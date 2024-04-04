Семьдесят наименований товаров на $348,2 млн готов экспортировать Казахстан в Армению

Фото: pixabay.com

Рассказать друзьям

Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О теплоэнергетике" с сопутствующими ему проектами по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики, а также о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.





Отдельный закон в области теплоэнергетики в Казахстане разрабатывается впервые, отметили в мажилисе.





Основной законопроект направлен на создание полноценной правовой базы для регулирования всей совокупности отношений в сфере теплоэнергетики и теплоснабжения.





Законопроект предусматривает ликвидацию энергосберегающих организаций.





Как пояснили в мажилисе, в настоящее время на рынке действуют два типа энергосберегающих организаций: регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые организации оказывают услуги жителям, юридическим лицам и бюджетным организациям. Их операционные расходы учитываются государством, а средняя цена тарифа на поставку фиксируется на уровне 1 тенге за 1 кВт-час. А нерегулируемые организации устанавливают свои тарифы.





По оценкам, каждый посредник получает чистую прибыль не менее 1 млрд тенге в год. Годовой чистый доход более 120 нерегулируемых энергосберегающих организаций составляет не менее 150 млрд тенге. Однако они ни перед кем не отчитываются и зарабатывают только на посреднических услугах. Например, в некоторых регионах чистая прибыль в тарифах посредников достигала 25 тенге за 1 кВтч. Тариф же на крупнейшей в Казахстане Экибастузской 1-й электростанции - 8 тенге. Посредники зарабатывают как минимум в три раза больше, ничего не производя", - рассказали в пресс-службе палаты парламента.





Необходимость в создании ценовой конкуренции на данном рынке отпала, так как введен механизм единого закупщика электроэнергии. Депутаты одобрили норму о ликвидации посредников. Правительству после вступления в силу рассматриваемого законопроекта необходимо разработать нормативно-правовые акты по ее реализации.





Кроме того, объекты энергетики обяжут иметь паспорт готовности сетей.





Паспорт готовности – документ, подтверждающий готовность теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов к работе в осенне-зимний период. Он выдается ежегодно по итогам комиссионной проверки. Паспорт готовности выдается без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством о теплоэнергетике", - пояснили в мажилисе.





В случае несоответствия объема и содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных законодательством о теплоэнергетике, в выдаче паспорта отказывается.





Нарушение сроков получения паспорта готовности предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере от 150 до 1500 МРП.





Вместе с тем, проектом закона предусмотрено разделение функции по контролю над теплоснабжением между центральными и местными госорганами.





Закрепляются компетенция правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных и представительных органов в области теплоэнергетики, а также права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.





Уполномоченный орган будет контролировать соблюдение требований нормативных правовых актов в области теплоэнергетики её субъектами, эксплуатирующими тепловые сети систем централизованного теплоснабжения общего пользования и теплоэлектроцентрали. А местные исполнительные органы – соблюдение требований нормативных правовых актов субъектами теплоэнергетики, эксплуатирующими котельные, тепловые сети в локальных системах централизованного теплоснабжения, и потребителями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки.





Кроме того, в рамках законопроекта предлагается пересмотреть функции управления по направлению теплоснабжения. Функции контроля тепловых сетей (в пределах государственных систем централизованного теплоснабжения) передаются от местных исполнительных органов Комитету атомного и энергетического надзора и контроля.





То есть краткосрочную подготовку теплоснабжающих компаний страны правительство будет обеспечивать не по отчетам местных акиматов, как сейчас, а контролируя работу всего одного ответственного комитета.





Еще одним нововведением станет проверка на энергоэффективность новых зданий.





Законодательство в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности предусматривает обязательное использование энергосберегающего оборудования и материалов в проектах строительства объектов, потребляющих энергетические и водные ресурсы. Приемка же новых объектов, не оснащенных соответствующими приборами и оборудованием, ограничивается. Предлагаемый постпроектный анализ направлен на выявление соответствий и/или несоответствий требованиям классу энергоэффективности для вновь построенных зданий, строений и сооружений. Он будет проводиться в течение 18 месяцев после их ввода в эксплуатацию", - пояснили в палате парламента.





В случае выявления по итогам постпроектного анализа несоответствия требованиям классу энергоэффективности зданий, строений и сооружений заказчику и застройщику направляется заключение для их устранения в течение срока, определенного гражданским законодательством.