04.04.2025, 11:57 48551
Казахстан готов нарастить экспорт в ЕС на сумму более 2 млрд долларов - Токаев
Фото: Акорда
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Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в Самарканде, сообщает Акорда.
Президент Казахстана выразил убеждение, что в условиях стремительных геополитических изменений и глобальных вызовов расширение межрегионального партнерства приобретает особую актуальность и стратегическую значимость. Он представил участникам саммита свое видение перспективной повестки взаимодействия между Центральной Азией и Европейским союзом.
Первостепенное внимание следует уделять укреплению торгово-экономических связей. По его словам, Казахстан готов нарастить экспорт в ЕС по 175 товарным позициям на сумму более 2 млрд долларов.
Для финансирования таких проектов он призвал европейские компании использовать платформу Международного финансового центра "Астана".
Также Токаев уделил особое внимание цифровым технологиям и развитию искусственного интеллекта.
Казахстан активно инвестирует в эти сферы. В начале года в нашей стране создан Международный консультативный совет по искусственному интеллекту при президенте. В Казахстане реализуется программа по подготовке 100 тысяч IT-специалистов. В Астане создается высокотехнологичный центр Alem.AI, который будет содействовать внедрению инноваций, созданию стартапов и проведению исследований в данной области. Мы также запустили Венчурный фонд для ускоренного развития искусственного интеллекта. Через инициативу Team Europe Европейский Союз оказывает поддержку странам Центральной Азии в развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий. Казахстан готов к сотрудничеству и обмену опытом. В этой связи предлагаю запустить на базе Astana Hub Инновационный кампус "Центральная Азия - Европейский Союз", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что ЕС всегда был важным партнером Казахстана в сферах науки и образования.
Наши страны активно сотрудничают в рамках программ Erasmus+, Horizon Europe и других инициатив. Открытие свыше тридцати филиалов зарубежных университетов в Казахстане способствует продвижению полезных академических знаний в нашей стране. Мы заинтересованы в дальнейшем получении грантов и стипендий, такие программы уже реализуются совместно с рядом европейских государств. Предлагаем разработать программу "Erasmus+ для Центральной Азии" с акцентом на подготовку специалистов в таких приоритетных отраслях, как искусственный интеллект, управление водными ресурсами, биотехнологии и другие", - добавил президент.
04.04.2025, 11:10 49751
Объем взаимного товарооборота между Россией и Казахстаном вырос до $27,8 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота между Россией и Казахстаном вырос почти на 3% и составил $27,8 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
При этом имеется значительный потенциал для дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - отметили в правительстве.
В ходе встречи премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с заместителем председателя правительства - руководителем аппарата правительства Российской Федерации Дмитрием Григоренко был обсужден ряд вопросов в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, инвестиций, инновационного развития.
Также участники встречи отметили растущую значимость искусственного интеллекта и подчеркнули, что партнерство в сфере цифровизации является неотъемлемой частью двусторонних отношений.
Объединение усилий в процессах внедрения новых технологий выступит стимулом для развития инноваций, формирования мер поддержки IT-предпринимателей и стартап-проектов, подготовки квалифицированных специалистов, совершенствования мер информационной безопасности. Новые возможности для IT-специалистов также появятся с открытием в текущем году в Астане Международного центра искусственного интеллекта Alem. ai", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, Казахстан экспортировал IT-услуги на 471 млн долларов.
04.04.2025, 10:24 52706
В Казахстане реализуется проект по выращиванию и переработке оливок
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане реализуется проект по выращиванию и переработке оливок. Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров обсудил с президентом компании Global Olive Corporation Георгием Сванидзе ключевые этапы реализации проекта, сообщили в МСХ РК.
Проект был инициирован в 2023 году, когда казахстанские компании ТОО "QVM Technology", Ordabasy Group и "Ервира" совместно с грузинской компанией Olive Georgia начали экспериментальную посадку оливковых саженцев в Туркестанской, Мангистауской областях и области Жетысу. Было высажено более 6 тыс. саженцев, выживаемость которых составила 99,7%. Ожидается, что первый урожай будет получен через пять лет.
Весной 2024 года проект был расширен, дополнительно были высажены саженцы оливок из Испании и Турции. К концу 2025 года планируется, что площадь оливковых насаждений в Казахстане достигнет 100 га.
Перед министерством стоит задача увеличения доли переработанной продукции до 70%, и развитие оливковой отрасли имеет стратегическое значение для АПК. Мы готовы создать все необходимые условия и оказать всестороннюю поддержку в реализации данного проекта", - подчеркнул Айдарбек Сапаров.
Георгий Сванидзе выразил уверенность, что проект по выращиванию оливок окажет значительное влияние на развитие сельского хозяйства страны.
Наша цель - развитие оливковой отрасли Казахстана. В целом мы намерены увеличить количество саженцев до миллиона, готовы обучать молодых агрономов технологиям, привозить своих экспертов. В рамках проекта планируется строительство завода по производству оливкового масла, питомника по производству саженцев", - сказал президент Global Olive Corporation.
В завершение встречи был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Также будет разработана дорожная карта, которая определит сроки и мероприятия для успешной реализации проекта.
В МСХ сообщили, что стоимость проекта составит 20 млн долларов. В перспективе он позволит обеспечить урожай 150 тыс. тонн оливок в год, из которых будет произведено примерно 30 тыс. тонн оливкового масла.
03.04.2025, 19:20 76166
В Костанае компания John Deere запускает производство сельхозтехники
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Костанай. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае запустили производство самоходной, прицепной и навесной техники американской компании John Deere на базе локализационного центра. Это стало важным шагом в развитии отечественного машиностроения и внедрении передовых технологий в аграрный сектор Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.
John Deere - мировой лидер в производстве сельскохозяйственной техники, и локализация его продукции в Казахстане станет важным этапом в развитии отрасли. Производство будет запущено на базе локализационного центра завода Agromash, который является крупнейшей локализованной промышленной площадкой страны в сфере сельхозтехники, обеспечивающей высокий уровень производства и технической поддержки.
Запуск локального производства John Deere позволит ускорить темпы обновления парка сельскохозяйственной техники путем открытия новых возможностей для фермеров Казахстана, включая расширение ассортимента адаптированных к местным условиям тракторов и комбайнов, а также доступ к их приобретению посредством мер государственной поддержки. Важно отметить, что казахстанские сельхозтоваропроизводители могут приобретать технику отечественного производства по доступным условиям. По поручению президента в стране запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 млрд тенге. В этом году 3,2 тыс. казахстанских фермеров получат возможность обновить свои автопарки в рамках программы льготного лизинга.
03.04.2025, 17:55 78361
Товарооборот между Казахстаном и странами - членами Евросоюза достиг порядка $50 млрд
Фото: Depositphotos
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот между Казахстаном и странами - членами Европейского союза достиг порядка порядка $50 млрд, сообщает Акорда.
Европейский союз является крупнейшим торговым партнером и иностранным инвестором Казахстана, на долю которого приходится более 40 % общего объема прямых иностранных инвестиций. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и странами - членами Евросоюза достиг порядка $50 млрд, что составляет 80% от общего объема торговли ЕС со странами Центральной Азии", - говорится в сообщении.
В ходе встречи лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который прибыл в Самарканд для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский союз", с президентом ЕС Антониу Коштой были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества в различных секторах экономики.
Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта подчеркнули важность динамичного развития партнерства между Казахстаном и ЕС, основанного на взаимном доверии, стратегических интересах и долгосрочных перспективах", - добавили в Акорде.
Ранее Казахстан и ЕС подписали соглашения на сотни миллионов евро.
03.04.2025, 16:00 75841
"Майкаинзолото" перешло в собственность "АК Алтыналмас"
Приобретение направлено на укрепление позиций компании в золотодобывающей отрасли Казахстана
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Майкаинзолото", ранее принадлежавшее Rense Enterprises Limited, перешло в собственность АО "АК Алтыналмас".
Как рассказали в пресс-службе АО "Алтыналмас", приобретение "Майкаинзолото" является стратегически важным шагом, направленным на укрепление позиций компании в золотодобывающей отрасли Казахстана.
По достижении договоренностей между акционерами АО "Майкаинзолото" и АО "АК Алтыналмас" в апреле 2024 года на предприятие была привлечена команда профессионалов группы компаний "Алтыналмас". Их главной задачей стало устранение последствий аварий, восстановление производственных мощностей, модернизация инфраструктуры и приведение всех процессов в соответствие с высокими стандартами безопасности.
В августе 2024 года на предприятии стартовали строительно-подготовительные работы, а уже в октябре рудник АО "Майкаинзолото" возобновил деятельность, достигнув к ноябрю плановых показателей. Параллельно был запущен бетонно-закладочный комплекс, ведется работа по улучшению административно-бытовых условий работников. В перспективе - дальнейшая модернизация производства и внедрение инновационных технологий, направленных на повышение эффективности и безопасности работ.
В настоящее время на предприятии проводятся мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности и развитию производственного потенциала, а также улучшение условий труда и социальной поддержки работников", - добавили в пресс-службе компании.
Напомним, 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО "Майкаинзолото" произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля 2024 года международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
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