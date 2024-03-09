Казахстан и Саудовская Аравия вместе построят ветроэлектростанцию  

Соответствующее соглашение подписано на встрече президента Казахстана с министром энергетики Саудовской Аравии

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, сообщает Акорда





Акорда





Стороны обсудили перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.





На встрече президент Казахстана отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.





Акорда





Мы рассматриваем Ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер. Пользуясь случаем, я хотел бы передать наилучшие пожелания его королевскому высочеству Мухаммеду бен Салману", - отметил глава государства.





В свою очередь Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.





Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану", - сказал министр.





Принимавший участие во встрече председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян рассказал о перспективах совместного инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики.





По итогам встречи было подписано соглашение между правительствами РК и Саудовской Аравии о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции.





Акорда



